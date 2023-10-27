Русский четвертьфинал в Австрии: Медведев одержал волевую победу над Хачановым

17:30

Как и в первых двух сетах, в третьем все решил один брейк. Матч был плотным и почти равным, но Медведев был чуть сильнее и потому закономерно выиграл — 6:3, 3:6, 6:3. В полуфинале он встретится с победителем поединка Циципас — Гойо. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.