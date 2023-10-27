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Спорт

Русский четвертьфинал в Австрии: Медведев одержал волевую победу над Хачановым

Медведев вышел в полуфинал турнира АТР в Австрии

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

REUTERS/Shannon Stapleton
В четвертьфинальном матче турнира категории АТР-500 в австрийской Вене сражались россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. В напряженном трехсетовом поединке верх взял третья ракетка мира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:30

Как и в первых двух сетах, в третьем все решил один брейк. Матч был плотным и почти равным, но Медведев был чуть сильнее и потому закономерно выиграл — 6:3, 3:6, 6:3. В полуфинале он встретится с победителем поединка Циципас — Гойо. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:29

Все — срывает Хачанов прием. 6:3.

17:28

Прием в сетку — 40:30, матчбол у Медведева!

17:27

Хачанов остро принял, и после короткого ответа Медведева все было в руках Карена. Он поймал оппонента на противоходе, но угодил в сетку — 30:30.

17:27

Долгий розыгрыш, в финале которого Медведев срывает форхенд по длине — 15:30.

17:27

Классным приемом отыгрывается Карен — 15:15.

17:26

Очко с подачи — 15:0.

17:26

Гейм за Хачановым — 5:3. Но сейчас Медведев будет подавать на матч.

17:24

Две подряд отменных подачи Хачанова — 40:30.

17:23

Ох, хорош Медведев. Догнал мяч после укороченного и обвел по линии Карена — 15:30.

17:23

Аут с диагонального форхенда у Карена — 15:15.

17:23

Хачанов хорошо подает и берет первое очко — 15:0.

17:21

Гейм за Медведевым все-таки — 5:2.

17:20

Эйс — больше.

17:19

Ого, еще один классный розыгрыш забирает Хачанов отыгрываясь на чужой подаче с трех геймболов — 40:40.

17:18

Обосторяет Хачанов ситуацию в гейме — 40:30.

17:17

А вот тут Хачанов остро принял, оказался в атаке и уверенно разобрался — 40:15.

17:16

Не справляется Карен в обороне — 40:0.

17:16

Эйс — 30:0.

17:15

Медведев начинает свою подачу уверенно — 15:0.

17:15

Эйс — 4:2.

17:14

Обоюдоострый розыгрыш заканчивается аутом по ширине от владевшего инициативой Медведева — 40:0.

17:14

Прием в аут — 30:0.

17:14

Отменно подает Хачанов — 15:0.

17:11

Дожимает Медведев гейм — 4:1.

17:10

Двойная ошибка у Даниила — 40:15.

17:10

И снова аут по длине у Хачанова — 40:0.

17:09

Аут по длине у Хачанова, пытавшегося разбрасывать мячи по углам — 30:0.

17:08

Затяженой розыгрыш заканчивается ударом Карена в сетку — 15:0.

17:07

Эйс завершает гейм — 3:1.

17:07

Очко с подачи — 40:30.

17:06

И снова аут у Карена под давлением соперника — 30:30.

17:06

Аут по длине у Хачанова — 30:15.

17:05

Напряженно начинается подача Карена, но он берет оба первых розыгрыша — 30:0.

17:01

Давил Даниил, хотя Хачанов бился неплохо, но в итоге пробил в сетку — 3:0.

17:00

Ловит Медведев Хачанова на противоходе — 40:30.

17:00

Очень хорош Хачанов в атаке. И завершает могучим виннером — 30:30.

16:59

Шикарный розыгрыш, в котором инициатива ходила от одного к другому. Но все же больше атаковал Хачанов. Он и забрал розыгрыш — 30:15.

16:58

Прием в сетку — 30:0.

16:58

Очко с подачи у Медведева — 15:0.

16:57

Хачанов бьет с форхенда в сетку — 2:0. Медведев повел в третьей партии с брейком.

16:57

В равном розыгрыше Медведев классно обостряет переводом и выигрывает очко — 30:40, брейк-пойнт!

16:56

Еще один мяч за Хачановым — 30:30.

16:55

Форхендом в угол, а затем смэшем отыгрывает один мяч Хачанов — 15:30.

16:54

Два розыгрыша на подаче Хачанова за Медведевым — 0:30.

16:53

Не справляется с атаками Даниила Карен — 1:0.

16:52

Хачанов догоняет укороченный Медведева и сам пускает косой дропшот. Даниил достает, но не перебрасывает сетку — 40:30.

16:52

Не попадает вторым ударом Хачанов, атаковал — 40:15.

16:51

Очко с подачи — 30:15.

16:51

Агрессивно играет Карен и добивается своего — 15:15.

16:50

Медведев вышел на подачу, завязался розыгрыш. Хачанов укоротил, но чуточку не попал — 15:0.

16:47

Отыгрывается Хачанов по партиям. И вновь все решает один брейк. Плотный и равный матч.

16:46

Героически оборонялся Медведев, но все же не справился с напором Карена — 3:6.

16:45

Нет приема — 40:15. Двойной сетбол у Карена!

16:44

Очко за Хачановым — 30:15.

16:43

Красивый розыгрыш, разнообразно играл Медведев и в итоге задавил — 15:15.

16:43

Хорош Хачанов в атаке — 15:0.

16:42

Подачей забирает гейм Медведев — 3:5. И Хачанов выходит подавать на сет.

16:41

Ошибается Медведев в обмене ударами на своей второй подаче — 40:30.

16:41

Берет очко Хачанов, но тут же Медведев отвечает подачей — 40:15.

16:40

Даниил оказывается сильнее и в розыгрыше — 30:0.

16:40

Медведев выигрывает первый мяч на своей подаче — 15:0.

16:37

Подачей завершает гейм в свою пользу Карен — 2:5.

16:37

Выходит к сетке и классно укорачивает Хачанов — 40:30.

16:36

Достал Медведев смэш, но отбил в аут — 30:30.

16:36

Отличный прием — 15:30.

16:36

Хачанов отыгрывается — 15:15.

16:35

Медведев отменным приемом берет первый мяч на чужой подаче — 0:15.

16:34

Двойная ошибка! 2:4 — Хачанов повел с брейком.

16:33

И еще очко за Хачановым — меньше, брейк-пойнт!

16:33

И снова классный прием Хачанова — ровно.

16:32

Забивает Медведев в розыгрыше — больше.

16:32

С приема отыгрывается Хачанов — ровно.

16:31

Очко с подачи — больше.

16:31

Агрессивен и продуктивен Карен — 40:40.

16:30

Прием в аут по длине — 40:30.

16:30

Не справляется с атакующим переводом соперника Даниил — 30:30.

16:30

Очко с подачи — 30:15.

16:29

А вот тут красиво все сделал Даниил — 15:15.

16:28

Обменивались диагональными ударами, а потом Медведев перевел и не попал — 0:15.

16:26

Гейм за Хачановым — 2:3.

16:25

Бросает свечку Медведев, но за корт — 40:15.

16:25

Хачанов давил, укоротил, и в итоге Медведев не поднял мяч — 30:15.

16:24

Обменивались ударами, меняли направления, и в итоге Даниил пробил виннер — 15:15.

16:23

Классно играет Карен: сначала атака глубоким ударом, а затем укороченный — 15:0.

16:23

И еще три подряд быстрых очка для Даниила — 2:2.

16:22

Медведев переигрывает соперника у сетки в первом розыгрыше на своей подаче — 15:0.

16:19

Берет под «ноль» Хачанов свою подачу — 1:2.

16:18

Хорош Хачанов в атаке — 40:0.

16:18

Карен тоже уверенно начинает на своей подаче — 30:0.

16:17

Гейм за Даниилом — 1:1.

16:17

Все четко идет у Медведева на подаче — 40:0.

16:16

В сетку бьет Хачанов — 15:0.

16:15

Дожимает Карен гейм — 0:1.

16:14

Подача и второй удар Хачанова решают судьбу розыгрыша — больше.

16:14

И снова отыгрывается Медведев — ровно.

16:13

Довел розыгрыш со второй подачи своими атаками до победы Карен — больше.

16:12

Отыгрывается Медведев — 40:40. Опять у Хачанова проблемы в первом гейме на своей подаче в партии.

16:11

Оба выскочили к сетке, но Медведев оказался удачливее — 40:30.

16:10

Хорошо атакует Карен, и Даниил не справляется — 40:15.

16:10

Аут у Хачанова в розыгрыше — 30:15.

16:09

Уверенно начинает Хачанов сет на своей подаче — 30:0.

16:06

Довольно буднично выиграл Медведев первый сет. Одного брейка в самом начале оказалось достаточно. Но борьба идет практически в каждом гейме.

16:05

Принимает вторую подачу в сетку Хачанов — 6:3.

16:0

И еще очко за Медведевым — 40:0, тройной сетбол!

16:04

Хороший розыгрыш, и в нем Даниил снова сильнее — 30:0.

16:04

Отменная косая подача — 15:0.

16:03

Очко с подачи — 5:3. И Медведев выходит подавать на сет.

16:02

Еще два мяча за Хачановым — 40:15.

16:02

Отыгрывается Карен — 15:15.

16:01

Хачанов подал вторым мячом, завязался розыгрыш, и Карен быстро не попал по длине — 0:15.

15:59

Дожимает Медведев гейм на своей подаче — 5:2.

15:57

Аут в розыгрыше у Хачанова — 40:15.

15:57

Красиво разбрасывал Карен мячи по разным сторонам, и Даниил в итоге не попал — 30:15.

15:56

Вторым ударом в хафкорт к линии забивает Медведев в ответ на прием соперника — 30:0.

15:55

Хачанов остро принимает вторую подачу, но Медведев быстро из обороны выравнивает игру, и Карен не попадает — 15:0.

15:55

Медведев укороченными выманил соперника к сетке и сам вышел и пробил в свободный угол корта, но не попал — 4:2.

15:54

И снова прием в сетку — больше.

15:53

В сетку принимает Даниил — ровно.

15:53

В равном розыгрыше Медведев обострил шикарным переводом с форхенда по линии, после чего Хачанов довольно долго еще сопротивлялся и чуть не выровнял игру, но все же все решил форхенд с лета — меньше, брейк-пойнт опять.

15:52

Эйс — ровно.

15:51

Медведев отыгрывается, а затем еще и классным ударом выигрывает следующий розыгрыш — меньше, брейк-пойнт.

15:50

Аут у Медведева на приеме второй подачи — больше.

15:50

Еще раз обмениваются очками соперники — 40:40.

15:48

Красиво отыгрывается Хачанов — 30:30.

15:48

И снова выжимает Медведев ошибку в розыгрыше — 15:30.

15:47

Аут с приема — 15:15.

15:46

Долгий первый розыгрыш на подаче Хачанова, и после перевода Медведева Карен бьет в сетку — 0:15.

15:43

Очко с подачи — больше.

15:42

Отыгрывается Хачанов — 40:40.

15:41

Выжимает в затяжном розыгрыше Хачанов ошибку соперника — 40:30.

15:40

Два подряд мяча за Даниилом — 40:15.

15:39

Обменялись соперники выигранными розыгрышами на старте гейма на подаче Медведева — 15:15.

15:37

В аут по длине бьет Медведев под давлением — 3:1.

15:37

Еще один длинный розыгрыш, в котором Хачанов не справляется с пущенным ему в ноги бэкхендом оппонента — 40:30.

15:36

Отыгрывает один мяч Медведев — 40:15.

15:36

Очко с подачи — 40:0.

15:35

Догнал Медведев укороченный и обвел, но не попал в корт по длине — 30:0.

15:34

Красивый виннер от Хачанова справа в розыгрыше на старте гейма на его подаче — 15:0.

15:32

И еще одно — 3:0.

15:31

Очко с подачи — 40:15.

15:31

Хачанов атакует с приема, но неточно. И тут же ещё подачей берет очко Медведев — 30:15.

15:30

Аут у Медведева — 0:15.

15:29

Хачанов атаковал, гоняя соперника по корту, и в итоге не попал по ширине — 2:0. Медведев после двух таких тяжелых для обоих геймов сразу повел с брейком.

15:28

Смог Медведев завязать неприятную для соперника борьбу в розыгрыше. Хачанову не хватило терпения — попытался мощно перевести по линии и не попал. Меньше, снова брейковый мяч у Даниила.

15:27

Совсем чуть-чуть, но не попадает Хачанов — ровно.

15:27

Отыгрывается Даниил, но в следующем розыгрыше Хачанов снова выходит вперед классным виннером — больше.

15:25

И снова аут у Даниила — в коридор пробил. Больше.

15:25

Хачанов атакует, и Медведев пробивает в сетку — 40:40.

15:24

Очко с подачи — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

15:22

Затяжной и разнообразный розыгрыш, в котором Медведев переигрывает оппонента — 15:40, двойной брейк-пойнт.

15:22

Еще одна ошибка Хачанова — 15:30.

15:21

А вот тут первая не прошла, начался розыгрыш, в котором Хачанов атаковал, но не попал по ширине — 15:15.

15:21

Отличная подача — 15:0.

15:20

Очко с подачи — 1:0.

15:18

Затяжной равный розыгрыш, но в итоге силу удара Хачанова гасит трос, и Медведев тут же забивает по линии — больше.

15:18

Двойная ошибка — ровно.

15:17

Ошибается вторым ударом в розыгрыше на второй подаче Карен — в сетку. Больше.

15:17

Хачанов давит, выходит к сетке и в итоге забивает смэш в противоход — 40:40.

15:16

Хачанов остро и глубоко принимает вторую подачу, и Даниил ошибается по длине в ответ — 40:30.

15:16

Нет приема — 40:15.

15:15

И опять продолжительный обмен ударами, и опять сетка у Карена — 30:15.

15:15

Еще один розыгрыш, но тут Хачанов бьет в сетку значительно быстрее — 15:15.

15:14

Сразу же Хачанов принял подачу и затянул соперника в затяжной розыгрыш. Ну, таких сегодня будет большинство. Но это прямо очень уже продолжительным вышел, и в итоге Медведев пробил в сетку — 0:15.

15:13

Сейчас матч начнется.

15:11

По результатам жеребьевки подавать первым будет Даниил Медведев.

15:10

Даниил Медведев занимает третью строчку в мировом рейтинге после Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Карен Хачанов располагается на 16-й позиции.

15:05

На взрослом уровне соперники встречались пять раз. Медведев победил в четырех матчах, Хачанов выиграл в одном, еще в 2018 году. Дважды они встречались в этом году, и обе встречи остались за Даниилом. В том числе в полуфинале «Мастерса» в Майами — 7:6(5), 3:6, 6:3.

15:00

В четвертьфинальном матче турнира категории АТР-500 в столице Австрии Вене встречаются россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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