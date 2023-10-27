Русский четвертьфинал в Австрии: Медведев одержал волевую победу над Хачановым

Как и в первых двух сетах, в третьем все решил один брейк. Матч был плотным и почти равным, но Медведев был чуть сильнее и потому закономерно выиграл — 6:3, 3:6, 6:3. В полуфинале он встретится с победителем поединка Циципас — Гойо. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Хачанов остро принял, и после короткого ответа Медведева все было в руках Карена. Он поймал оппонента на противоходе, но угодил в сетку — 30:30.
Ого, еще один классный розыгрыш забирает Хачанов отыгрываясь на чужой подаче с трех геймболов — 40:40.
Обоюдоострый розыгрыш заканчивается аутом по ширине от владевшего инициативой Медведева — 40:0.
Шикарный розыгрыш, в котором инициатива ходила от одного к другому. Но все же больше атаковал Хачанов. Он и забрал розыгрыш — 30:15.
В равном розыгрыше Медведев классно обостряет переводом и выигрывает очко — 30:40, брейк-пойнт!
Хачанов догоняет укороченный Медведева и сам пускает косой дропшот. Даниил достает, но не перебрасывает сетку — 40:30.
Отыгрывается Медведев — 40:40. Опять у Хачанова проблемы в первом гейме на своей подаче в партии.
Довольно буднично выиграл Медведев первый сет. Одного брейка в самом начале оказалось достаточно. Но борьба идет практически в каждом гейме.
Хачанов остро принимает вторую подачу, но Медведев быстро из обороны выравнивает игру, и Карен не попадает — 15:0.
Медведев укороченными выманил соперника к сетке и сам вышел и пробил в свободный угол корта, но не попал — 4:2.
В равном розыгрыше Медведев обострил шикарным переводом с форхенда по линии, после чего Хачанов довольно долго еще сопротивлялся и чуть не выровнял игру, но все же все решил форхенд с лета — меньше, брейк-пойнт опять.
Медведев отыгрывается, а затем еще и классным ударом выигрывает следующий розыгрыш — меньше, брейк-пойнт.
Долгий первый розыгрыш на подаче Хачанова, и после перевода Медведева Карен бьет в сетку — 0:15.
Еще один длинный розыгрыш, в котором Хачанов не справляется с пущенным ему в ноги бэкхендом оппонента — 40:30.
Хачанов атаковал, гоняя соперника по корту, и в итоге не попал по ширине — 2:0. Медведев после двух таких тяжелых для обоих геймов сразу повел с брейком.
Смог Медведев завязать неприятную для соперника борьбу в розыгрыше. Хачанову не хватило терпения — попытался мощно перевести по линии и не попал. Меньше, снова брейковый мяч у Даниила.
Отыгрывается Даниил, но в следующем розыгрыше Хачанов снова выходит вперед классным виннером — больше.
Затяжной и разнообразный розыгрыш, в котором Медведев переигрывает оппонента — 15:40, двойной брейк-пойнт.
А вот тут первая не прошла, начался розыгрыш, в котором Хачанов атаковал, но не попал по ширине — 15:15.
Затяжной равный розыгрыш, но в итоге силу удара Хачанова гасит трос, и Медведев тут же забивает по линии — больше.
Сразу же Хачанов принял подачу и затянул соперника в затяжной розыгрыш. Ну, таких сегодня будет большинство. Но это прямо очень уже продолжительным вышел, и в итоге Медведев пробил в сетку — 0:15.
Даниил Медведев занимает третью строчку в мировом рейтинге после Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Карен Хачанов располагается на 16-й позиции.
На взрослом уровне соперники встречались пять раз. Медведев победил в четырех матчах, Хачанов выиграл в одном, еще в 2018 году. Дважды они встречались в этом году, и обе встречи остались за Даниилом. В том числе в полуфинале «Мастерса» в Майами — 7:6(5), 3:6, 6:3.