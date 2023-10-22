Ученица Тутберидзе бьется за золото, Косторная мстит судьям. LIVE

Начинает Петров с тройного лутца, хорошо прыжок у него выходит. Следом степ-аут случается на тройном акселе, зато тройной риттбергер выполнен чисто. Вращения судьи оценивают только на второй уровень, сольный тройной сальхов выполнен качественно. Каскады фигурист относит во вторую часть, но на комбинации тройной флип + тройной тулуп ошибается, касаясь льда рукой при приземлении со второго прыжка. С сольного тройного флипа Петров падает. Каскад с двойным акселем через ойлер тоже не получается, на сальхове случается бабочка. Не самое лучшее выступление, много помарок, к сожалению.
Напомним, что лидером после короткой программы стал Матвей Ветлугин. Марк Кондратюк допустил ряд ошибок и оказался на восьмом месте.
Первыми на лед выйдут мужчины с произвольными программами. Соревнования начнутся в 11:30 по московскому времени.