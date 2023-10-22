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Спорт

Ученица Тутберидзе бьется за золото, Косторная мстит судьям. LIVE

Гран-при России. 2-й этап. Омск. Произвольные программы. ОНЛАЙН

Во второй день этапа Гран-при России в Омске мужчины, женщины и спортивные пары показывают произвольные программы. Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян пытается исправиться за ошибки вчерашнего дня, которые откинули ее на промежуточное второе место. Алена Косторная, недовольная оценками судей за короткую программу, в паре с Георгием Куницей пытается ворваться в тройку призеров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:43

Начинает Петров с тройного лутца, хорошо прыжок у него выходит. Следом степ-аут случается на тройном акселе, зато тройной риттбергер выполнен чисто. Вращения судьи оценивают только на второй уровень, сольный тройной сальхов выполнен качественно. Каскады фигурист относит во вторую часть, но на комбинации тройной флип + тройной тулуп ошибается, касаясь льда рукой при приземлении со второго прыжка. С сольного тройного флипа Петров падает. Каскад с двойным акселем через ойлер тоже не получается, на сальхове случается бабочка. Не самое лучшее выступление, много помарок, к сожалению.

11:38

Соревнования в произвольной программе откроет Максим Петров.

11:31

Первая разминочная группа на льду.

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11:25

Напомним, что лидером после короткой программы стал Матвей Ветлугин. Марк Кондратюк допустил ряд ошибок и оказался на восьмом месте.

11:20

Первыми на лед выйдут мужчины с произвольными программами. Соревнования начнутся в 11:30 по московскому времени.

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11:15

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня соревнований на этапе Гран-при России в Омске, в рамках которого мужчины, женщины и спортивные пары покажут произвольные программы.

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