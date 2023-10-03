Полуфинал в Пекине: Медведев сражается со Зверевым. LIVE

Практически идеальный матч провел Даниил Медведев, не отдав ни одной своей подачи. Для победы в итоге ему хватило двух брейков, сделанных в последних геймах на подаче соперника в каждом из сетов. Впереди финал с Алькарасом или Синнером. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Зверев идет к сетке, но оставляет много пространства для обводки, чем Медведев и пользуется — 5:3. И россиянин выходит подавать на матч!
И опять сумасшедший долгий розыгрыш, который Медведев должен был забрать, но чуть не дожал в атаке, оставил сопернику шанс, и тот блестяще обвел закрывавшего сетку россиянина — 30:30.
Очень долгий розыгрыш со второй подачи Зверева, и в итоге грамотное обострение Медведева переводом вынуждает Александра промахнуться — 15:30.
Не проходит первая, завязывается обмен ударами, Даниил выдерживает в обороне, переходит в атаку и мажет на миллиметры — 15:15!
Долгий первый розыгрыш на подаче Медведева, в котором инициатива была у Зверева. Однако россиянину очень помог трос — 15:0.
Классный обмен, в котором Зверев давил и, казалось, что ударит в коридор, но уложил все мячи в боковую линию, и Даниил в итоге не попал в ответ — 40:30.
Классно разбрасывал Медведев мячи по углам в розыгрыше после своей второй подачи, но Зверев очень остро ответил. Было бы на вылет, но малость не попал — 15:0.
А вот в обмене ударами после второй подачи немец ошибся, пробив в коридор — 40:30. Не поверил, но минимальный аут был.
Снова нет первой подачи. Разнообразный розыгрыш от обоих, но в конце концов Зверев оказывается в очень атакующем положении, Медведев тянет, но уже ничего не может противопоставить смэшу — 15:15.
Зверев вышел на подачу, не попал первым мячом, оказался в обороне на втором, выровнял ситуацию, даже сам попробовал атаковать, но не попал по длине — 0:15.
Довольно долгий обмен ударами, в котором немец довольно остро играет с форхенда по линии, и Медведев не тянет — 30:0.
Долгий розыгрыш, в котором Медведев пару раз, оказавшись в обороне, попал под самую заднюю линию, а закончил шикарным виннерсом в боковую линию в хафкорт — 40:0.
Традиционно плотный матч у этих соперников. Смогли по разу добраться до брейк-пойнтов, но если Зверев своим шансом не воспользовался, то Медведев все сделал четко и сразу забрал первый сет.
Фантастика! Мощнейше подал Зверев, после второго удара вышел к сетке. Казалось, Даниил и отбить-то не сможет, а он вообще сумел обвести оппонента в корт! 6:4 — первый сет за россиянином!
Затяжной розыгрыш со второй подачи Зверева заканчивается его ошибкой в атаке — меньше, еще брейк-пойнт и сетбол у Медведева!
Отменная косая подача, но еще более шикарный, невероятный прием на вылет от Медведева — 15:30!
А вот тут принять удалось, причем агрессивно, и Медведев быстро поставил соперника в розыгрыше в тупик — 40:15.
Завязался долгий розыгрыш. Обменивались диагональными ударами, в итоге Зверев смог выйти к сетке и занять хорошую позицию, но Даниил блестяще обвел — больше.
Аут по длине у россиянина вторым ударом после приема соперника — меньше, второй брейк-пойнт в гейме и в матче.
Теперь уже Зверев был в атаке, Медведев вытащил сложнейший мяч, сам перешел в наступление, но немец выровнял игру и... не попал в равном обмене ударами, пытаясь обострить — 40:40.
Еще один красивый розыгрыш. Теперь Зверев классно тащил в обороне, но человеческие возможности не безграничны — 30:15.
Опять обмен укороченными, в котором на этот раз у Звевера получается обвести соперника. Даже скорее пробить — 40:15.
Казалось, что легко закроет гейм Зверев, но и в последнем розыгрыше ему пришлось попотеть. Но все же дожал атакой — 1:1.
Соперники прекрасно друг друга знают — они встречались 16 раз. Преимущество на стороне Даниила — 9-7. Хотя первые четыре матча Звереву он уступил. Впрочем, и последний их поединок остался за немцем.