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Спорт

Полуфинал в Пекине: Медведев сражается со Зверевым. LIVE

Теннис. Пекин. АТР500. Даниил Медведев — Александр Зверев. ОНЛАЙН

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Toby Melville/Reuters
В столице Китая Пекине в рамках полуфинала турнира категории АТР500 встречаются россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:30

Практически идеальный матч провел Даниил Медведев, не отдав ни одной своей подачи. Для победы в итоге ему хватило двух брейков, сделанных в последних геймах на подаче соперника в каждом из сетов. Впереди финал с Алькарасом или Синнером. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

15:25

И эйсом же россиянин завершает матч! 6:3!

15:24

Эйс — 40:0. Тройной матчбол у Даниила!

15:24

Эйс — 30:0.

15:24

Нет приема — 15:0.

15:23

Зверев идет к сетке, но оставляет много пространства для обводки, чем Медведев и пользуется — 5:3. И россиянин выходит подавать на матч!

15:23

Аут у Зверева — меньше, брейк-пойнт у Даниила!

15:22

И опять сумасшедший долгий розыгрыш, который Медведев должен был забрать, но чуть не дожал в атаке, оставил сопернику шанс, и тот блестяще обвел закрывавшего сетку россиянина — 30:30.

15:21

Очень долгий розыгрыш со второй подачи Зверева, и в итоге грамотное обострение Медведева переводом вынуждает Александра промахнуться — 15:30.

15:19

Не проходит первая, завязывается обмен ударами, Даниил выдерживает в обороне, переходит в атаку и мажет на миллиметры — 15:15!

15:18

Медведев берет первое очко на подаче соперника — 0:15.

15:15

Дожимает и в розыгрыше со второй подачи Даниил — 4:3.

15:15

Отменная подача. И еще одна — 40:0.

15:14

Долгий первый розыгрыш на подаче Медведева, в котором инициатива была у Зверева. Однако россиянину очень помог трос — 15:0.

15:13

Подачей завершает гейм представитель Германии — 3:3.

15:12

Классный обмен, в котором Зверев давил и, казалось, что ударит в коридор, но уложил все мячи в боковую линию, и Даниил в итоге не попал в ответ — 40:30.

15:11

Аут у немца в розыгрыше — 30:30.

15:11

Неплохо начинает свою подачу Зверев — 30:15.

15:07

Выигрывает гейм россиянин — 3:2.

15:07

Очко с подачи — 40:0.

15:06

Медведев легко забивает у сетки после короткого приема соперника — 30:0.

15:05

Классно разбрасывал Медведев мячи по углам в розыгрыше после своей второй подачи, но Зверев очень остро ответил. Было бы на вылет, но малость не попал — 15:0.

15:04

Аут по длине с приема — 2:2.

15:03

А вот в обмене ударами после второй подачи немец ошибся, пробив в коридор — 40:30. Не поверил, но минимальный аут был.

15:03

Еще розыгрыш за Зверевым — 40:15.

15:02

Очко с подачи — 30:15.

15:01

Снова нет первой подачи. Разнообразный розыгрыш от обоих, но в конце концов Зверев оказывается в очень атакующем положении, Медведев тянет, но уже ничего не может противопоставить смэшу — 15:15.

15:00

Зверев вышел на подачу, не попал первым мячом, оказался в обороне на втором, выровнял ситуацию, даже сам попробовал атаковать, но не попал по длине — 0:15.

14:57

Еще две подачи, и гейм заканчивается в пользу Медведева — 2:1.

14:56

Отыгрывается россиянин двумя подачами — 40:40.

14:56

Прием на вылет от Зверева — 15:40, двойной брейк-пойнт!

14:55

Тут же очко с отличной подачи, но затем розыгрыш остается за Александром — 15:30.

14:54

Аут у Медведева после глубокого приема второй подачи от соперника — 0:15.

14:53

Забирает гейм Зверев — 1:1.

14:52

Аут по длине с приема — 40:0.

14:51

Довольно долгий обмен ударами, в котором немец довольно остро играет с форхенда по линии, и Медведев не тянет — 30:0.

14:51

Зверев выигрывает первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

14:50

Эйс завершает гейм — 1:0.

14:49

Зверев не сдается — 40:15.

14:48

Долгий розыгрыш, в котором Медведев пару раз, оказавшись в обороне, попал под самую заднюю линию, а закончил шикарным виннерсом в боковую линию в хафкорт — 40:0.

14:48

Снова сетка у Александра, теперь в розыгрыше — 30:0.

14:47

Подачей Медведева начинается и второй сет. Зверев не перебивает сетку с приема — 15:0.

14:45

Традиционно плотный матч у этих соперников. Смогли по разу добраться до брейк-пойнтов, но если Зверев своим шансом не воспользовался, то Медведев все сделал четко и сразу забрал первый сет.

14:44

Фантастика! Мощнейше подал Зверев, после второго удара вышел к сетке. Казалось, Даниил и отбить-то не сможет, а он вообще сумел обвести оппонента в корт! 6:4 — первый сет за россиянином!

14:43

Затяжной розыгрыш со второй подачи Зверева заканчивается его ошибкой в атаке — меньше, еще брейк-пойнт и сетбол у Медведева!

14:42

Мощно атакует и быстро забирает розыгрыш Зверев — 40:40.

14:42

Нет приема — 30:40. Но есть второй сет-пойнт на чужой подаче.

14:41

Двойная ошибка — 15:40, это двойной брейк-пойнт и сразу двойной сетбол у Медведева!

14:40

Отменная косая подача, но еще более шикарный, невероятный прием на вылет от Медведева — 15:30!

14:39

Зверев атаковал, но, переводя по линии, сам угодил в сетку — 15:15.

14:39

В розыгрыше со второй подачи Зверева россиянин попадает в сетку — 15:0.

14:36

В аут по длине принимает неприятную вторую подачу немец — 5:4.

14:36

Очко с подачи, но затем Зверев берет следующий розыгрыш — 40:30.

14:35

Не справляется Зверев с атакой Даниила вторым ударом — сетка, 30:15.

14:35

Тут же эйс по центру — 15:15.

14:35

Двойная ошибка у Медведева, первая в матче — 0:15.

14:34

Смэшем после короткого приема завершает гейм Зверев — 4:4.

14:33314:33

А вот тут принять удалось, причем агрессивно, и Медведев быстро поставил соперника в розыгрыше в тупик — 40:15.

14:33

И снова очко с подачи — 40:0.

14:3114:33

Два подряд приема от Медведева в аут — 30:0.

14:30

Подачей завершает гейм россиянин — 4:3.

14:28

Завязался долгий розыгрыш. Обменивались диагональными ударами, в итоге Зверев смог выйти к сетке и занять хорошую позицию, но Даниил блестяще обвел — больше.

14:28

Мощнейший косой эйс — ровно.

14:27

Аут по длине у россиянина вторым ударом после приема соперника — меньше, второй брейк-пойнт в гейме и в матче.

14:26

Зверев обостряет розыгрыш на втором мяче Даниила, и тот в итоге не справляется — ровно.

14:26

Нет приема — больше.

14:25

Теперь уже Зверев был в атаке, Медведев вытащил сложнейший мяч, сам перешел в наступление, но немец выровнял игру и... не попал в равном обмене ударами, пытаясь обострить — 40:40.

14:24

Невероятный розыгрыш вытягивает Зверев, обводя в итоге Даниила — 30:40, брейк-пойнт!

14:24

Аут у Медведева — 30:30.

14:23

Еще один красивый розыгрыш. Теперь Зверев классно тащил в обороне, но человеческие возможности не безграничны — 30:15.

14:22

Медведев продолжает атаковать, и теперь в аут бьет Зверев — 15:15.

14:22

Аут у Медведева в атаке в первом розыгрыше на его подаче — 0:15.

14:21

Дожимает Зверев — 3:3.

14:20

Короткий прием и тут же смэш — 40:15.

14:20

И тут же отличная подача — 30:15.

14:20

Невероятный розыгрыш в обороне тащит Медведев — 15:15.

14:18

Зверев берет очко с подачи — 15:0.

14:16

Зверев отбивается, но россиянин дожимает гейм «под ноль» в атаке — 3:2.

14:16

Виннерс от Медведева в коротком розыгрыше — 40:0.

14:15

Еще одна отличная подача от Даниила — 30:0.

14:15

Очко Медведева с подачи — 15:0.

14:14

Мощная подача завершает гейм — 2:2.

14:13

Опять обмен укороченными, в котором на этот раз у Звевера получается обвести соперника. Даже скорее пробить — 40:15.

14:13

А теперь в сетку попадает Александпр — 30:15.

14:12

Завязывается розыгрыш, но Даниил пробивает в аут по длине — 30:0.

14:12

Не справляется россиянин с мощной подачей Зверева — 15:0.

14:09

Атакует Медведев, идет вперед, соперник бросает в обвод свечу, но не попадает по длине — 2:1.

14:09

Пробивал Даниил на вылет, но не попал по длине — 40:30.

14:08

Очко с подачи — 40:15.

14:08

Даниил хорош в атаке — 30:15.

14:07

Аут у россиянина в обмене ударами — 15:15.

14:07

В равном первом розыгрыше на своей подаче Медведев изумительно укорачивает с хафкорта — 15:0.

14:06

Казалось, что легко закроет гейм Зверев, но и в последнем розыгрыше ему пришлось попотеть. Но все же дожал атакой — 1:1.

14:05

Зверев укорачивает, но Даниил достает и сам шикарно укорачивает в ответ — 40:30.

14:04

Не попадает уже Александр — 40:15.

14:04

Очко с подачи — 40:0.

14:03

Аут у Медведева — 30:0.

14:03

Зверев быстро берет первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

14:02

Подачей завершает гейм Даниил — 1:0.

14:01

Укорачивает Зверев, но россиянин догоняет и четко пробивает по диагонали — 40:0.

14:01

Очко с подачи — 30:0.

14:01

Уже после второго удара Даниила соперник попадает в коридор — 15:0.

14:01

Даниил Медведев выходит на подачу.

14:00

Победитель сыграет в финале с испанцем Карлосом Алькарасом или итальянцем Янником Синнером.

13:55

Соперники прекрасно друг друга знают — они встречались 16 раз. Преимущество на стороне Даниила — 9-7. Хотя первые четыре матча Звереву он уступил. Впрочем, и последний их поединок остался за немцем.

13:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Пекине в полуфинале турнира категории АТР500 россиянин Даниил Медведев играет с представляющим Германию Александром Зверевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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