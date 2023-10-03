Полуфинал в Пекине: Медведев сражается со Зверевым. LIVE

15:30

Практически идеальный матч провел Даниил Медведев, не отдав ни одной своей подачи. Для победы в итоге ему хватило двух брейков, сделанных в последних геймах на подаче соперника в каждом из сетов. Впереди финал с Алькарасом или Синнером. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.