Лунев едет к бывшим, Миранчук целится на победу: жеребьевка группового этапа Лиги Европы. LIVE

Любопытно, что Андрей Лунев вместе с «Карабахом» отправится на выезд к своей бывшей команде — «Байеру»!
Итоги жеребьевки на ваших экранах. Алексей Миранчук и его «Аталанта» выглядят фаворитами своей группы, особых проблем у бергамасков с выходом в весеннюю часть стадии турнира.
«Тулуза» попадает в группу к «Ливерпулю», ЛАСК и «Юниону»; а «Панатинаикос» присоединяется в квартет F.
«Штурм» из Граца отправляется к «Аталанте» и «Спортингу», тираспольский «Шериф» сыграет с «Ромой» и «Славией».
Бельгийский «Юнион» попадает к ЛАСК и «Ливерпулю», а «Маккаби» из Хайфы отправляется к «Вильярреалу» и «Ренну».
«Брайтон» едет в группу В, к «Аяксу» и «Марселю». а «Спарта» попадает в группу С, к «Рейнджерс» и «Бетису».
Вторая корзина начинает жеребьевку! «Олимпиакос» попадает к «Вест Хэму», а «Марсель» — к «Аяксу».
В группу А отправляется «Вест Хэм» — победитель Лиги конференций 2023 года!
Soccer Football - Europa Conference League - Final - Fiorentina v West Ham United - Eden Arena, Prague, Czech Republic - June 7, 2023 West Ham United's Said Benrahma celebrates scoring their first goal with teammates and fans REUTERS/Bernadett SzaboBernadett Szabo/Reuters
Состав корзин выглядит так: 1-я корзина: «Вест Хэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).
2-я корзина: «Спортинг» (Португалия), «Славия» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Марсель» (Франция), «Карабах» (Азербайджан).
3-я корзина: «Мольде» (Норвегия), «Брайтон» (Англия), «Шериф» (Молдова), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» Прага (Чехия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Штурм» (Австрия).
4-я корзина: «Тулуза» (Франция), АЕК (Греция), «Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Ракув» (Польша), «Арис» Лимасол (Кипр), «Хэкен» (Швеция).