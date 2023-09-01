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Спорт

Лунев едет к бывшим, Миранчук целится на победу: жеребьевка группового этапа Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы-2023/24. Жеребьевка группового этапа. ОНЛАЙН

1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы проходит в Монако. Своих соперников узнали «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, а также «Карабах», где с лета выступает вратарь Андрей Лунев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Любопытно, что Андрей Лунев вместе с «Карабахом» отправится на выезд к своей бывшей команде — «Байеру»!

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14:40

Итоги жеребьевки на ваших экранах. Алексей Миранчук и его «Аталанта» выглядят фаворитами своей группы, особых проблем у бергамасков с выходом в весеннюю часть стадии турнира.

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14:35

«Серветт» присоединяется к квартету G, а «Хэккен» отправляется в группу H.

14:34

«Тулуза» попадает в группу к «Ливерпулю», ЛАСК и «Юниону»; а «Панатинаикос» присоединяется в квартет F.

14:33

«Арис» из Лимассола становится участником группы С, а «Ракув» попадает в группу D.

14:32

Завершаем четвертой корзиной! «Бачка Топола» попадает в группу А, АЕК — в группу В.

14:31

«Мольде» становится участником группы Н вместе с «Байером-04» и «Карабахом».

14:30

«Штурм» из Граца отправляется к «Аталанте» и «Спортингу», тираспольский «Шериф» сыграет с «Ромой» и «Славией».

14:29

Бельгийский «Юнион» попадает к ЛАСК и «Ливерпулю», а «Маккаби» из Хайфы отправляется к «Вильярреалу» и «Ренну».

14:28

«Брайтон» едет в группу В, к «Аяксу» и «Марселю». а «Спарта» попадает в группу С, к «Рейнджерс» и «Бетису».

14:27

Корзина 3, поехали! «Фрайбург» попадает в квартет А, к «Вест Хэму» и «Олимпиакосу».

14:26

Пражская «Славия» попала в группу к «Роме», а «Карабах» — к леверкузенскому «Байеру».

14:25

ЛАСК едет к Ливерпулю, а «Ренн» отправится в путешествие к «Вильярреалу».

14:24

«Бетис» отправляется к «Рейнджерс», а «Спортинг» — к «Аталанте».

14:23

Вторая корзина начинает жеребьевку! «Олимпиакос» попадает к «Вест Хэму», а «Марсель» — к «Аяксу».

14:22

Группа D — «Аталанта», группа G — «Рома», группа Н — «Байер-04».

14:21

Группа Е — «Ливерпуль», группа F — «Вильярреал»!

14:20

Группа В — «Аякс», группа С — «Рейнджерс».

14:19

В группу А отправляется «Вест Хэм» — победитель Лиги конференций 2023 года!

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Soccer Football - Europa Conference League - Final - Fiorentina v West Ham United - Eden Arena, Prague, Czech Republic - June 7, 2023 West Ham United's Said Benrahma celebrates scoring their first goal with teammates and fans REUTERS/Bernadett Szabo

Bernadett Szabo/Reuters
14:17

Итак, начинаем распределение команд из первой корзины!

14:10

Напомним, что финал турнира в 2024 году примет ирландский Дублин!

14:00

Состав корзин выглядит так: 1-я корзина: «Вест Хэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).

2-я корзина: «Спортинг» (Португалия), «Славия» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Марсель» (Франция), «Карабах» (Азербайджан).

3-я корзина: «Мольде» (Норвегия), «Брайтон» (Англия), «Шериф» (Молдова), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» Прага (Чехия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Штурм» (Австрия).

4-я корзина: «Тулуза» (Франция), АЕК (Греция), «Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Ракув» (Польша), «Арис» Лимасол (Кипр), «Хэкен» (Швеция).

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

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