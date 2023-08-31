Куда попадет Захарян: жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE

19:00

Но сначала мы узнаем лауреатов прошлого сезона Лиги чемпионов среди игроков. И на главный приз — титул MVP ЛЧ-2022/23 — претендуют Кевин де Брейне и Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити», а также Лионель Месси, игравший в турнире за французский «Пари Сен-Жермен», а ныне уже выступающий в США за «Интер Майами».