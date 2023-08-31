Куда попадет Захарян: жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE

Знаменитых в прошлом футболистов, Джо Коула и Эрика Абидаля, пригласили для ведения жеребьевки.
Показывают разные красивые ролики, посвященные победе «Манчестер Сити» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Между прочим, первой в клубной истории «горожан».
Церемония в «Гримальди-Форуме» начинается с исполнения гимна Лиги чемпионов вживую на фортепиано и саксофоне.
Но сначала мы узнаем лауреатов прошлого сезона Лиги чемпионов среди игроков. И на главный приз — титул MVP ЛЧ-2022/23 — претендуют Кевин де Брейне и Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити», а также Лионель Месси, игравший в турнире за французский «Пари Сен-Жермен», а ныне уже выступающий в США за «Интер Майами».
Нас в первую очередь интересует единственный российский представитель в Лиге чемпионов этого сезона — Арсен Захарян, перешедший в испанский «Реал Сосьедад».
1-я корзина: «Наполи» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Севилья» (Испания), «Бенфика» (Португалия);
2-я корзина: «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия);
3-я корзина: «Шахтер» (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды);
4-я корзина: «Антверпен» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ланс» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Унион» Берлин (Германия), «Ньюкасл» (Англия).