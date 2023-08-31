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Спорт

Куда попадет Захарян: жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа. ОНЛАЙН

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Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов

Reuters
В швейцарском Монте-Карло в княжестве Монако проходит жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:27

Теперь вторая корзина.

19:25

Группа Н: «Барселона» (Испания).

19:25

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия).

19:25

Группа F: «Пари Сен-Жермен» (Франция).

19:24

Группа Е: «Фейенорд» (Нидерланды).

19:24

Группа D: «Бенфика» (Португалия).

19:23

Группа С: «Наполи» (Италия).

19:23

Группа В: «Севилья» (Испания).

19:23

Группа А: «Бавария» (Германия).

19:17

Жеребьевка начнется с первой корзины.

19:16

Стоит напомнить, что финал турнира в этом сезоне пройдет в Лондоне на знаменитом «Уэмбли».

19:13

Знаменитых в прошлом футболистов, Джо Коула и Эрика Абидаля, пригласили для ведения жеребьевки.

19:10

Показывают разные красивые ролики, посвященные победе «Манчестер Сити» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Между прочим, первой в клубной истории «горожан».

19:03

Церемония в «Гримальди-Форуме» начинается с исполнения гимна Лиги чемпионов вживую на фортепиано и саксофоне.

19:00

Но сначала мы узнаем лауреатов прошлого сезона Лиги чемпионов среди игроков. И на главный приз — титул MVP ЛЧ-2022/23 — претендуют Кевин де Брейне и Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити», а также Лионель Месси, игравший в турнире за французский «Пари Сен-Жермен», а ныне уже выступающий в США за «Интер Майами».

18:55

Нас в первую очередь интересует единственный российский представитель в Лиге чемпионов этого сезона — Арсен Захарян, перешедший в испанский «Реал Сосьедад».

18:50

1-я корзина: «Наполи» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Севилья» (Испания), «Бенфика» (Португалия);

2-я корзина: «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия);

3-я корзина: «Шахтер» (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды);

4-я корзина: «Антверпен» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ланс» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Унион» Берлин (Германия), «Ньюкасл» (Англия).

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Монте-Карло пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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