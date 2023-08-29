Поход за US Open. Медведев играет с венгром Балашем. LIVE

19:05

Ни разу не встречались Медведев и Балаш. Но это неудивительно. Даниил является третьей ракеткой мира, а у 34-летнего венгра даже нет рейтинга! В этом году на уровне АТР он сыграл один матч и проиграл его. Но на US Open смог пробиться в основную сетку. Интригующе.