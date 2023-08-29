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Спорт

Поход за US Open. Медведев играет с венгром Балашем. LIVE

Теннис. US Open. Мужчины. Первый круг. Медведев (Россия) — Балаш (Венгрия). ОНЛАЙН

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Dylan Martinez/Reuters
В матче первого круга US Open, четвертого турнира «Большого шлема» в сезоне, россиянин Даниил Медведев играет с венгром Аттилой Балашем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:30

Легкой прогулкой для Медведева обернулся старт на US Open, но с таким соперником этого стоило ожидать. И все равно счет впечатляет — 6:1, 6:1, 6:0! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

20:28

И он реализован подачей — 6:0! Баранка!

20:27

Медведев неожиданно укорачивает после приема, но Балаш догоняет мяч и красиво кладет в другую сторону корта! Медведев аплодирует, а венгр вскидывает кулаки вверх, вызывая овацию трибун — 40:30, второй матчбол впереди.

20:27

Аут по длине с приема — 40:15, двойной матчбол у третьей ракетки мира!

20:27

Стремительно развивается гейм на подаче Даниила — 30:15.

20:24

Красивым виннерсом с форхенда по линии завершает гейм Медведев! Уже восьмой его брейк в матче — 5:0. Сейчас Даниил выйдет подавать на матч.

20:23

В аут по длине принимает Даниил — 15:40, еще два брейковых мяча.

20:23

И вот уже 0:40 и тройной брейк-пойнт на подаче Балаша.

20:21

Дожимает гейм Даниил — 4:0.

20:21

Двойная ошибка — 40:30.

20:20

Два подряд мощных эйса — 40:15.

20:20

Обменялись выигранными на подаче россиянина соперники — 15:15.

20:17

И все-таки берет Даниил снова чужую подачу, классно принимая — 3:0.

20:17

И очередной брейк-пойнт Медведева — меньше.

20:16

Эх, немного не попадет по ширине Даниил, пробивая на вылет — ровно.

20:16

Отыгрывается Аттила и тут же снова проигрывает очко — меньше, третий в гейме брейковый мяч у россиянина.

20:15

Не попадает по длине с хафкорта Балаш — меньше. 10-й брейк-пойнт Медведева. Шесть уже реализовал.

20:14

Не попадает Медведев с приема — 40:40.

20:14

Снова не попадает венгр — 30:40, брейк-пойнт.

20:12

Обменялись выигранными очками — 30:30.

20:12

Классно атаковал Медведев по диагонали по задумке, но чуточку смазал — 15:15.

20:11

Новыми мячами начал подавать Балаш. Может, поможет? Пока 0:15.

20:11

Гейм за Медведевым — 2:0.

20:11

Еще очко за Даниилом — 40:15.

20:10

Шикарный резанный от Даниила в розыгрыше — 30:15.

20:09

Проиграл первое очко на своей подаче Медведев, но тут же отыгрался — 15:15.

20:08

Ого! Медведев догнал сложнейший укороченный и в итоге закончил розыгрыш смэшем — 1:0, сразу брейк у россиянина.

20:08

В сетку венгр отвечает на прием Даниила — 0:40, сразу тройной брейк-пойнт.

20:07

Ничего не меняется. Балаш вышел подавать и проиграл два первых очка — 0:30.

20:05

Все по-прежнему. Никаких шансов у Балаша. Просто разминается Медведев на старте турнира. Надо взять еще один сет.

20:04

На вылет бьет Медведев после приема венгра — 6:1.

20:03

Классный удар Даниила — 40:30, сет-пойнт!

20:034

Завязывается равный розыгрыш после второй подачи Медведева, а когда россиянин решает обострить, попадает в сетку — 30:30.

20:02

Аут по длине у Даниила в затяжном обмене ударами — 30:15.

20:02

В сетку бьет Балаш — 30:0.

20:01

Медведев вышел подавать на второй сет, и Балаш в первом розыгрыше дал в аут по длине — 15:0.

20:01

И этот гейм тоже остается за Даниилом — 5:1.

20:00

Медведев берет три первых розыгрыша на подаче Балаша — 0:40, тройной брейк-пойнт.

19:57

Завершается гейм в пользу Медведева — 4:1.

19:57

Отличная подача — 40:30.

19:56

Отыгрывается двумя отличными розыгрышами россиянин — 30:30.

19:56

Двойная ошибка — 0:30.

19:55

Вытягивает Аттила Медведева к сетке и в итоге завершает мощным виннерсом — 0:15.

19:54

Дожимает гейм Балаш — 3:1.

19:54

Еще очко с подачи — 40:30.

19:54

Прием в сетку — 30:30.

19:53

Розыгрыш на втором мяче, но в нем Балаш заставляет соперника пробить в сетку — 15:30.

19:52

И еще очко за Даниилом — 0:30.

19:51

Аутом от Балаша заканчивается первый, весьма активный розыгрыш на его подаче — 0:15.

19:49

Выманил Балаш Медведева к сетке, Даниил всем видом показал, что будет бить на вылет, а сам укоротил — 3:0.

19:49

Тут же Медведев переигрывает в розыгрыше оппонента — 40:15.

19:48

Хорошая свечка от Балаша выравнивает розыгрыш, и венгр затем еще и шикарный виннерс в боковую линию в хафкорт исполняет — 30:15.

19:48

Прием в сетку — 30:0.

19:47

Очко с подачи Медведева — 15:0.

19:47

Опять дропшот бросает венгр, но Медведев достает и забивает на вылет — 2:0. И сразу же с брейком впереди россиянин.

19:46

А тут Медведев выходит к сетке и с лета попадает в линию, пробивая на вылет — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу.

19:46

Долгий розыгрыш, в котором в аут в итоге бьет Балаш — 15:30.

19:45

Медведев с трудом принимает. И коротко, а Балаш подрезает у сетки — 15:15.

19:44

Балаш бьет в сетку третьим ударом в первом розыгрыше на своей подаче — 0:15.

19:43

Аут с приема — 1:0.

19:43

Короткий розыгрыш, но вскоре следует ошибка Балаша — 40:15.

19:43

Еще одна отличная подача — 30:15.

19:43

Подачей же и отыгрывается — 15:15.

19:42

Второй сет начался с двойной ошибки Медведева на подаче — 0:15.

19:40

Очень легкий первый сет для Даниила Медведева. Пока ничего не может Балаш сделать в этом матче.

19:40

Вторая подача стала для Балаша приговором. В розыгрыше оба были хороши, но россиянин лучше — 6:1! Первый сет.

19:39

И снова очко за Медведевым — 30:40, это и брейк-пойнт, и сет-пойнт!

19:38

В непростом розыгрыше отыгрывается Аттила. Укоротил, Медведев догнал, но венгр бросил мяч так, что снова россиянин не успел — 30:30.

19:38

В сетку попадает Даниил — 15:30.

19:37

Два подряд очка на подаче соперника берет Медведев — 0:30.

19:36

Нет приема — 5:1.

19:36

И тут же легко и быстро два розыгрыша подряд забирает Даниил — 40:30.

19:35

Какая свеча от Балаша! 15:30!

19:35

Ударом после приема свой уже 12-й виннерс в матче делает Медведев — 15:15.

19:34

Продолжительный первый розыгрыш на подаче Медведева остается за венгром — 0:15.

19:32

Розыгрыш, в котором атаковал Балаш, разом изменился после топовой диагонали Даниила. И уже короткий ответ венгра, который от сетки завершает мягким виннерсом россиянин — 4:1. С двумя брейками ведет Медведев.

19:31

Уверенно переигрывает соперника в розыгрышах Медведев — 15:40, двойной брейк-пойнт!

19:31

Еще один агрессивный прием Даниила ставит в тупик соперника — 15:30.

19:30

А тут уже Медведев хорош и агрессивен после приема — 15:15.

19:30

Прием в аут по длине от Даниила — 15:15.

19:29

Дожидается аута по длине от соперника Даниил — 3:1.

19:28

Ошибается россиянин — 40:15.

19:28

Две подряд отличные подачи Даниила — 40:0.

19:28

Пошел Медведев к сетке и классно укоротил — 15:0.

19:25

Летит Балаш к сетке с подачи и с лета переводит дроп-шотом мяч после хорошего приема Даниила. Тот еле догоняет и не попадает — 2:1.

19:25

Прием в аут — 40:30.

19:25

Еще раз обменялись очками соперники — 30:30.

19:24

Взял первый мяч на своей подаче Балаш, но в розыгрыше Медведев отыгрался — 15:15.

19:22

Под ноль уверенно забирает Медведев гейм — 2:0.

19:21

Уверенно начинает Даниил свою подачу — 30:0.

19:20

Идет вперед с подачи Балаш и атакует, но Медведев остро защищается, и венгр попадает в сетку с лета — 1:0. Даниил повел с брейком.

19:19

Глубокий прием Медведева и ответ соперника в аут по длине — меньше, брейк-пойнт.

19:19

Снова отыгрывается Балаш — ровно.

19:18

Ошибается Балаш, попадая в сетку — меньше, брейк-пойнт.

19:17

Защищается Медведев, но не справляется и попадает в сетку — 40:40.

19:17

Красивый розыгрыш. Балаш укоротил, но Медведев догнал и забил мимо соперника — 30:40, брейк-пойнт.

19:16

Отыгрывается Балаш — 30:30.

19:15

Обменялись выигранными розыгрышами соперники — 15:30.

19:14

С ошибки в розыгрыше на второй подаче начинает Балаш — 0:15.

19:13

Окончена разминка. Балаш выходит на подачу.

19:10

Медведев выиграл жеребьевку и, как обычно, выбрал прием. Аттила Балаш будет подавать первым.

19:05

Ни разу не встречались Медведев и Балаш. Но это неудивительно. Даниил является третьей ракеткой мира, а у 34-летнего венгра даже нет рейтинга! В этом году на уровне АТР он сыграл один матч и проиграл его. Но на US Open смог пробиться в основную сетку. Интригующе.

19:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису, четвертого турнира «Большого шлема» в сезоне, россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, играет с венгерским теннисистом Аттилой Балашем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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