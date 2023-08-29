Поход за US Open. Медведев играет с венгром Балашем. LIVE

Легкой прогулкой для Медведева обернулся старт на US Open, но с таким соперником этого стоило ожидать. И все равно счет впечатляет — 6:1, 6:1, 6:0! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Медведев неожиданно укорачивает после приема, но Балаш догоняет мяч и красиво кладет в другую сторону корта! Медведев аплодирует, а венгр вскидывает кулаки вверх, вызывая овацию трибун — 40:30, второй матчбол впереди.
Красивым виннерсом с форхенда по линии завершает гейм Медведев! Уже восьмой его брейк в матче — 5:0. Сейчас Даниил выйдет подавать на матч.
Отыгрывается Аттила и тут же снова проигрывает очко — меньше, третий в гейме брейковый мяч у россиянина.
Не попадает по длине с хафкорта Балаш — меньше. 10-й брейк-пойнт Медведева. Шесть уже реализовал.
Ого! Медведев догнал сложнейший укороченный и в итоге закончил розыгрыш смэшем — 1:0, сразу брейк у россиянина.
Все по-прежнему. Никаких шансов у Балаша. Просто разминается Медведев на старте турнира. Надо взять еще один сет.
Завязывается равный розыгрыш после второй подачи Медведева, а когда россиянин решает обострить, попадает в сетку — 30:30.
Выманил Балаш Медведева к сетке, Даниил всем видом показал, что будет бить на вылет, а сам укоротил — 3:0.
Хорошая свечка от Балаша выравнивает розыгрыш, и венгр затем еще и шикарный виннерс в боковую линию в хафкорт исполняет — 30:15.
Опять дропшот бросает венгр, но Медведев достает и забивает на вылет — 2:0. И сразу же с брейком впереди россиянин.
А тут Медведев выходит к сетке и с лета попадает в линию, пробивая на вылет — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу.
Очень легкий первый сет для Даниила Медведева. Пока ничего не может Балаш сделать в этом матче.
Вторая подача стала для Балаша приговором. В розыгрыше оба были хороши, но россиянин лучше — 6:1! Первый сет.
В непростом розыгрыше отыгрывается Аттила. Укоротил, Медведев догнал, но венгр бросил мяч так, что снова россиянин не успел — 30:30.
Розыгрыш, в котором атаковал Балаш, разом изменился после топовой диагонали Даниила. И уже короткий ответ венгра, который от сетки завершает мягким виннерсом россиянин — 4:1. С двумя брейками ведет Медведев.
Летит Балаш к сетке с подачи и с лета переводит дроп-шотом мяч после хорошего приема Даниила. Тот еле догоняет и не попадает — 2:1.
Идет вперед с подачи Балаш и атакует, но Медведев остро защищается, и венгр попадает в сетку с лета — 1:0. Даниил повел с брейком.
Красивый розыгрыш. Балаш укоротил, но Медведев догнал и забил мимо соперника — 30:40, брейк-пойнт.
Ни разу не встречались Медведев и Балаш. Но это неудивительно. Даниил является третьей ракеткой мира, а у 34-летнего венгра даже нет рейтинга! В этом году на уровне АТР он сыграл один матч и проиграл его. Но на US Open смог пробиться в основную сетку. Интригующе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису, четвертого турнира «Большого шлема» в сезоне, россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, играет с венгерским теннисистом Аттилой Балашем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.