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Спорт

Робокоп вырубил россиянина из команды Емельяненко страшным запрещенным приемом на UFC 292. LIVE

ММА. UFC 292. Стерлинг против О'Мэлли. ОНЛАЙН

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UFC
В главном поединке турнира UFC 292 чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг встречается со вторым номером рейтинга Шоном О'Мэлли. В предварительном карде россиянин Денис Тюлюнин, который готовился к турниру в команде Федора Емельяненко, проиграл бразильскому ударнику Грегори Родригесу по прозвищу Робокоп. Тот победил москвича техническим нокаутом, при этом ударив локтем в затылок, что запрещено правилами UFC, однако арбитр никак не отреагировал. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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04:19

Тюлюнин проиграл Родригесу всего за 1 минуту 43 секунды. Бразилец оказался гораздо сильнее, это стоит признать.

«Я — Робокоп, я никогда не умру! Меня пытались уничтожить, но у них не получилось!» — заявил Родригес после поединка, сделав отсылку к своему прозвищу.

04:15

Тюлюнин перевернулся на живот, а Родригес очень удобно расположился сверху и начал наносить тяжелейшие удары локтем в голову (даже попал в затылок, куда бить вообще нельзя)! Арбитр почти мгновенно остановил поединок, так как Денис вообще не пытался защищать себя! Это победа техническим нокаутом.

Но запрещенный прием (удар в затылок) несколько портит общее впечатление от победы бразильца.

04:15

Тюлюнин провел первую атаку двойкой ударов, но не нанес серьезного урона Родригесу. В ответ бразилец схватил россиянина за ногу и завалил его на настил — первый тейкдаун!

04:14

Поединок начался!

04:12

На арену вышел соперник Тюлюнина — 31-летний Родригес из Рио-де-Жанейро по прозвищу Робокоп.

04:08

35-летний москвич Тюлюнин вышел в октагон! Напомним, что из десяти побед на профессиональном уровне девять он одержал нокаутами.

04:05

Тюлюнин и Родригес обожают устраивать рубку в октагоне и не очень склонны к борьбе, так что сегодня можно ожидать зрелищный обмен ударами.

04:02

На церемонии взвешивания Тюлюнин оказался чуть легче Родригеса — 83,91 кг против 84,36 кг.

По росту россиянин также немного уступает — 185.42 сантиметров против 190.5. По размаху рук у Тюлюнина, напротив, преимущество — 195.58 сантиметров против 190.5.

04:00

Тюлюлин провел 17 боев в ММА и одержал десять побед. В активе его соперника Грегори Родригеса — 13 побед в 18 поединках.

03:55

Совсем скоро нас ждет поединок россиянина Тюлюнина, который готовился к UFC 292 в команде Федора Емельяненко. Он рассказал, что проводил спарринги с самим Емельяненко и ощутил, за счет чего Последний Император одерживал свои победы. Будем надеяться, что это поможет Тюлюнину провести сегодня зрелищный бой.

03:30

Доброй ночи, фанаты смешанных единоборств! В главном бою турнира UFC 292 Алджэмейн Стерлинг и Шон О'Мэлли разыграют чемпионский пояс наилегчайшего дивизиона. А в предварительном карде мы увидим поединок россиянина Дениса Тюлюнина против бразильца Грегори Родригеса в среднем весе.

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