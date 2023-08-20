Робокоп вырубил россиянина из команды Емельяненко страшным запрещенным приемом на UFC 292. LIVE

Тюлюнин проиграл Родригесу всего за 1 минуту 43 секунды. Бразилец оказался гораздо сильнее, это стоит признать.
«Я — Робокоп, я никогда не умру! Меня пытались уничтожить, но у них не получилось!» — заявил Родригес после поединка, сделав отсылку к своему прозвищу.
Тюлюнин перевернулся на живот, а Родригес очень удобно расположился сверху и начал наносить тяжелейшие удары локтем в голову (даже попал в затылок, куда бить вообще нельзя)! Арбитр почти мгновенно остановил поединок, так как Денис вообще не пытался защищать себя! Это победа техническим нокаутом.
Но запрещенный прием (удар в затылок) несколько портит общее впечатление от победы бразильца.
Тюлюнин провел первую атаку двойкой ударов, но не нанес серьезного урона Родригесу. В ответ бразилец схватил россиянина за ногу и завалил его на настил — первый тейкдаун!
35-летний москвич Тюлюнин вышел в октагон! Напомним, что из десяти побед на профессиональном уровне девять он одержал нокаутами.
Тюлюнин и Родригес обожают устраивать рубку в октагоне и не очень склонны к борьбе, так что сегодня можно ожидать зрелищный обмен ударами.
На церемонии взвешивания Тюлюнин оказался чуть легче Родригеса — 83,91 кг против 84,36 кг.
По росту россиянин также немного уступает — 185.42 сантиметров против 190.5. По размаху рук у Тюлюнина, напротив, преимущество — 195.58 сантиметров против 190.5.
Тюлюлин провел 17 боев в ММА и одержал десять побед. В активе его соперника Грегори Родригеса — 13 побед в 18 поединках.
Совсем скоро нас ждет поединок россиянина Тюлюнина, который готовился к UFC 292 в команде Федора Емельяненко. Он рассказал, что проводил спарринги с самим Емельяненко и ощутил, за счет чего Последний Император одерживал свои победы. Будем надеяться, что это поможет Тюлюнину провести сегодня зрелищный бой.