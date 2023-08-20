Робокоп вырубил россиянина из команды Емельяненко страшным запрещенным приемом на UFC 292. LIVE

04:15

Тюлюнин перевернулся на живот, а Родригес очень удобно расположился сверху и начал наносить тяжелейшие удары локтем в голову (даже попал в затылок, куда бить вообще нельзя)! Арбитр почти мгновенно остановил поединок, так как Денис вообще не пытался защищать себя! Это победа техническим нокаутом.

Но запрещенный прием (удар в затылок) несколько портит общее впечатление от победы бразильца.