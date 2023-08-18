Бои Тактарова с Монсоном и Дацика с Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб». LIVE

Шестой раунд. Продолжилось полное доминирование Петровского. Очень тяжело пришлось Джонсону, но он, не без труда, но все же достоял. В конце еще и лаки-панч пытался Джонсон бросить, но Петровский выдержал. 10-9 — Петровский, конечно. Исход боя ясен.
Пятый раунд. Вот в этом раунде Петровский был на голову сильнее соперника. Полное преимущество и куча прошедших ударов. Очень тяжело было Кевину. 10-9 — Петровский, однозначно. Впереди последний раунд.
Четвертый раунд. Оба старались работать активно. Обоим в целом хватило сил. И попадали тоже оба, но все-таки Петровский был свежее, интереснее и точнее. 10-9 в пользу Петровского, он должен выиграть этот бой. Но это не последний раунд.
Несколько довольно успешных ударов нанес Джонсон в начале раунда, но в концовке лучше заработал уже Петровский, который несколько раз прилично попал. Кажется, раунд снова за Петровским — 10-9.
Второй раунд. Довольно равный раунд. И к его концу Джонсон начал очевидно уставать. Петровский же по-прежнему работает первым номером и давит, раунд за Марком — 10-9.
Первый раунд. Петровский старался работать первым номером, но больших трудностей Джонсону не доставил, а вот Кевин несколько раз шикарно попал джебами. И в голову бил точно, и по корпусу. Конкурентный первый раунд. Пожалуй, отдадим предпочтение Джонсону — 10-9.
Это супертяжелый вес. Кевин Джонсон — очень опытный 43-летний боксер. Марк Петровский молод, ему 24 года, и он выиграл все пять своих боев.
Четвертый раунд. Оба попадали, но Гукасян снова был получше и поточнее. Ефимову можно сказать спасибо за этот поединок, но снова 10-9 в пользу Гукасяна. Осталось узнать, как посчитали арбитры.
Третий раунд: слишком легко Гукасян подходит к сопернику и атакует сериями, сблизившись. Ефимов выглядит достойно, но в бою новичка с опытным, сильным боксером, у него изначально особо не было шансов. Гукасян — 10-9.
Второй раунд: Ефимов сражался достойно, но Гукасян, конечно, контролировал ситуацию и обрабатывал оппонента сериями в углах ринга. Тем не менее россиянин несколько раз очень неплохо огрызался и даже попадал. Но раунд вновь за Гукасяном, конечно — 10-9.
Начало поединка получилось более-менее равным, но Ефимов зря ввязался с Гукасяном в размены в стойке. В итоге армянский боксер очень мощно работал по сопернику, который практически не отвечал. Голову Ефимов закрывал хорошо, но наполучал по печени и оказался в нокдауне. После этого оставалась еще минута в первом раунде, Гукасян продолжил обрабатывать соперника и был близок к тому, чтобы дожать. Гонг спас, хотя на последних секундах Ефимов пару раз огрызнулся. Однозначно за Гукасяном раунд — 10-8.
Это будет четырехраундовый поединок по правилам бокса в категории до 76,4 кг. Бой выставочный, при этом Гукасян является базовым боксером, выступавшим даже за сборную Армении, а вот Ефимов, выходец из поп-ММА, на ринге сегодня дебютирует.
В еще бою сойдутся представляющий Россию тяжеловес Кевин Лу Джонсон и россиянин Марк Петровский.
Ну и, конечно, в главном сражении вечера сегодня сойдутся Вячеслав Дацик и экс-боец UFC Оли Томпсон!