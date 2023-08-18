Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Бои Тактарова с Монсоном и Дацика с Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб». LIVE

Олег Тактаров и Вячеслав Дацик проводят очередные поединки в боксе и ММА. ОНЛАЙН

close
100%
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик

РИА «Новости»
В рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН-ТВ» Олег Тактаров проводит боксерский поединок с Джеффом Монсоном, а Вячеслав Дацик сражается с Оли Томпсоном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:06

Шестой раунд. Продолжилось полное доминирование Петровского. Очень тяжело пришлось Джонсону, но он, не без труда, но все же достоял. В конце еще и лаки-панч пытался Джонсон бросить, но Петровский выдержал. 10-9 — Петровский, конечно. Исход боя ясен.

00:02

Пятый раунд. Вот в этом раунде Петровский был на голову сильнее соперника. Полное преимущество и куча прошедших ударов. Очень тяжело было Кевину. 10-9 — Петровский, однозначно. Впереди последний раунд.

23:58

Четвертый раунд. Оба старались работать активно. Обоим в целом хватило сил. И попадали тоже оба, но все-таки Петровский был свежее, интереснее и точнее. 10-9 в пользу Петровского, он должен выиграть этот бой. Но это не последний раунд.

23:54

Несколько довольно успешных ударов нанес Джонсон в начале раунда, но в концовке лучше заработал уже Петровский, который несколько раз прилично попал. Кажется, раунд снова за Петровским — 10-9.

23:50

Второй раунд. Довольно равный раунд. И к его концу Джонсон начал очевидно уставать. Петровский же по-прежнему работает первым номером и давит, раунд за Марком — 10-9.

23:46

Первый раунд. Петровский старался работать первым номером, но больших трудностей Джонсону не доставил, а вот Кевин несколько раз шикарно попал джебами. И в голову бил точно, и по корпусу. Конкурентный первый раунд. Пожалуй, отдадим предпочтение Джонсону — 10-9.

23:43

Поеееехали!

23:42

Это супертяжелый вес. Кевин Джонсон — очень опытный 43-летний боксер. Марк Петровский молод, ему 24 года, и он выиграл все пять своих боев.

23:39

Но сначала прозвучит гимн Российской Федерации.

23:33

Ну а теперь бой Кевина Лу Джонсона с Марком Петровским!

23:30

Единогласным решением судей победу одержал Эдгар Гукасян. Все логично и ожидаемо.

23:28

Четвертый раунд. Оба попадали, но Гукасян снова был получше и поточнее. Ефимову можно сказать спасибо за этот поединок, но снова 10-9 в пользу Гукасяна. Осталось узнать, как посчитали арбитры.

23:23

Третий раунд: слишком легко Гукасян подходит к сопернику и атакует сериями, сблизившись. Ефимов выглядит достойно, но в бою новичка с опытным, сильным боксером, у него изначально особо не было шансов. Гукасян — 10-9.

23:19

Второй раунд: Ефимов сражался достойно, но Гукасян, конечно, контролировал ситуацию и обрабатывал оппонента сериями в углах ринга. Тем не менее россиянин несколько раз очень неплохо огрызался и даже попадал. Но раунд вновь за Гукасяном, конечно — 10-9.

23:14

Начало поединка получилось более-менее равным, но Ефимов зря ввязался с Гукасяном в размены в стойке. В итоге армянский боксер очень мощно работал по сопернику, который практически не отвечал. Голову Ефимов закрывал хорошо, но наполучал по печени и оказался в нокдауне. После этого оставалась еще минута в первом раунде, Гукасян продолжил обрабатывать соперника и был близок к тому, чтобы дожать. Гонг спас, хотя на последних секундах Ефимов пару раз огрызнулся. Однозначно за Гукасяном раунд — 10-8.

23:12

Начали!

23:10

Это будет четырехраундовый поединок по правилам бокса в категории до 76,4 кг. Бой выставочный, при этом Гукасян является базовым боксером, выступавшим даже за сборную Армении, а вот Ефимов, выходец из поп-ММА, на ринге сегодня дебютирует.

23:09

Ну а начинают сегодняшний вечер Андрей Ушу-Мастер» Ефимов и Эдгар Гукасян.

23:07

В еще бою сойдутся представляющий Россию тяжеловес Кевин Лу Джонсон и россиянин Марк Петровский.

23:05

Ну и, конечно, в главном сражении вечера сегодня сойдутся Вячеслав Дацик и экс-боец UFC Оли Томпсон!

23:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на турнире «Бойцовский клуб РЕН-ТВ», где главным событием станет поединок россиянина Олега Тактарова с также имеющим российское гражданство Джеффом Монсоном. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Bild узнал о подготовке новой зерновой сделки. Ее могут заключить в выходные
Bild: Россия, Турция и Катар готовятся заключить новое зерновое соглашение
Что такое Сахаровский центр и почему суд решил его ликвидировать
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста
Минюст России пополнил список иноагентов
В МВД Украины оценили возможность восстановить Каховскую ГЭС
В России подорожает пищевая сода
Месси о возможном первом трофее в «Интер Майами»: это было бы невероятно
«Аль-Наср» проиграл второй матч к ряду на старте сезона
Новости и материалы
ООН направила спецпредставителя в Нигер
В Китае загоревшийся на борту пауэрбанк заставил пилотов экстренно посадить самолет
В СЦКК ДНР назвали число пострадавших при взрыве в Донецке
Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Вердер» в матче чемпионата Германии
В ВВС США объяснили, сколько понадобится времени украинцам, чтобы освоить F-16
Шольц рассказал о поддержке Украины
Трушечкин про разговоры о переходе Захаряна в «Соседад»: ощущение, что вы турагенты
Три человека погибли в результате взрыва в Донецке
США, Япония и Южная Корея договорились о новых антироссийских санкциях
В Челябинской области мужчина изнасиловал 8-летнюю дочь сожительницы
В бундесвере назвали приоритеты в подготовке военных ВСУ
Спасатели ликвидировали пожар в Геленджикском лесничестве
В Таиланде во время танцев в пабе мужчина прострелил себе ногу
США не планируют создавать с Японией и Южной Кореей альянс по образцу НАТО
США, Япония и Южная Корея будут обмениваться данными о пусках ракет КНДР
Овечкина назвали самым сильным хоккеистом
Шольц пообещал, что на Украине не будет германских военных
В Тюменской области следователи возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне
Все новости
В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне
«Русские просят скидку. Жалкое зрелище»: вебкамщик — о деньгах, клиентах и рисках
Вебкам-модель рассказал об отсутствии секса вне работы, провале соло-стримов и странных запросах мемберов
Шаурма с сальмонеллой. Во Владимире число отравившихся превысило полсотни
Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 человек
F-16 для Украины и альтернатива зерновой сделке. Военная операция на Украине, день 541-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 541-й день
Яблочный Спас: история и традиции праздника
Как отмечать Преображение Господне или Яблочный Спас в 2023 году
В РПЦ открестились от участия в церемонии открытия памятника Сталину
Священнику, освятившему памятник Сталину в Великих Луках, грозит проверка
Чехарда и замки из песка. Как проходили летние каникулы в СССР
Двух женщин задушил, третьей нанес 40 ударов ножом. Что известно о новом деле «ангарского маньяка»
Прокуратура добавила к обвинениям ангарского маньяка убийства трех женщин
Она может стать сильнейшим магнитом Вселенной. Астрономы нашли звезду нового типа
Ученые университета Амстердама нашли звезду, способную стать магнетаром
Разведка заставила конгрессменов задуматься о перспективах помощи Украине
WP: В конгрессе США усомнились в продолжении помощи Украине из-за данных разведки
«Здоровый феминизм — это круто». Денис Власенко — о новой роли, РПП и нюдсах от фанаток
Актер Денис Власенко заявил, что устал играть неуклюжих школьников
«По очереди держали вахту с женой, давая друг другу выспаться»: певец Роман Архипов об отцовстве
Экс-солист «Челси» Роман Архипов заявил, что у него нет конфликта с Бородиным
«Мама меня проклинала и грозилась сдать в детдом»: как известный блогер жила в цыганском таборе
Известный блогер Джаналиева рассказала, как все детство обслуживала цыган
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях