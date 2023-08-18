Бои Тактарова с Монсоном и Дацика с Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб». LIVE

23:14

Начало поединка получилось более-менее равным, но Ефимов зря ввязался с Гукасяном в размены в стойке. В итоге армянский боксер очень мощно работал по сопернику, который практически не отвечал. Голову Ефимов закрывал хорошо, но наполучал по печени и оказался в нокдауне. После этого оставалась еще минута в первом раунде, Гукасян продолжил обрабатывать соперника и был близок к тому, чтобы дожать. Гонг спас, хотя на последних секундах Ефимов пару раз огрызнулся. Однозначно за Гукасяном раунд — 10-8.