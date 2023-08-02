Битва в Вашингтоне: россиянка Касаткина играет с украинкой Свитолиной. LIVE

21:00

Несмотря на рейтинговые расклады, фавориткой, причем явной сегодня является украинка. Все дело в том, что она выиграла все семь их с Касаткиной поединков. Более того, Дарья смогла взять в них лишь две партии. Последняя встреча состоялась в этом году на «Ролан Гаррос». В 1/8 финала Свитолина победила со счетом 6:4, 7:6 (7-5).