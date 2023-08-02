Битва в Вашингтоне: россиянка Касаткина играет с украинкой Свитолиной. LIVE

А в этом розыгрыше Касаткина остроумно поменяла направление, и соперница не справилась — больше.
В обороне была Касаткина, но в итоге ответила коротко и высоко, и дело закончилось смэшем — 30:15.
В еще одном продолжительном розыгрыше укоротила Свитолина, но Касаткина добежала и шикарно обвела — 30:30.
Смогла зацепиться за розыгрыш Свитолина и сделать его равным, а затем даже стала атаковать. Долго перекидывали мяч на сторону друг друга соперницы, пока украинка не укоротила — 15:30.
Взяла очко с подачи Элина и должна была вторым ударом в следующем розыгрыше завершать гейм с лета, но пробила в сетку — 40:40.
Давит Свитолина со своей подачи, Касаткина отбивается, сама бросает классную свечку и в итоге еще и с бэкхенда пробивает на вылет — 0:15.
С трудом принимает Свитолина, оказывается в обороне, вроде выходит из нее красивой свечкой, заставляющей Касаткину отступить к задней линии, но Дарья проводит отличную комбинацию и забивает виннерс — 40:15.
В неспешном ритме проходит первый розыгрыш, в котором Свитолина в итоге бьет с бэкхенда в сетку — 15:0.
Несмотря на рейтинговые расклады, фавориткой, причем явной сегодня является украинка. Все дело в том, что она выиграла все семь их с Касаткиной поединков. Более того, Дарья смогла взять в них лишь две партии. Последняя встреча состоялась в этом году на «Ролан Гаррос». В 1/8 финала Свитолина победила со счетом 6:4, 7:6 (7-5).
Касаткина посеяна в Вашингтоне под пятым номером, у Свитолиной посева нет. При этом россиянка занимает 11-ю строчку в рейтинге, а ее соперница — 27-я.