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Спорт

Битва в Вашингтоне: россиянка Касаткина играет с украинкой Свитолиной. LIVE

Теннис. WTA. Вашингтон. 2-й круг. Свитолина (Украина) — Касаткина (Россия). ОНЛАЙН

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Reuters
В матче второго круга турнира серии WTA в столице США — Вашингтоне — встречаются украинка Элина Свитолина и россиянка Дарья Касаткина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:29

Ошибается Дарья — ровно.

21:28

А в этом розыгрыше Касаткина остроумно поменяла направление, и соперница не справилась — больше.

21:28

Атакует Свитолина с приема и вторым ударом забивает мощно в угол — 40:40.

21:27

Двойная ошибка — 40:30.

21:27

Очко с подачи — 40:15.

21:27

Хорошо подает россиянка — 30:15.

21:26

Свитолина рванула к сетке и смогла закрыть ее после непростого удара Дарьи — 15:15.

21:26

Четкой атакующей комбинацией начинает свою подачу Касаткина — 15:0.

21:25

Гейм за Элиной — 2:2.

21:25

Аут с бэкхенда по длине у Касаткиной — 40:15.

21:24

В обороне была Касаткина, но в итоге ответила коротко и высоко, и дело закончилось смэшем — 30:15.

21:23

Отвечает Свитолина отличным ударом в розыгрыше на второй подаче — 15:15.

21:23

Первый мяч на чужой подаче берет Касаткина — 0:15.

21:20

Добавила Касаткина мощи, и бегавшая по корту Свитолина не справилась, пробив в сетку — 1:2.

21:19

И снова срывает удар Свитолина, на этот раз с бэкхенда в аут пробивает — больше.

21:19

Украинка пробивает в сетку — ровно.

21:19

И еще одно очко за Свитолиной — меньше, первый в матче брейк-пойнт.

21:18

Бегает Свитолина, но в итоге Касаткина срывает бэкхенд по ширине — 40:40.

21:17

Очко с подачи — 40:30.

21:17

В еще одном продолжительном розыгрыше укоротила Свитолина, но Касаткина добежала и шикарно обвела — 30:30.

21:16

Смогла зацепиться за розыгрыш Свитолина и сделать его равным, а затем даже стала атаковать. Долго перекидывали мяч на сторону друг друга соперницы, пока украинка не укоротила — 15:30.

21:15

Очко за Элиной — 15:15.

21:15

С подачи берет первое очко Касаткина — 15:0.

21:14

Отменным переводом по линии после приема соперницы завершает гейм украинка — 1:1.

21:13

Нет приема — больше.

21:13

Взяла очко с подачи Элина и должна была вторым ударом в следующем розыгрыше завершать гейм с лета, но пробила в сетку — 40:40.

21:12

Ошибается Свитолина в финале долгого розыгрыша — 30:30.

21:11

Хороша Элина с глубокими ударами в атаке — 30:15.

21:11

Обмен резкими бэкхендами и сетка у Дарьи — 15:15.

21:10

Давит Свитолина со своей подачи, Касаткина отбивается, сама бросает классную свечку и в итоге еще и с бэкхенда пробивает на вылет — 0:15.

21:09

Острый прием и атака Свитолиной, заканчивающаяся аутом — 0:1.

21:09

С трудом принимает Свитолина, оказывается в обороне, вроде выходит из нее красивой свечкой, заставляющей Касаткину отступить к задней линии, но Дарья проводит отличную комбинацию и забивает виннерс — 40:15.

21:08

Двойная ошибка — 30:15.

21:08

Аут у украинки — 30:0.

21:07

В неспешном ритме проходит первый розыгрыш, в котором Свитолина в итоге бьет с бэкхенда в сетку — 15:0.

21:07

Выходит подавать россиянка.

21:04

Первой в матче будет подавать Касаткина.

21:00

Несмотря на рейтинговые расклады, фавориткой, причем явной сегодня является украинка. Все дело в том, что она выиграла все семь их с Касаткиной поединков. Более того, Дарья смогла взять в них лишь две партии. Последняя встреча состоялась в этом году на «Ролан Гаррос». В 1/8 финала Свитолина победила со счетом 6:4, 7:6 (7-5).

20:55

Касаткина посеяна в Вашингтоне под пятым номером, у Свитолиной посева нет. При этом россиянка занимает 11-ю строчку в рейтинге, а ее соперница — 27-я.

20:50

Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приветствуем вам на матче 1/8 турнира WTA в Вашингтоне, где встречаются Элина Свитолина из Украины и россиянка Дарья Касаткина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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