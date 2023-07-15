Что сказал Федотов после поражения ЦСКА в финале Суперкубка? LIVE

О травме Мантуана: «На первый взгляд ничего серьезного нет, у него вся нога была в судорогах, свело мышцы. Нужно было привыкать к полю, да и состояние сейчас не оптимальное — видимо, из-за этого мышцы перегрузились у него, долго не проходил спазм».
Об ощущениях после четвертой подряд победы в Суперкубке: «Это клуб вписывает свое имя в историю, а не я. Сначала была одна звездочка, затем вторая. Это имя клуба вписано золотыми буквами, а мои буквы так и останутся черно-белыми. Я не придаю значения каким-то достижениям. Самое главное — результаты команды. Это то, ради чего мы трудимся, ради чего мы работаем и стараемся».
Об игре в короткий пас от ворот: «Не хватало качества во владении и контроле мяча. Количества передач хватало, но мы наоборот иногда упрощали игру, чего не следовало делать. Я это связываю с нервозностью и с тем, что цена ошибки в таких матчах достаточно высока».
О реакции Клаудиньо на замену: «Многие игроки эмоционально реагируют на замены. У него было повреждение, он много времени пропустил, мы со своей стороны пытаемся максимально сохранить его здоровье, чтобы не усугублять ситуацию, его состояние. Поэтому вместо него вышел свежий игрок».
Об игре: «Тяжелый матч, кубковый. Серия пенальти добавила интриги и напряженности. Безусловно, прекрасная атмосфера на стадионе. Спасибо болельщикам и ЦСКА, и «Зенита» за поддержку. Это они создали нам такой антураж и футбольный праздник. Команду с победой. Самое главное, что титул у нас. Здорово, что мы принесли клубу еще один трофей».
Продолжает общение с прессой Сергей Семак.
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак во время матча 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Об итогах игры: «Только мы знаем, насколько подготовка к игре была проблемной. Я от своих слов никогда не отказываюсь — я горд командой, что она демонстрировала сбалансированный футбол, не позволив сопернику создать мало-мальский момент. Поэтому сегодня было все: страсть, желание, хороший прессинг».
О том, чего не хватило для победы: «Забитых голов. Мы создавали моменты, но не хватило последнего паса и точного удара. В «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который сегодня продемонстрировал все свое мастерство».
Об атмосфере на матче: «Сегодня на игре была феерическая атмосфера. Наших болельщиков собралось большое количество, полный стадион. Это наш 12-й игрок, который нас горячо поддерживал, и команда сделала все на поле, чтобы отблагодарить их за такую горячую поддержку».
О серии пенальти в целом: «В этой лотерее всегда хватает всего по чуть-чуть. Где-то психологии, где-то везения».
О том, как незабивший решающий пенальти Никита Ермаков переживает в раздевалке: «Шестым он пошел бить, потому что настала его очередь. Как он переживает? Это Никиту нужно спросить. Понятно, что вся команда его поддержала. Мы видели, как мировые звезды не всегда могли справиться с собой и не забивали решающие пенальти. Но отметим и игру Михаила Кержакова».
О том, почему Дивеева заменили в перерыве: «Он травмировал голеностоп. Здесь была вынужденная замена. Подобное иногда случается, будем надеяться, что у него вообще никакой травмы нет.
О том, почему не было в составе Облякова: «По травме. Это последствия прошлого насыщенного сезона, он не успел восстановиться. Мы его подводили к этой игре, еще вчера казалось, что он сыграет, но не получилось».