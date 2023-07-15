Что сказал Федотов после поражения ЦСКА в финале Суперкубка? LIVE

20:44

Об ощущениях после четвертой подряд победы в Суперкубке: «Это клуб вписывает свое имя в историю, а не я. Сначала была одна звездочка, затем вторая. Это имя клуба вписано золотыми буквами, а мои буквы так и останутся черно-белыми. Я не придаю значения каким-то достижениям. Самое главное — результаты команды. Это то, ради чего мы трудимся, ради чего мы работаем и стараемся».