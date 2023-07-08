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Спорт

Матч под угрозой из-за дождя: 16-летняя Андреева играет с Потаповой на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. 3-й круг. Анастасия Потапова — Мирра Андреева. ОНЛАЙН

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге Уимблдона сражается со своей соотечественницей — Анастасией Потаповой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Брезент пока на месте. До темноты осталось чуть больше часа, и если матч сегодня все же начнется, то вряд ли будет доигран.

21:35

По трансляции кажется, что дождь кончился, сейчас организаторы очищают от воды покрытие, которым затянули корт.

21:30

В общем, пока не совсем ясно, какова судьба матча. Дождь, позднее время...

21:27

Но, кажется, что сегодня все против этого матча — в Лондоне полил дождь. Вот и вопрос, а ждать ли?

21:25

Появляются теннисистки на корте, начинается разминка.

21:15

На чемпионском тай-брейке Руне одолел Давидович-Фокина, и, значит, совсем скоро уже на корт выйдут российские теннисистки.

21:10

Теннисистки встречались всего единожды, что неудивительно, если вспомнить возраст Мирры. Потапова стала первой соперницей Андреевой в основной сетке турниров WTA. В Монастире (Тунис) осенью прошлого года Мирре предоставили уайлд-кард, и в первом круге она уступила Анастасии со счетом 3:6, 7:6(4), 3:6.

21:05

Матч начнется в скором времени после того, как свои отношения на корте закончат выяснять Алехандро Давидович-Фокина и Хольгер Руне, которые играют уже больше четырех часов. После пяти сетов теннисисты дошли до тай-брейка.

21:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию российского противостояния в третьем круге Уимблдона — опытная Анастасия Потапова сражается с молодой и дерзкой Миррой Андреевой.

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