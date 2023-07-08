Матч под угрозой из-за дождя: 16-летняя Андреева играет с Потаповой на Уимблдоне. LIVE

Брезент пока на месте. До темноты осталось чуть больше часа, и если матч сегодня все же начнется, то вряд ли будет доигран.
По трансляции кажется, что дождь кончился, сейчас организаторы очищают от воды покрытие, которым затянули корт.
Но, кажется, что сегодня все против этого матча — в Лондоне полил дождь. Вот и вопрос, а ждать ли?
На чемпионском тай-брейке Руне одолел Давидович-Фокина, и, значит, совсем скоро уже на корт выйдут российские теннисистки.
Теннисистки встречались всего единожды, что неудивительно, если вспомнить возраст Мирры. Потапова стала первой соперницей Андреевой в основной сетке турниров WTA. В Монастире (Тунис) осенью прошлого года Мирре предоставили уайлд-кард, и в первом круге она уступила Анастасии со счетом 3:6, 7:6(4), 3:6.
Матч начнется в скором времени после того, как свои отношения на корте закончат выяснять Алехандро Давидович-Фокина и Хольгер Руне, которые играют уже больше четырех часов. После пяти сетов теннисисты дошли до тай-брейка.