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Спорт

Еще один шаг вперед: Медведев играет с Фучовичем на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. 3-й круг. Даниил Медведев — Мартон Фучович. ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге Уимблдона играет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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15:46

15:0. Уверенная подача.

15:45

Гейм Медведев забирает, но как же шикарно у сетки играет Фучович. Тянет вообще все. 5:4, Мартон идет подавать на сет.

15:44

40:15. И еще одна подача проходит.

15:44

30:15. Хорошая подача летит.

15:44

15:15. А вот теперь Даниил разбирается уверенно.

15:43

0:15. Очередная невынужденная от Медведева.

15:43

Фучович на своей подаче играет просто потрясающе. 5:3 в первом сете, уверенно ведет венгр игру.

15:42

40:15. Все летит у Мартона, просто в падении он забивает мяч в корт.

15:41

30:15. Прекрасная игра у сетки после приема Медведева у Фучовича.

15:41

15:15. Перехитрил Фучович соперника.

15:40

0:15. По длине ошибается венгерский теннисист.

15:38

Берет Медведев гейм. С трудом и проблемами, но берет. 4:3.

15:37

40:30. Агрессивнее стал играть Медведев, что привело к хорошему результату. В этой атаке.

15:37

30:15. Медведев срывает удар по сетке.

15:36

30:0. Фучович не справляется с натиском.

15:36

15:0. Красиво действует Медведев, мяч в итоге чуть задевает сетку.

15:35

Мартон забирает гейм на своей подаче, так и не дав Медведеву зацепиться. 4:2 в первом сете.

15:35

40:30. Прекрасная подача.

15:34

30:30. Пытается цепляться Медведев за чужую подачу.

15:33

30:15. Не дает Мартон сопернику шансов на задней линии.

15:33

15:15. На слайсе ошибается Фучович, неудачный резанный ответ.

15:32

15:0. Активно играет Фучович.

15:30

Удерживает Медведев гейм на своей подаче. Но очень много ошибок допускает российский теннисист. 3:2 в первом сете.

15:30

Больше. Ошибается Фучович по длине.

15:29

Ровно. В совершенно простой ситуации ошибается Медведев, срывая удар в сетку.

15:29

Больше. Подача помогает.

15:228

40:40. Срывает удар Медведев. Тяжелое начало матча для него.

15:28

40:30. Мощный виннер от Мартона.

15:27

40:15. Не попадает Фучович по линии после прекрасного розыгрыша.

15:27

30:15. Мартон очень активно борется.

15:27

30:0. Не справляется Фучович с мощной атакой.

15:26

15:0. Прекрасный укороченный сейчас исполняет Медведев.

15:25

Фучович подтверждает брейк, счет становится 3:1 в первом сете. Тревожно за игру Медведева.

15:25

40:15. Очередная невынужденная ошибка Даниила.

15:24

30:15. Тревожно, не получается у Медведева совладать с чужой подачей.

15:24

15:15. Прием в аут от Даниила.

15:23

0:15. Медведев вынуждает соперника ошибиться.

15:22

Великолепно играет на чужой подаче Фучович и оформляет брейк. 2:1 становится счет в первом сете.

15:21

30:40. Фучович идет к сетке и ошибается.

15:20

15:40. Не справляется с кроссом Фучовича Медведев.

15:20

15:30. И еще одна ошибка от Даниила. Пока не удается совладать с мощностью соперника.

15:19

15:15. Обмениваются неточностями теннисисты.

15:19

Берет Фучович свой гейм, весьма непростой. Был у Медведева шанс совершить брейк, но не удалось ему это сделать. 1:1.

15:18

Больше. Задавливает Фучович соперника, загоняв его по задней линии.

15:17

40:40. Спасает сам себя Фучович, собрался он.

15:16

30:40. Мяч от Медведева срывается в аут.

15:16

15:40. И еще одна ошибка от Мартона. Двойной брейк-поинт у Даниила.

15:15

15:30. Великолепно играет у сетки Медведев, разбираясь с непростой ситуацией.

15:15

15:15. Хорошая первая подача от венгра, Медведев не попадает по задней линии.

15:14

0:15. А теперь и сам Фучович ошибается.

15:12

Завершает уверенно гейм на своей подаче Даниил, но ошибки есть. 1:0 в первом сете.

15:12

40:30. Еще одна ошибка от Даниила, аут по длине.

15:12

40:15. Подача помогает.

15:11

30:15. Дожидается Фучович неуверенной игры и забирает очко.

15:11

30:0. Отличный бэкхенд от Медведева.

15:10

15:0. С невынужденной ошибки начинает венгр, срывая удар в сетку.

15:10

Поехали! Даниил на подаче!

15:04

Разминка началась. Скажем, что счет личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Он обыгрывал Фучовича на грунте в Монте-Карло-2018 и на харде в Софии-2019 (в финале), а Мартон оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020.

15:02

Теннисисты уже появляются на корте. Дождь в Лондоне сегодня им не помеха — их корт закрыт. Так что погода не помеха.

15:00

Ориентировочное начало матча — 15:05, игра поставлена первым запуском.

14:55

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга Уимблдона, в котором российский теннисист Даниил Медведев сражается с венгром Мартоном Фучовичем.

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