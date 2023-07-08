Еще один шаг вперед: Медведев играет с Фучовичем на Уимблдоне. LIVE

Гейм Медведев забирает, но как же шикарно у сетки играет Фучович. Тянет вообще все. 5:4, Мартон идет подавать на сет.
Фучович на своей подаче играет просто потрясающе. 5:3 в первом сете, уверенно ведет венгр игру.
Удерживает Медведев гейм на своей подаче. Но очень много ошибок допускает российский теннисист. 3:2 в первом сете.
Великолепно играет на чужой подаче Фучович и оформляет брейк. 2:1 становится счет в первом сете.
Берет Фучович свой гейм, весьма непростой. Был у Медведева шанс совершить брейк, но не удалось ему это сделать. 1:1.
Разминка началась. Скажем, что счет личных встреч — 2-1 в пользу Медведева. Он обыгрывал Фучовича на грунте в Монте-Карло-2018 и на харде в Софии-2019 (в финале), а Мартон оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020.
Теннисисты уже появляются на корте. Дождь в Лондоне сегодня им не помеха — их корт закрыт. Так что погода не помеха.