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Спорт

Битва россиян: Карацев встречается с Рублевым на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. 2-й круг. Аслан Карацев (Россия) — Андрей Рублев (Россия). ОНЛАЙН

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Edith Geuppert/Reuters
Во втором круге Уимблдона встречаются россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:23

Но тут же уверенно подал дважды подряд — 30:15.

15:22

С двойной ошибки начал свою подачу Рублев — 0:15.

15:20

Рублев попробовал атаковать, но не подготовил удар и не попал в корт — 4:3.

15:19

Эта подача проходит по сценарию Аслана — 40:0.

15:18

Опять со второй подачи берет Карацев очко — 30:0.

15:17

Отлично подает вторым мячом Аслан — 15:0.

15:17

Дожимает Андрей гейм — 4:2.

15:16

Укоротил Карацев в розыгрыше со второго мяча, но зря — забил Рублев. 40:30.

15:16

Бодро и быстро обмениваются очками соперники на подаче Рублева — 30:30.

15:12

А вот удачный выход к сетке и переводы от Аслана — 3:2.

15:12

Не попадает Карацев с лета по длине мощным ударом — 40:30.

15:11

Выходит вперед Карацев, и в итоге свечка Рублева уходит в аут по длине — 40:15.

15:11

Создает себе подачей свободную половину корта Карацев, но уже не в первый раз в нее не попадает. На этот раз с бэкхенда — 30:15.

15:11

Серв энд воллей от Аслана. Еще и с укороченным, который Рублев догоняет, но не поднимает — 30:0.

15:10

Выигрывает Аслан первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

15:09

Подачей завершает гейм Андрей — 3:1.

15:09

Прием в аут по длине — 40:30.

15:09

Отличный прием Аслана — 30:30.

15:08

Мощная подача, короткий прием и виннерс — 30:15.

15:08

Отыгрывается Рублев — 15:15.

15:08

Карацев выигрывает первый розыгрыш на подаче соперника — 0:15.

15:05

Рублев играет с приема в аут по длине — 2:1.

15:04

Опять нет первой подачи. Но розыгрыш Карацев выдерживает и добивается ошибки оппонента — больше.

15:04

И опять не попал первым мячом Карацев. И еще и ошибся после приема соперника — 40:40.

15:03

Снова не прошла у Аслана первая, но на этот раз Рублев уже вторым ударом отправил мяч в сетку — 40:30.

15:03

Карацев срывает форхенд — 30:30.

15:02

Отыгрывает один мяч Рублев в розыгрыше со второй подачи — 30:15.

15:01

Дважды уверенно подает Карацев — 30:0.

15:00

И снова не принимает Карацев — 2:0.

15:00

Очко с подачи — 40:15.

15:00

Нет приема — 30:15.

14:59

Ошибается Андрей после приема соперником второй подачи — 15:15.

14:59

Уверенно начинает свою подачу Рублев — 15:0.

14:57

Пошел розыгрыш, в котором Карацев перевел по диагонали, а Рублев ответил переводом по линии, и новый удар Аслана по диагонали ушел в коридор — 1:0, сразу с брейком повел Андрей.

14:57

Острый прием второй подачи, и Карацев бьет в сетку — меньше, брейк-пойнт снова.

14:56

В сетку принимает вторую подачу Рублев — 40:40.

14:56

Двойная ошибка у Аслана — 30:40, брейк-пойнт.

14:56

Быстро идут розыгрыши — 30:30.

14:54

Карацев вышел на подачу и взял первое очко — 15:0.

14:51

Первым подавать будет Карацев.

14:50

С тех пор утекло много воды. Рублев прогрессировал и сейчас располагается на уверенном седьмом месте в мировом рейтинге. Карацев же пережил серьезный спад и даже выпадал из сотни лучших рейтинга, но сейчас вернулся в топ-50 и как раз замыкает ее.

14:45

Рублев и Карацев встречались один раз, и в 2021 году в Дубае Аслан был сильнее в полуфинале — 6:2, 4:6, 6:4.

14:40

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев встречаются во втором круге Уимблдона, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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