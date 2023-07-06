Битва россиян: Карацев встречается с Рублевым на Уимблдоне. LIVE

14:50

С тех пор утекло много воды. Рублев прогрессировал и сейчас располагается на уверенном седьмом месте в мировом рейтинге. Карацев же пережил серьезный спад и даже выпадал из сотни лучших рейтинга, но сейчас вернулся в топ-50 и как раз замыкает ее.