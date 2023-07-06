Битва россиян: Карацев встречается с Рублевым на Уимблдоне. LIVE

Создает себе подачей свободную половину корта Карацев, но уже не в первый раз в нее не попадает. На этот раз с бэкхенда — 30:15.
Серв энд воллей от Аслана. Еще и с укороченным, который Рублев догоняет, но не поднимает — 30:0.
Опять нет первой подачи. Но розыгрыш Карацев выдерживает и добивается ошибки оппонента — больше.
Снова не прошла у Аслана первая, но на этот раз Рублев уже вторым ударом отправил мяч в сетку — 40:30.
Пошел розыгрыш, в котором Карацев перевел по диагонали, а Рублев ответил переводом по линии, и новый удар Аслана по диагонали ушел в коридор — 1:0, сразу с брейком повел Андрей.
С тех пор утекло много воды. Рублев прогрессировал и сейчас располагается на уверенном седьмом месте в мировом рейтинге. Карацев же пережил серьезный спад и даже выпадал из сотни лучших рейтинга, но сейчас вернулся в топ-50 и как раз замыкает ее.
Рублев и Карацев встречались один раз, и в 2021 году в Дубае Аслан был сильнее в полуфинале — 6:2, 4:6, 6:4.