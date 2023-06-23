Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Битва за полуфинал: Медведев играет с Баутиста-Агутом в Галле. LIVE

Теннис. ATP. Галле. Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут. ОНЛАЙН

close
100%
Amr Alfiky/Reuters
В четвертьфинальном матче турнира АТР в Галле на траве россиянин Даниил Медведев играет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:32

Образцовый сер энд воллей от испанца — 15:15.

17:32

Медведев шикарно пробил в розыгрыше в самую заднюю линию, и Баутиста-Агут не поднял над сеткой в ответ — 0:15.

17:31

Пытался испанец обвести вышедшего к сетке соперника, но не попал в корт — 3:3.

17:30

Подача вовремя приходит на выручку — больше.

17:30

Двойная ошибка — 40:40.

17:30

А вот здесь все четко сделал россиянин. Вышел в розыгрыше, которым управлял, в хафкорт и уверенно укоротил — 40:30.

17:29

Две подряд ошибки на ровном месте от Даниила. Сначала не обработал мяч в хафкорте, а затем дал аут по длине — 30:30.

17:28

Еще одно быстрое очко атакой после приема соперника за россиянином — 30:0.

17:28

Уверенно начинает гейм на своей подаче Медведев — 15:0.

17:26

Выбил Роберто соперника из корта подачей, не очень внятно пробил сверху, Медведев успел к мячу, но не перебил сетку — 2:3.

17:25

Обменивались разными видами ударов, потом Медведев пробил мощно, но испанец отбил. Даниил тут же укоротил, однако Баутиста-Агут добежал и красиво забил — 40:0.

17:24

Довольно продолжительный розыгрыш, в котором в итоге свое взял все-таки подающий — 30:0.

17:23

Подача, короткий прием и мощный виннерс от Баутиста-Агута — 15:0.

17:23

Не справился с атаками Даниила соперник. Пробил в сетку — 2:2.

17:22

Аут по длине с приема — 40:0.

17:22

Мощная подача, не самый длинный прием в падении и мягкий укороченный от Даниила, пока соперник не успел подняться с корта — 30:0.

17:21

Аут по длине у испанца в обмене ударами на первой подаче Медведева — 15:0.

17:19

Аут по длине у Медведева вторым ударом — 1:2.

17:18

Нет приема — 40:0.

17:18

Баутиста-Агут был в атаке, Медведев ответил классным ударом, но чуточку не попал по ширине — 30:0.

17:17

Ошибается Даниил, пытаясь с лета укоротить мяч — 15:0.

17:16

Отменный розыгрыш от Баутиста-Агута с шикарным мощным виннерсом — 1:1, сделан обратный брейк сразу.

17:15

Не ожидал испанец, что Медведев укоротит, а россиянин сделал это просто здорово — 15:40, есть еще два брейк-пойнта.

17:14

И двойная ошибка у Медведева — 0:40, тройной брейк-пойнт.

17:14

Долго обменивались ударами, а когда Медведев сыграл в угол, соперник догнал и шикарным сильным форхендом сам уложил точно в угол на вылет — 0:30.

17:13

Отлично, в агрессивной манере провел испанец первый розыгрыш на подаче соперника — 0:15.

17:12

Равный был розыгрыш, но когда Баутиста-Агут обострил, россиянин использовал силу его удара и перенаправил мяч в угол. Достал Роберто, но не перебил сетку — 1:0, Медведев сразу же повел с брейком.

17:11

Срывает Роберто бэкхенд, пробивая в сетку — 30:40, первый в матче брейк-пойнт сразу же.

17:10

Разбросал мячи по углам испанец, причем очень точно. Догнал Даниил, но в аут по ширине отбил — 30:30.

17:10

Еще один затяжной обмен заканчивается аутом по длине у Баутиста-Агута — 15:30.

17:09

А вот в следующем обмене ударами пробивает в сетку — 15:15.

17:08

С успешного розыгрыша на своей подаче начинает гейм испанец — 15:0.

17:05

С подачи будет начинать Роберто Баутиста-Агут.

17:00

Теннисисты уже на корте и приступают к разминке.

16:55

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале турнира в Галле россиянин Даниил Медведев играет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Военная операция на Украине. День 485-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 485-й день
Минфин США обновил санкционный список по России
Евросоюз ввел санкции против Усса
В Ростове-на-Дону требуют отмены концерта Арбениной
Американцы пожаловались на МОК из-за допинг-дела Валиевой
Владельцев iPhone призвали регулярно отключать смартфон на пять минут
В законодательстве РФ закрепят понятие «дипфейк»
Новости и материалы
В Вологде юноша попытался получить секс-услугу и лишился почти ста тысяч рублей
Врач рассказала, кому нельзя есть крапивный суп
Мишустин провел встречу с главой Росстата
Популярный китайский автопроизводитель стал на Украине «спонсором войны»
СНБО Украины привлечет к ответственности виновных в непригодности бомбоубежищ
Российские врачи вылечили девочку с ожогами 80% тела
В ЕС сообщили об увеличении производства боеприпасов
Тимур Родригез вспомнил, как хулиганил в школе
Одессит, подозреваемый в изнасиловании, сбежал от гаишников
Под Салехардом 39-летнего местного жителя осудили за изнасилование маленькой падчерицы
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма
«Роскосмос» показал двигатель для летных испытаний «Союза-5»
Футболист «Краснодара» Сперцян женился
«Газпром» может изменить планы по спонсированию турецкого футбола
Ники Минаж и Ice Spice выпустили официальный саундтрек к фильму «Барби»
Эксклюзив PlayStation выйдет на ПК впервые с 2008 года
Палеонтологи обнаружили ископаемых ранних зубатых китов
Медведев дал ответ президенту Дуде на его предложение поделиться землями с РФ
Все новости
Александр Мамут опроверг информацию о планах создать оппозиционное СМИ
Военкор Поддубный о попадании в черный список ЕС: «внесли и внесли, хорошо»
«Там было много русскоязычных». Что рассказал Обама о референдуме 2014 года в Крыму
Барак Обама признал, что многие русскоговорящие в Крыму поддержали присоединение к России
Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Что в него вошло
В МИД Эстонии заявили, что 11-й пакет антироссийских санкций уже вступил в силу
Для провокации с «грязной бомбой». Зачем контрабандистам понадобился цезий-137
ФСБ задержала пять человек, пытавшихся для Украины вывезти из РФ радиоактивный цезий
«Оно будет использовано против нас». Почему Израиль не поставляет оружие Украине
Нетаньяху сообщил о появлении переданного Украине натовского оружия у израильских границ
В Москве запустили речные электротрамваи
«Батискаф с людьми сжало, как банку». Экипаж «Титана» погиб в 487 метрах от «Титаника»
Береговая охрана США признала экипаж батискафа «Титан» погибшим
«Обозначьте, сколько он может «искать себя»: как помочь подростку пережить поступление в вуз
Психолог Демина объяснила, как дать ребенку второй шанс на поступление в вуз
«Лучше, чем секс с Прилучным»: как звезды пытались шутить над бывшими
Гарик Харламов, Деми Мур и другие знаменитости, которые подшучивают над экс-супругами
Скрывался пять лет с поддельным албанским паспортом. На Северном Кипре задержали российского банкира
CyprusMail: на Северном Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский»
В России открыли лабораторию, в которой будут изучать идеи Си и их значение
В России открыли первую вне Китая лабораторию по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина
«Большинство исков подал сам Эрдоган». За что грозит 110 лет тюрьмы конкуренту президента Турции
Партия Эрдогана подготовила 28 исков против Кылычдароглу на 110 лет суммарно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях