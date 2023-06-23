Битва за полуфинал: Медведев играет с Баутиста-Агутом в Галле. LIVE

Медведев шикарно пробил в розыгрыше в самую заднюю линию, и Баутиста-Агут не поднял над сеткой в ответ — 0:15.
А вот здесь все четко сделал россиянин. Вышел в розыгрыше, которым управлял, в хафкорт и уверенно укоротил — 40:30.
Две подряд ошибки на ровном месте от Даниила. Сначала не обработал мяч в хафкорте, а затем дал аут по длине — 30:30.
Выбил Роберто соперника из корта подачей, не очень внятно пробил сверху, Медведев успел к мячу, но не перебил сетку — 2:3.
Обменивались разными видами ударов, потом Медведев пробил мощно, но испанец отбил. Даниил тут же укоротил, однако Баутиста-Агут добежал и красиво забил — 40:0.
Мощная подача, не самый длинный прием в падении и мягкий укороченный от Даниила, пока соперник не успел подняться с корта — 30:0.
Баутиста-Агут был в атаке, Медведев ответил классным ударом, но чуточку не попал по ширине — 30:0.
Отменный розыгрыш от Баутиста-Агута с шикарным мощным виннерсом — 1:1, сделан обратный брейк сразу.
Не ожидал испанец, что Медведев укоротит, а россиянин сделал это просто здорово — 15:40, есть еще два брейк-пойнта.
Долго обменивались ударами, а когда Медведев сыграл в угол, соперник догнал и шикарным сильным форхендом сам уложил точно в угол на вылет — 0:30.
Равный был розыгрыш, но когда Баутиста-Агут обострил, россиянин использовал силу его удара и перенаправил мяч в угол. Достал Роберто, но не перебил сетку — 1:0, Медведев сразу же повел с брейком.
Разбросал мячи по углам испанец, причем очень точно. Догнал Даниил, но в аут по ширине отбил — 30:30.