Выступал без шлема: 16-летний боец ММА умер после удара в голову

В Белогорске Амурской области во время соревнований по смешанным единоборствам 16-летний спортсмен получил удар в голову и позже скончался в больнице. Глава города Станислав Мелюков сообщил, что по решению главного судьи соревнований участники этого поединка выступали без защитных шлемов. В свою очередь, глава Архаринского округа, который представлял погибший спортсмен, Татьяна Шутрина пообещала, что администрация и региональная Федерация ММА окажут семье подростка всю необходимую помощь.

В городе Белогорске Амурской области во время турнира по смешанным единоборствам произошла трагедия: 16-летний спортсмен в ходе поединка получил удар в голову и позже умер в реанимации. Инцидент произошел во время розыгрыша Открытого кубка «Спорт клуба Родина», организованного региональным отделением федерации ММА.

Случившееся прокомментировал глава Белогорска Станислав Мелюков. Он подчеркнул, что для участия спортсменов в турнире были соблюдены все должные юридические процедуры. В частности, было утверждено положение о Кубке, получено согласие родителей на участие несовершеннолетнего.

«Одно но… согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа.

В силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них.

С учетом того, что трагедия произошла в Белогорске, уже связался с главой Архаринского округа Татьяной Шутриной и пообещал содействие. А что именно стало причиной смерти, уже выясняют следственные органы», — приводит слова Мелюкова Amur Life.

Источник уточняет, что следственный отдел по Белогорску СК РФ по Амурской области организовал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, свою проверку проведут прокуратуры Амурской области и Белогорска. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Игорь Мацоха.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку законности деятельности организатора соревнований при проведении мероприятия»,

— говорится в сообщении.

Подробности ситуации раскрывает «Амурская правда». В частности, уточняется личность погибшего: это Богдан Пушкарев, подросток из многодетной семьи из поселка Архара. Хотя после девятого класса он поступил в одну из школ Благовещенска, прописан он был именно в Архаре и потому на соревнованиях представлял свой округ.

Как рассказала глава округа Татьяна Шутрина, Богдан еще не имел спортивных регалий, поскольку занимался смешанными единоборствами не больше года и выступал на турнире в статусе новичка. На соревнования приехали представители всего Приамурья, в общей сложности заявился 31 человек. Турнир был посвящен памяти ветеранов боевых действий и был организован под слоганом «Посвящается верным сынам Отечества!».

«От своего округа набирали в заявку детей по прописке, а Богдан прописан в Архаре, хоть и уже год учится в Благовещенске. Там у него временная прописка, поэтому в заявке на Кубок он шел от Архары и стоял как новичок — в секции в Архаре занимался не более года. Станислав Мелюков в течение часа после случившегося позвонил мне, поставил в известность.

Выбора у меня не было: я была готова сообщить эту трагическую новость маме Богдана. Но она узнала эту новость раньше. Когда я позвонила, отчим Богдана сказал, что они уже все знают»,

— сообщила Шутрина.

По ее словам, амурская Федерация смешанных единоборств уже связалась с семьей погибшего и пообещала оказать помощь, в частности, взять на себя все расходы по похоронам. Поддержат семью Богдана и власти округа, к тому же отчим спортсмена является сотрудником подведомственного администрации учреждения.

«Семья выйдет на меня, и мы обговорим, какая помощь им нужна от нас. Мы не лезем в душу, но готовы помочь», — добавила Шутрина.

Чиновница обратила внимание, что как только команда от Архаринского округа вернется в поселок, администрация свяжется с ее тренером Артуром Шерстневым, чтобы узнать подробности.