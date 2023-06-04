Принципиальный бой: Касаткина играет с мощной украинкой Свитолиной на «Ролан «Гаррос». LIVE

40:30. Очень долгий розыгрыш, и завершается он ошибкой Касаткиной. 29 ударов нанесли теннисистки.
30:30. Прекрасно попадает Касаткина по линии, спорит Свитолина, но судья остается на стороне Дарьи.
Сетка играет на стороне Касаткиной, падает мяч неудачно, и Дарья забирает гейм на своей подаче. 5:4 в первом сете.
Шикарнейший прием от Касаткиной, отыгрывает она один брейк. 4:2 становится счет в первом сете.
Очень много ошибок у Касаткиной, очень, и второй брейк делает Свитолина, делая счет в первом сете 4:1.
Нет приема у Касаткиной, и Свитолина выигрывает свою подачу, подтверждая брейк. 3:1 в первом сете.
30:40. Гоняет Касаткина Свитолину по задней линии и исполняет кросс с форхенда, попадая четко в линию.
А вот и первый брейк у нас в матче. Свитолина берет чужую подачу, счет становится 2:1 в первом сете.
Берет Касаткина гейм на своей подаче, немного нервное начало, обе теннисистки ошибаются. 1:0 в первом сете.
Шесть раз между собой играли теннисистки, и шесть раз Свитолина выходила победительницей из этого противостояния. И вот сегодня у Касаткиной есть шанс прервать эту неудачную серию.
Обыграла Мухова Аванесян в двух сетах, значит, наш матч начнется в скором времени. Сейчас ориентировочное время начала — 18:00 по московскому времени.
Ориентировочное начало матча — 17:50 по московскому времени. Игра поставлена третьим запуском после матча чешки Каролины Муховой и россиянки Элины Аванесян. Сейчас в их игре идет второй сет, счет — 5:3 в пользу чешской теннисистки, которая выиграла и первую партию.