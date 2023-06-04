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Спорт

Принципиальный бой: Касаткина играет с мощной украинкой Свитолиной на «Ролан «Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 4-й круг. Дарья Касаткина (Россия) — Элина Свитолина (Украина). ОНЛАЙН

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертом круге «Ролан Гаррос» играет с представительницей Украины Элиной Свитолиной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:57

Делает брейк Касаткина в начале второго сета! 2:0 становится счет во второй партии.

18:57

Меньше. Хорошо по линии атакует Свитолина, но не попадает.

18:56

Ровно. Свитолина суетливо пробивает в сетку.

18:56

Больше. Форхендом бьет Элина.

18:55

40:40. Ай, как обидно! Не получается у Касаткиной перекинуть сетку.

18:55

30:40. В приличный аут по ширине отправляет мяч Элина.

17:54

30:30. Пытается повторить Касаткина, но не попадает.

18:53

15:30. Шикарно вдоль линии атакует Касаткина.

18:52

15:15. И аутом отвечает Свитолина.

18:52

15:0. По длине ошибается Дарья.

18:51

Берет Дарья гейм на своей подаче, в сетку срывает Свитолина удар. 1:0 во втором сете.

18:51

Больше. Прекрасно вдоль линии сыграла Касаткина.

19:50

40:40. Упускает свое преимущество Дарья, вновь ошибаясь.

18:49

40:30. Отличный прием от Свитолиной.

18:49

40:15. Не попадает в линию Свитолина.

18:48

30:15. А вот теперь прием выходит шикарным.

18:48

30:0. И снова ошибка у Свитолиной, мяч в аут.

18:48

16:0. Ошибается украинская теннисистка.

18:48

Второй сет стартует с подачи Касаткиной.

18:45

Берет и гейм, и первый сет Свитолина, чуть сплоховала Касаткина в самый нужный момент.

18:43

40:30. Очень долгий розыгрыш, и завершается он ошибкой Касаткиной. 29 ударов нанесли теннисистки.

18:42

30:30. Прекрасно попадает Касаткина по линии, спорит Свитолина, но судья остается на стороне Дарьи.

18:41

30:15. Мощно атакует Элина и также мощно попадает в сетку.

18:40

30:0. Очень мощно атакует Свитолина, размашисто.

18:39

15:0. Немного дрогнула Дарья, отправляет она мяч в аут.

18:37

Сетка играет на стороне Касаткиной, падает мяч неудачно, и Дарья забирает гейм на своей подаче. 5:4 в первом сете.

18:37

40:15. Снова аут у Свитолиной.

18:36

30:15. Обидно, совсем немного не попадает в корт Дарья.

18:36

30:0. Не попадает по линии Свитолина.

18:35

15:0. Не получается с форхенда обострить у Свитолиной.

18:35

Вымучивает гейм на своей подаче Свитолина. 5:3 становится счет в первом сете.

18:34

Больше. На тоненького в квадрат попадает Свитолина.

18:33

40:40. Втягивает Дарья соперницу в розыгрыш, и Свитолина ошибается.

18:32

40:30. Ошибка на приеме у Касаткиной.

18:32

30:30. Прекрасный кросс от Свитолиной, не достать его.

18:31

15:30. Вновь затяжной розыгрыш, и срывается первая Элина — мяч летит в сетку.

18:30

15:15. А теперь сама Свитолина ошибается по длине.

18:29

0:15. Казалось, что попадает Касаткина по линии, но аут.

18:27

Включилась будто бы в игру Касаткина, берет она второй гейм подряд. 4:3 в первом сете.

18:27

40:15. Пытается Элина атаковать, но отправляет мяч в аут.

18:27

30:15. Срывает прием Свитолина.

18:26

15:15. Шикарная свеча от Касаткиной.

18:26

0:15. С двойной ошибки начинает гейм Касаткина.

18:25

Шикарнейший прием от Касаткиной, отыгрывает она один брейк. 4:2 становится счет в первом сете.

18:24

30:40. Прекрасно и активно атакует Касаткина.

18:23

30:30. В аут от Свитолиной летит мяч.

18:23

30:15. Эйс.

18:23

15:15. А вот и ошибка Элины — мяч летит в сетку.

18:22

15:0. Точно под боковую линию попадает Свитолина.

18:20

Очень много ошибок у Касаткиной, очень, и второй брейк делает Свитолина, делая счет в первом сете 4:1.

18:20

15:40. Но и Свитолина ошибается по ширине.

18:20

0:40. Прекрасно на приеме играет Свитолина.

18:19

0:30. Невыразительный дроп-шот от Касаткиной, и легко с ним справляется Свитолина.

18:19

0:15. Многовато брака у Дарьи сейчас, снова аут по задней линии.

18:18

Нет приема у Касаткиной, и Свитолина выигрывает свою подачу, подтверждая брейк. 3:1 в первом сете.

18617

Больше. В аут срывает удар Касаткина.

18:17

40:40. На укороченный смэшем отвечает Элина.

18:16

30:40. Гоняет Касаткина Свитолину по задней линии и исполняет кросс с форхенда, попадая четко в линию.

18:15

30:30. Размашисто атакуют обе, и первая ошибается Дарья, отправляя мяч в коридор.

18:14

15:30. Очень странно срывает Элина мяч, отправляя его в парижское небо.

18:13

15:15. Неплохо атакует с форхенда Касаткина, но мощно отвечает по линии Элина.

18:13

0:15. Вынуждает Касаткина свою соперницу ошибиться.

18:11

А вот и первый брейк у нас в матче. Свитолина берет чужую подачу, счет становится 2:1 в первом сете.

18:11

15:40. Ошибается Элина, не попадает по линии.

18:10

0:40. Двойная ошибка от Касаткиной. Тройной брейк-пойнт у Элины.

18610

0:30. Отличный кросс с форхенда от Свитолиной.

18:09

0:15. Практически каждый розыгрыш очень затяжной. Первой сейчас ошибается Дарья.

18:08

Вытягивает гейм на своей подаче Свитолина, весьма непростой он вышел. 1:1 в первом сете.

18:08

Больше. Не проходит атака с приема у Касаткиной.

18:07

40:40. Первая двойная ошибка в сегодняшнем матче.

18:07

40:30. И еще один аут от Касаткиной.

18:06

30:30. Нет пока особых обострений, но ошибок много у обеих.

18:05

15:30. Элина ошибается по длине, не попадает в угол.

18:05

15:15. Срыв приема.

18:05

0:15. Гоняет Касаткина соперницу по задней линии, и Свитолина ошибается.

18:04

Берет Касаткина гейм на своей подаче, немного нервное начало, обе теннисистки ошибаются. 1:0 в первом сете.

18:03

40:30. Попадает Свитолина в коридор.

18:02

30:30. Затяжные розыгрыши у нас с самого начала матча, Свитолина ошибается первой.

18:01

15:30. Пытается Касаткина сыграть по линии, но мажет мимо корта.

18:01

15:15. А теперь ошибается Касаткина по длине после розыгрыша.

18:00

15:0. После розыгрыша Свитолина ошибается по ширине, отправляя мяч в аут.

18:00

Поехали! Касаткина на подаче.

17:55

На корте теннисистки, и начинается разминка.

17:50

Шесть раз между собой играли теннисистки, и шесть раз Свитолина выходила победительницей из этого противостояния. И вот сегодня у Касаткиной есть шанс прервать эту неудачную серию.

17:40

Обыграла Мухова Аванесян в двух сетах, значит, наш матч начнется в скором времени. Сейчас ориентировочное время начала — 18:00 по московскому времени.

17:35

Ориентировочное начало матча — 17:50 по московскому времени. Игра поставлена третьим запуском после матча чешки Каролины Муховой и россиянки Элины Аванесян. Сейчас в их игре идет второй сет, счет — 5:3 в пользу чешской теннисистки, которая выиграла и первую партию.

17:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого тура Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), где встречаются россиянка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина.

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