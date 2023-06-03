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Спорт

Продлить сказку: 16-летняя Андреева играет с Гауфф на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг. Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США). ОНЛАЙН

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») сражается с американской спортсменкой Кори Гауфф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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16:30

И свою подачу Гауфф берет тоже, счет во втором сете становится 4:1. Небольшой спад наблюдается в игре Андреевой.

16:30

40:30. В аут с бэкхенда бьет Андреева.

16:29

30:30. Совсем маленький аут по длине от Мирры.

16:28

15:30. А теперь уже Гауфф ошибается с бэкхенда, срывая удар в сетку.

16:28

15:15. Блестяще Мирра попадает по линии.

16:27

15:0. Не удается прием, срыв удара в сетку от Андреевой.

16:26

Делает брей Гауфф, исполняя прием навылет. 3:1 во втором сете оказывается счет.

16:26

15:40. Блестящий укороченный от Мирры.

16:25

0:40. А теперь ошибка по длине от Андреевой.

16:24

0:30. Срывает Мирра удар в сетку с форхенда.

16:24

0:15. Ошибается Мирра.

16:22

Гауфф свою подачу забирает под ноль, хорошо она ее держит. 2:1 во втором сете.

16:21

40:0. Эффективный слайс от Гауфф, Мирра срывает удар в сетку.

16:21

30:0. Смэшем на свечу отвечает Гауфф.

16:20

15:0. Не получается у Мирры обработать укороченный.

16:19

Срывает прием Гауфф, и забирает свою подачу Мирра. 1:1 во втором сете.

16:18

Больше. Ошибка по длине у Кори.

16:18

40:40. Не удается укоротить Андреевой.

16:18

40:30. Ошибается по длине Андреева.

16:17

40:15. Прекрасный укороченный от Андреевой, не обрабатывает его Гауфф.

16:17

30:15. Под острым углом сейчас попадает в корт Мирра.

16:16

15:15. Не удается Гауфф перевести, срыв удар в сетку.

16:15

0:15. Двойная ошибка от Мирры.

16:15

Под ноль забирает свою подучу Гауфф. 1:0 во втором сете.

16:14

40:0. Классно переводит мяч Гауфф.

16:14

30:0. Хорошо свою подачу держит Гауфф.

16:14

Поехали, второй сет, Гауфф подает.

16:09

Да! Забирает первый сет на тай-брейке Мирра Андреева!

16:08

6:5. Гауфф свою подачу тоже держит.

16:07

6:4. Допускает ошибку по длине Андреева.

16:06

6:3. Допускает Гауфф ошибку, отправляя мяч в коридор.

16:06

5:3. Блестящий удар с форхенда.

16:05

4:3. Отличный прием у Мирры.

16:04

3:3. Гауфф мощно в корт пробивает.

16:03

3:2. Прием в аут.

16:03

2:2. Удар в сетку срывает Гауфф.

16:01

1:2. Двойная ошибка у Гауфф.

16:00

0:2. Разводит Гауфф Мирру и мяч по корту.

16:00

0:1. Делает мини-брейк Гауфф, отвечая на укороченный.

15:59

Берет свою подачу Гауфф, и нас ждет тай-брейк в первом сете.

15:59

40:30. И снова нет приема.

15:58

30:30. Не удается прием у Андреевой.

15:58

15:30. Двойная ошибка от Гауфф.

15:57

15:15. Подача помогает.

15:57

0:15. Мощнейший удар по линии от Андреевой.

15:55

Берет свою подачу Андреева, делая счет в первом сете 6:5 и гарантируя себе как минимум тай-брейк.

16:54

Больше. Отличная подача от Андреевой.

15:54

40:40. Срыв приема у Гауфф.

15:53

30:40. В противоход Гауфф играет после мощных свечек от Мирры.

15:52

30:30. Выходит к сетке Гауфф и пробивает мощно в противоход.

15:52

30:15. Не удается у Гауфф прием навылет.

15:51

15:15. Достает укороченный от Андреевой Гауфф, но Мирра отвечает обводящим ударом.

15:51

0:15. Мощно вдоль линии пробивает Гауфф.

15:50

Двойная ошибка от Гауфф, и счет становится 5:5 в первом сете.

15:49

30:40. Шикарный прием от Андреевой, после которого мяч летит в сетку.

15:48

30:30. Смэшем завершает свою мощную атаку Мирра.

15:47

30:15. Владеет инициативой Мирра, вынуждая соперницу ошибиться по длине.

15:46

30:0. Пошли длительные розыгрыши, и немного ошибается Мирра, не попадает в корт.

15:45

15:0. Вновь в аут бьет Мирра, после длительного розыгрыша.

15:43

Как обидно сейчас ошибается Мирра, свечой она отправляет мяч в аут. Брейк от Гауфф, 5:4 в первом сете.

15:43

Меньше. Аут по длине от Мирры.

15:43

40:40. Нет приема.

5:43

30:40. Отличная подача.

15:41

15:40. Успевает к укороченному Мирра, а Кори неудачно подставляет ракетку, отправляя мяч в сторону трибун.

15:40

0:40. По длине ошибается Мирра, и тройной брейк-пойнт у Гауфф.

15:40

0:30. Шикарный бэкхенд от Кори.

15:40

0:15. После обострения ошибается Мирра, отправляя мяч в коридор.

15:39

Все-таки берет свою подачу Гауфф свою уверенно, счет становится 4:4 в первом сете.

15:38

40:15. Двойная ошибка от Гауфф.

15:38

40:0. Прекрасно переводит Гауфф.

15:38

30:0. Снова ошибка от Мирры.

15:36

15:0. Срывает прием в сетку Андреева.

15:34

Делает обратный брейк Гауфф и остается в игре, обмениваются теннисистки брейками. 4:3 в первом сете.

15:34

Меньше. Перекручивает мяч Мирра, улетает он в коридор.

15:33

Ровно. Аут по длине от Кори после свечки от Андреевой.

15:32

Меньше. Блестящий укороченный использует Гауфф.

15:32

40:40. Обидно сейчас ошибается Андреева по длине.

15:32

40:30. Двойная ошибка от Мирры.

15:31

40:15. Шикарный виннер, выжидает паузу Андреева и ударяет в противоход.

15:30

30:15. Хочет остро атаковать Гауфф, но срывает удар в сетку.

15:30

15:15. Шикарный укороченный от Мирры, не добегает до него Кори.

15:29

0:15. Срыв после удара с приема у Андреевой.

15:29

Под ноль берет чужую подачу Мирра! И снова брейк делает россиянка, 4:2 в первом сете.

15:28

0:40. И снова срыв удара в сетку от Гауфф. Тройной брейк-поинт у Мирры.

15:28

0:30. Заставляет Андреева свою соперницу ошибаться, удар в сетку от Гауфф.

15:27

0:15. Отличный прием от Андреевой, с форхенда от Гауфф мяч улетает в аут.

15:25

Делает обратный брейк Гауфф, 3:2 в первом сете.

15:24

30:40. Шикарно на опыте играет Гауфф и разводит соперницу и мяч по корту.

15:24

30:30. Тросс мешает Андреевой перевести.

15:24

30:15. Помогает подача Мирре.

15:23

15:15. Срывает удар куда-то на трибуны Гауфф.

15:23

0:15. Не справляется с обработкой приема Андреева.

15:22

Отличный прием от Андреевой, пыталась укоротить Гауфф, но не вышло. Делает брейк Мирра, 3:1 в первом сете.

15:21

Меньше. Отлично атакует Андреева, не удобно обрабатывать мяч Гауфф после удара под заднюю линию.

15:20

40:40. Не удается прием Андреевой.

15:19

30:40. Первая двойная ошибка в матче.

15:19

30:30. В коридор попадает Гауфф.

15:19

30:15. Отличный перевод удается американке.

15:18

15:15. Не удается Андреевой мяч обработать, большой аут.

15:17

0:15. Прекрасно ведет атаку Андреева, заставляя свою соперницу ошибиться и отправить мяч в сетку.

15:16

Ошибается Гауфф по ширине, и Андреева выигрывает гейм. 2:1 в первом сете.

15:15

40:30. Отличная подача, прием от Кори в аут.

15:14

30:30. Шикарный укороченный от Андреевой.

15:14

15:30. Отличный прием от Гауфф, и ошибается Мирра.

15:13

15:15. Также виннером с бэкхенда отвечает Мирра.

15:13

0:15. Хороший виннер с бэкхенда у американки.

15:12

Не удается прием у Андреевой, и Гауфф свою подачу также забирает. 1:1 в первом сете.

15:11

40:15. По длине ошибается Гауфф.

15:11

40:0. После обмена ударами Мирра мяч отправляет в сетку.

15:10

30:0. По ширине ошибается Андреева.

15:10

15:0. Срывает прием Мирра.

15:09

Под ноль забирает Андреева свою подачу. 1:0 в первом сете.

15:09

40:0. Прямо по линии отправляет виннер Мирра.

15:09

30:0. Снова невынужденная ошибка у американки.

15:08

15:0. Прием в сетку.

15:08

Поехали! Андреева начинает с подачи.

15:03

Началась разминка теннисисток!

15:00

На пять минут у нас сдвинулось начало, все в теннисных традициях.

14:55

Раньше девушки, понятно, ни разу друг с другом не играли. Гауфф — шестая ракетка мира и действующая финалистка «Ролан Гаррос», а Андреева — 143-я.

14:50

Ориентировочно матч должен начаться в 15:00 по московскому времени, однако может чуть задержаться — только закончили играть Каспер Рууд с Чжан Чжичжэнем, победа досталась норвежцу со счетом 3:1.

14:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева играет с американкой Кори Гауфф.

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