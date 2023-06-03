Продлить сказку: 16-летняя Андреева играет с Гауфф на «Ролан Гаррос». LIVE

И свою подачу Гауфф берет тоже, счет во втором сете становится 4:1. Небольшой спад наблюдается в игре Андреевой.
Берет свою подачу Андреева, делая счет в первом сете 6:5 и гарантируя себе как минимум тай-брейк.
Как обидно сейчас ошибается Мирра, свечой она отправляет мяч в аут. Брейк от Гауфф, 5:4 в первом сете.
15:40. Успевает к укороченному Мирра, а Кори неудачно подставляет ракетку, отправляя мяч в сторону трибун.
Делает обратный брейк Гауфф и остается в игре, обмениваются теннисистки брейками. 4:3 в первом сете.
Отличный прием от Андреевой, пыталась укоротить Гауфф, но не вышло. Делает брейк Мирра, 3:1 в первом сете.
Меньше. Отлично атакует Андреева, не удобно обрабатывать мяч Гауфф после удара под заднюю линию.
0:15. Прекрасно ведет атаку Андреева, заставляя свою соперницу ошибиться и отправить мяч в сетку.
Раньше девушки, понятно, ни разу друг с другом не играли. Гауфф — шестая ракетка мира и действующая финалистка «Ролан Гаррос», а Андреева — 143-я.
Ориентировочно матч должен начаться в 15:00 по московскому времени, однако может чуть задержаться — только закончили играть Каспер Рууд с Чжан Чжичжэнем, победа досталась норвежцу со счетом 3:1.