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Спорт

Покорить грунт: Медведев стартует на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. 1-й круг. Уайлд — Медведев. ОНЛАЙН

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Aleksandra Szmigiel/Reuters
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023 играют россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Уайлд, занимающий 172-е место в рейтинге АТР. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:36

15:30, две ошибки подряд допускает Уайлд, опуская мяч в сетку!

14:35

Поехали! 15:0 в пользу бразильца!

14:30

Игра начнется в 14:35 мск, подавать первым будет южноамериканец.

14:20

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Открытого чемпионата Франции, где играют россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Уайлд.

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