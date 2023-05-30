Покорить грунт: Медведев стартует на «Ролан Гаррос». LIVE

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023 играют россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Уайлд, занимающий 172-е место в рейтинге АТР. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:36
15:30, две ошибки подряд допускает Уайлд, опуская мяч в сетку!
14:35
Поехали! 15:0 в пользу бразильца!
14:30
Игра начнется в 14:35 мск, подавать первым будет южноамериканец.
14:20
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Открытого чемпионата Франции, где играют россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Уайлд.
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