Битва за Мадрид: Хачанов и Рублев сражаются за трофей в парном разряде. LIVE

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов добрались до финала парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде, теперь за трофей они сражаются с представителем Индии Роханом Баппаной и австралийцем Мэттью Эбденом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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16:15
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в финал парного турнира «Мастерса», который проходит в Мадриде, и сразятся за трофей с Роханом Бопанной и Мэттью Эбденом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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