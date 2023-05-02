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Спорт

Шаг к трофею: Медведев играет с Карацевым на «Мастерсе» в Мадриде. LIVE

Теннис. Турнир серии «Мастерс». Мадрид. 4-й круг. Даниил Медведев (Россия) — Аслан Карацев (Россия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев сражается со своим соотечественником Асланом Карацевым в четвертом круге турнира серии «Мастерс», который проходит в эти дни в Мадриде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:26

Быстро и уверенно берет гейм под ноль Даниил, 4:4 в первом сете.

14:25

40:0. Очень уверенно на своей подаче действует Даниил, шикарный смэш.

14:25

30:0. И еще одна.

14:25

15:0. Прекрасная подача.

14:22

Ошибка Медведева приводит к тому, что Карацев гейм забирает с двух брейк-поинтов. 4:3 в его пользу в первом сете.

14:22

Больше. По линии в аут бьет Даниил.

14:21

40:40. Отыгрывается Аслан.

14:20

30:40. Добегает до укороченного Даниил, но вот обработать удар не получается.

14:20

15:40. Два брейк-поинта получает Медведев.

14:19

15:30. С форхенда промахнулся мимо корта Аслан.

14:18

15:15. Мяч Аслан отправил куда-то на крышу корта, очень бурно встречают этот эпизод зрители.

14:18

15:0. Попытка атаковать с приема ни к чему не приводит.

14:17

Медведев пусть не без проблем, но гейм на своей подаче берет. 3:3 в первом сете.

14:16

40:30. Неудачная атака от Аслана приводит к ауту.

14:15

30:30. Затяжной розыгрыш остается за Асланом, Даниил свой удар вмазывает в сетку.

14:15

30:15. И снова прекрасная подача.

14:15

15:15. Подача помогает Даниилу.

14:15

0:15. Отличный прием от Карацева.

14:12

Гейм под ноль, очень уверенно сыграл Карацев. 3:2 в первом сете.

14:11

40:0. Прекрасно держит Карацев свою подачу в этом гейме.

14:11

30:0. Не справляется Медведев на приеме.

14:10

15:0. Хорошая подача.

14:10

Ого, делает обратный брейк Карацев. 2:2 в первом сете, нас ждет очень интересный матч.

14:09

15:40. Очень мудро играет Карацев и зарабатывает два брейк-поинта.

14:08

15:30. Агрессивно на приеме играет Аслан, и это работает.

14:07

15:15. Пытается укоротить Аслан, но не получается.

14:07

0:15. С ошибки начинает Медведев.

14:05

Сетка встает на сторону Медведева, и Даниил делает первый брейк в матче. Счет становится 261 в его пользу в первом сете.

14:04

Меньше. И еще один брейк-поинт у Медведева.

14:03

40:40. Четкая подача помогает Аслану отыграть брейк-поинт.

14:03

30:40. И снова аут у Карацева. Пошли невынужденные ошибки.

14:02

30:30. Красивая диагональ могла бы пройти, но в аут по линии попадает Карацев.

14:01

30:15. Прекрасная игра у линии от Карацева. Будто бы поинтереснее он в начале матча смотрится.

14:00

15:15. Заставляет Аслан своего соперника ошибиться, мяч летит в угол, и Медведев удар срывает.

13:59

0:15. Медведев поддавливает соперника.

13:58

Берет свой гейм Медведев практически без проблем. 1:1 в первом сете.

13:58

40:15. Розыгрыш заканчивается аутом от Карацева.

13:57

30:15. Снова подача помогает.

13:57

15:15. А вот тут отлично атакует Аслан, четко в угол кладет он мяч.

13:57

15:0. Прекрасная подача.

13:56

Прием в аут, и гейм под ноль берет Карацев. 1:0 в первом сете.

13:55

40:0. Отличный выход к сетке от Аслана, прекрасный укороченный удар.

13:54

30:0. Прекрасный розыгрыш в исполнении Аслана, и снова четко по линии.

13:53

15:0. Неплохим ударом попадает Аслан по линии.

13:53

Размялись теннисисты, начинаем! Первым подает Аслан.

13:45

Весьма ожидаемо начало матча сдвинули на пять минут. Теннисисты уже появляются на корте.

13:40

На турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов Карацев и Медведев встречались дважды, и счет их противостояния равный — 1-1. А вот если учитывать квалификации и турниры-челленджеры, то Аслан впереди — 3-1.

13:35

Ориентировочное начало матча — 13.45 по московскому времени. Теннисисты выйдут на корт сразу после игры Хауме Мунара с Даниэлем Альтмайером, они свой поединок закончили.

13:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Российский теннисист Даниил Медведев играет со своим соотечественником Асланом Карацев в четвертом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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