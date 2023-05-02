Шаг к трофею: Медведев играет с Карацевым на «Мастерсе» в Мадриде. LIVE

Ошибка Медведева приводит к тому, что Карацев гейм забирает с двух брейк-поинтов. 4:3 в его пользу в первом сете.
Сетка встает на сторону Медведева, и Даниил делает первый брейк в матче. Счет становится 261 в его пользу в первом сете.
30:15. Прекрасная игра у линии от Карацева. Будто бы поинтереснее он в начале матча смотрится.
15:15. Заставляет Аслан своего соперника ошибиться, мяч летит в угол, и Медведев удар срывает.
На турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов Карацев и Медведев встречались дважды, и счет их противостояния равный — 1-1. А вот если учитывать квалификации и турниры-челленджеры, то Аслан впереди — 3-1.
Ориентировочное начало матча — 13.45 по московскому времени. Теннисисты выйдут на корт сразу после игры Хауме Мунара с Даниэлем Альтмайером, они свой поединок закончили.