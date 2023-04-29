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Спорт

Победить в решающей партии: Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сражаются за шахматную корону. LIVE

Шахматы. Матч за шахматную корону. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. 14 партия. Онлайн

В 14 партии матча за шахматную корону китаец Дин Лижэнь играет с Яном Непомнящим. Если партия пройдет вничью, то 30 апреля соперники выявят победителя на тай-брейке.
Трансляция
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12:43

Очень азартное решение принял Лижэнь, переведя коня на g5. Яну спешить не нужно, а нужно спокойно проанализировать свою позицию и найти минусы у этого продолжения.

12:37

11. Rd1 Be7. Укрепляет центр обороны Ян, передвигая слона на вторую линию.

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100%
12:26

Еще один пешечный размен происходит. 9. Qc2 dxc4 10. Bxc4 Nbd7.

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100%
12:12

8. dxc5 Bxc5. Размен пешками состоялся.

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100%
12:07

7. Nf3 c5. Старается с самого начала взвинтить темп Непомнящий, быстро он отвечает на ходы китайца.

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100%
12:06

6. a3 Be7. Хорошо Ян начинает, грамотно обороняется.

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100%
12:02

5. Bd2 d5. В недавней партии Накамуры и Карлсена таким образом начиналась игра.

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100%
12:01

Вариант защиты Немцовича разыгрывает в дебюте российский гроссмейстер! Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O

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100%
12:00

С d2 d4 начинает Дин Лижэнь!

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию 14-ю партию матча за шахматную корону между китайцем Дин Лижэнем и россиянином Яном Непомнящим.

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