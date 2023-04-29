Победить в решающей партии: Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сражаются за шахматную корону. LIVE

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12:43
Очень азартное решение принял Лижэнь, переведя коня на g5. Яну спешить не нужно, а нужно спокойно проанализировать свою позицию и найти минусы у этого продолжения.
12:07
7. Nf3 c5. Старается с самого начала взвинтить темп Непомнящий, быстро он отвечает на ходы китайца.
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12:01
Вариант защиты Немцовича разыгрывает в дебюте российский гроссмейстер! Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O
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