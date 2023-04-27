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Спорт

Американские гонки: Непомнящий последний раз играет белыми с Лижэнем. LIVE

Шахматы. 13-я партия матча на первенство мира — 2023. Непомнящий — Лижэнь. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В 13-й партии матча за шахматную корону играют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:20

Ян вывел слона на е4.

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13:19

Размен продолжается: Лижэнь забрал белую пешку своим конем на d5.

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13:18

Непомнящий забрал чужую пешку своей на d5.

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13:17

Дин отправил пешку на d5.

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13:16

Российский гроссмейстер отправил слона на f2. Пока позиция никак не улучшается для белых.

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13:12

Непомнящий задумался. Пока компьютер считает, что инициатива перешла к черным.

13:07

Лижэнь увел слона на f8.

13:06

Ян вывел пешку на f3. Компьютер считает, что это слабый ход.

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13:01

Лижэнь в ответ съел белого коня своей пешкой.

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13:00

Непомнящий пошел на еще один размен: съел чужого опасного коня на с4 своим конем.

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12:51

Лижэнь нашел сильнейшее продолжение — отправил коня на с4.

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12:50

Ян забрал чужую пешку конем на d4.

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12:48

После некоторых раздумий Лижэнь забрал опасную пешку на d4.

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12:40

Ян взял в ответ черную пешку своей.

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12:39

Дин пошел на размен: съел своей пешкой чужую на d4.

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12:33

Российский гроссмейстер решился подорвать центр — выдвинул пешку на d4.

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12:32

Непомнящий впервые надолго задумался.

12:25

Лижэнь проигнорировал этот выпад и пошел пешкой на h6.

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12:24

Россиянин резко атаковал пешкой на а4.

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12:23

Дин выдвинул ладью на е8.

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12:23

Непомнящий развил коня на d2. Гроссмейстеры уже свернули с привычных дорожек из-за неожиданного хода Яна слоном. Интересно, что нас теперь ожидает.

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12:22

Пешка черных идет на с5.

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12:21

Белый слон убежал на с2.

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12:20

Лижэнь отправил коня на а5.

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12:19

Ого, Ян поставил слона на е3! Довольно редкий ход. Раньше гроссмейстеры не играли так в подобной позиции.

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12:18

Китайский гроссмейстер вывел слона на b7. Пока идет неспешное развитие.

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12:17

Ян пошел пешкой на h3.

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12:16

Лижэнь рокировался.

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12:15

Ян тоже готовит свой центр к противостоянию — выдвинул пешку на c3.

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12:14

Лижэнь укрепляет центр — сходил пешкой на d6.

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12:13

Белый слон убежал на b3.

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12:12

Дин атаковал пешкой белого слона, который стоит на а4.

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12:11

Непомнящий двинул пешку d2-d3. Соперники разыгрывают спокойную испанскую партию.

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12:10

Лижэнь развил слона на е7.

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12:09

Ян рокировался.

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12:08

Китайский гроссмейстер развил второго коня — на f6.

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12:07

Непомнящий отвел слона на а4.

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12:06

Лижэнь атаковал слона выдвижением пешки на а6.

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12:05

Непомнящий отправил слона на b5.

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12:04

Дин развил коня на с6.

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12:03

Россиянин вывел коня на f3.

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12:01

Лижэнь ответил пешкой на е5.

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12:00

Непомнящий начал е2-е4.

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11:45

Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию 13-ю партию матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, который играет черными фигурами.

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