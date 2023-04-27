Американские гонки: Непомнящий последний раз играет белыми с Лижэнем. LIVE

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:16
Российский гроссмейстер отправил слона на f2. Пока позиция никак не улучшается для белых.
close
100%
12:23
Непомнящий развил коня на d2. Гроссмейстеры уже свернули с привычных дорожек из-за неожиданного хода Яна слоном. Интересно, что нас теперь ожидает.
close
100%
12:19
Ого, Ян поставил слона на е3! Довольно редкий ход. Раньше гроссмейстеры не играли так в подобной позиции.
close
100%
Появились новые записи
показать