Собраться и победить: Непомнящий пытается увеличить счет в матче с Лижэнем. LIVE

Пешку на с6 двинул Лижэнь, Непомнящий отодвинул слона на с4, а соперник пошел конем на а6.
За белой рокировкой последовала черная пешка на d5. Белый конь пошел на d2, дальше оппоненты разменяли пешки, потом выдвинули пешку друг другу навстречу на поле а, после чего симметрично сходили ферзями по диагонали на вторую горизонталь.
Лижэнь ответил выходом черной пешки на е6, дальше оппоненты симметрично сходили конями, потом Ян сыграл слоном на b5, а соперник выдвинул слона на f6. Белая пешка пошла на d3, черный слон двинулся на с5, белая пешка на с3, а дальше рокировка черного короля.
Накануне соперники провели драматичную и яркую партию, в которой китайский гроссмейстер в один момент был невероятно близок к победе, но дожать Яна не сумел, а потом чуть не проиграл. Но в итоге ничья.