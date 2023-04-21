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Спорт

Собраться и победить: Непомнящий пытается увеличить счет в матче с Лижэнем. LIVE

Шахматы. Матч на первенство мира — 2023. 9-я партия. Непомнящий — Лижэнь. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В девятой партии матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий играет с китайцем Дином Лижэнем белыми фигурами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:07

Теперь Лижэнь думает.

13:02

Ферзь е2 сыграл Непомнящий.

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12:57

Пешку на b5 двинул Лижэнь — начинается обострение!

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12:54

В итоге отодвинул слона на а2 Непомнящий.

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12:48

15 минут уже размышляет Непомнящий.

12:40

Семь минут уже размышляет Непомнящий.

12:35

Коня на g3 двинул Непомнящий, ферзем пошел на с7 Лижэнь.

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12:28

Пешку на с6 двинул Лижэнь, Непомнящий отодвинул слона на с4, а соперник пошел конем на а6.

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12:25

Белая пешка на h3, черная пешка на h6, после чего Непомнящий отвел коня назад.

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12:22

Три минуты уже думает Непомнящий.

12:20

Ладья d8 сыграл Лижэнь.

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12:18

Ладья е1 играет Ян, защищая пешку.

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12:16

Отодвинул коня назад китаец.

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12:14

Впервые задумался Лижэнь на четыре минуты.

12:10

За белой рокировкой последовала черная пешка на d5. Белый конь пошел на d2, дальше оппоненты разменяли пешки, потом выдвинули пешку друг другу навстречу на поле а, после чего симметрично сходили ферзями по диагонали на вторую горизонталь.

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12:05

Лижэнь ответил выходом черной пешки на е6, дальше оппоненты симметрично сходили конями, потом Ян сыграл слоном на b5, а соперник выдвинул слона на f6. Белая пешка пошла на d3, черный слон двинулся на с5, белая пешка на с3, а дальше рокировка черного короля.

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12:00

Начали. Ожидаемо на е4 двинул белую пешку Непомнящий.

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11:55

Накануне соперники провели драматичную и яркую партию, в которой китайский гроссмейстер в один момент был невероятно близок к победе, но дожать Яна не сумел, а потом чуть не проиграл. Но в итоге ничья.

11:50

В данный момент Непомнящий впереди в матче со счетом 4,5:3,5.

11:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции девятой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

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