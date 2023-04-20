Не допустить камбэка оппонента: Непомнящий играет черными против Лижэня. LIVE

На слон g5 от китайца пешкой на h6 отвечает россиянин. Лихие, как будто любительские шахматы мы смотрим.
Пешку на а3 двинул Дин, Ян съел слоном коня, лишился его после хода пешки соперника, двинул свою пешку на d6, после чего белый конь оперативно пошел на е2.
Конь на f6 от Непомнящего, пешка на с4 от Лижэня, черная пешка на е6, белый конь на с3, черный слон сразу на b4, пешка на е3 от Дина, и рокировка от Яна.
Интересно, что это четвертая партия, в которой китайский гроссмейстер будет действовать белыми фигурами, и все три предыдущие такие партии завершились результативно. В первой из них победил Непомнящий, но вторую и третью выиграл Лижэнь. Ну и вообще матч результативным выходит, так что ждем очередного яркого сражения.
Сегодня россиянин играет черными фигурами. В данный момент он впереди в матче со счетом 4:3. Всего в классические шахматы гроссмейстеры проведут 14 партий.