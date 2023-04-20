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Спорт

Не допустить камбэка оппонента: Непомнящий играет черными против Лижэня. LIVE

Шахматы. Матч на первенство мира — 2023. 8-я партия. Непомнящий — Лижэнь. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
20 апреля в Астане в восьмой партии матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий черными фигурами играет с китайцем Дин Лижэнем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:50

Лижэнь думает уже 13 минут.

12:37

Побил коня на f6 Лижэнь, ну а Непомнящий забрал эту пешку ферзем.

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12:27

Двигает пешку на g6 Ян.

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12:24

Пять минут уже думает Непомнящий над очередным ходом.

12:20

Вот тут ожидаемый ход пешкой на h4 от Лижэня.

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12:17

На слон g5 от китайца пешкой на h6 отвечает россиянин. Лихие, как будто любительские шахматы мы смотрим.

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12:15

Снова быстро начинает играть Непомнящий: слоном на а6 идет.

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12:14

Пешкой на е4 отвечает Лижэнь. Скучно сегодня точно не будет.

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12:13

Пешкой на b6 сыграл Непомнящий.

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12:08

На ход конь с6 Лижэнь отвечает ладьей на а2. Странный ход.

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12:07

Конь g3 от Дина.

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12:07

Пешка на с5 от Непомнящего после раздумий.

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12:06

Впервые задумался Ян. Уже три минутки размышляет.

12:04

Пешку на а3 двинул Дин, Ян съел слоном коня, лишился его после хода пешки соперника, двинул свою пешку на d6, после чего белый конь оперативно пошел на е2.

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12:02

Конь на f6 от Непомнящего, пешка на с4 от Лижэня, черная пешка на е6, белый конь на с3, черный слон сразу на b4, пешка на е3 от Дина, и рокировка от Яна.

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12:00

Начали! На d4 двинул пешку Лижэнь.

11:55

Интересно, что это четвертая партия, в которой китайский гроссмейстер будет действовать белыми фигурами, и все три предыдущие такие партии завершились результативно. В первой из них победил Непомнящий, но вторую и третью выиграл Лижэнь. Ну и вообще матч результативным выходит, так что ждем очередного яркого сражения.

11:50

Сегодня россиянин играет черными фигурами. В данный момент он впереди в матче со счетом 4:3. Всего в классические шахматы гроссмейстеры проведут 14 партий.

11:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции восьмой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

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