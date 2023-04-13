Ученик Тутберидзе борется за славу Италии: Грассль выступает на КЧМ-2023. LIVE

13:38

Начал прокат с тройного тулупа, который исполнил, прямо скажем, средненько. Дальше хотел сделать тройной сальхов, но накрутил только два оборота, и прыжок вообще не пошел в зачет. Бросалась в глаза низкая скорость катания. После вращения четвертого уровня хотел начать вторую часть проката, наверное, двойным акселем, но сделал лишь 1,5 оборота — тоже мимо протокола. Вращался при этом в основном на четвертый уровень, а дорожку шагов сделал на третий. Слабый очень прокат. И контент-то так себе, а еще и не исполнил...