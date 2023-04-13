Ученик Тутберидзе борется за славу Италии: Грассль выступает на КЧМ-2023. LIVE

С четверного тулупа начал прокат. Но упал. А вот тройной аксель сделал. На вторую часть оставил каскад 3 лутц + 2 тулуп. Второй прыжок наверняка планировался в три оборота. С вращениями сегодня что-то не задалось. Были и третий, и даже второй уровень. Дорожку шагов исполнил на четвертый, правда.
Начал с четверного лутца, но упал. Дальше был каскад 4-2 из тулупов. С помаркой. Второй прыжок, конечно, должен быть тройным, но после неудачного выезда с первого смог только так сделать. Во второй части прыгнул чистый тройной аксель. Пара вращений были на третий уровень, как и дорожка шагов.
95,61 набирает Джейсон Браун и выходит на второе место за Аймо. И это тоже личный рекорд, кстати.
Начал с чистейшего тройного флипа, затем сделал такой же тройной аксель, а во второй части проката исполнил каскад 3 лутц + 3 тулуп. Все вращения и дорожка, понятно, на четвертый уровень.
Четвертым в первой группе выступает американец Джейсон Браун. Мастер хореографии и компонентов, но не прыгающий четверные.
100,58 — Аймо, естественно, выходит на уверенное первое место! Это еще и лучший для него результат в сезоне!
Красивое хореографически начало, а затем еще и каскад 4-3 из тулупов! И дальше тройной аксель, очень здорово исполненный! Во второй части проката исполнил тройной лутц. Вращался на четвертые уровни, дорожку шагов сделал на максимум тоже. Очень яркое и интересное, а вдобавок и чистое выступление.
77,24 — Ли выходит на промежуточное первое место. Хотя это было не сложно сейчас. Не упади с риттбергера, оценка была бы еще выше.
Начал с четверного риттбергера, с которого упал. А вот тройной аксель сделал! Во второй части проката будет каскад тройной лутц + тройной тулуп. Вращения были на четвертый уровень, дорожку шагов тоже максимальной сложности выполнил.
Начал прокат с тройного тулупа, который исполнил, прямо скажем, средненько. Дальше хотел сделать тройной сальхов, но накрутил только два оборота, и прыжок вообще не пошел в зачет. Бросалась в глаза низкая скорость катания. После вращения четвертого уровня хотел начать вторую часть проката, наверное, двойным акселем, но сделал лишь 1,5 оборота — тоже мимо протокола. Вращался при этом в основном на четвертый уровень, а дорожку шагов сделал на третий. Слабый очень прокат. И контент-то так себе, а еще и не исполнил...
Вот порядок сегодняшних выступлений.
Первая разминка
1. Стивен Гоголев (Канада) 2. Ли Си Хен (Южная Корея) 3. Кевин Аймо (Франция) 4. Джейсон Браун (США) 5. Шун Сато (Япония) 6. Киган Мессинг (Канада)
Вторая разминка
7. Казуки Томоно (Япония) 8. Маттео Риццо (Италия) 9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 10. Даниэль Грассль (Италия) 11. Чха Чжун Хван (Южная Корея) 12. Илья Малинин (США)
Общий зачет (после 2 видов из 8)
1. США – 29 очков 2. Япония – 28 3. Южная Корея – 25 4. Канада – 21 5. Италия – 16 5. Франция – 16