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Спорт

Навстречу Звереву: Медведев начинает грунтовый сезон против Сонего. LIVE

Теннис. «Мастерс». Монте-Карло. 1/16. Даниил Медведев — Лоренцо Сонего. ОНЛАЙН

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Amr Alfiky/Reuters
В матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло третья ракетка турнира россиянин Даниил Медведев играет с итальянцем Лоренцо Сонего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:30

Укорачивает Сонего, Медведев догоняет и в простой ситуации не перекидывает сетку — больше.

17:29

Находит вторым ударом на своей второй подаче свободную часть корта Сонего. А Медведев не бежит — 40:40.

17:28

Сетка у Сонего после приема Даниила — 30:40, первый матч-пойнт россиянина!

17:27

Аут по длине у Сонего в розыгрыше — 30:30. В целом, в двух очках от победы Медведев. Если оба следующих розыгрыша выиграет.

17:27

Нет приема — 30:15.

17:26

Медведев догоняет укороченный, но не попадает по длине — 15:15.

17:25

Опять с выигранного розыгрыша начинает чужую подачу Медведев — 0:15.

17:24

Нет приема — 5:1.

17:24

Сонего атакует со второго мяча, потом еще бьет с лета. Медведев зажигает свечку, но потом не угадывает направление смэша — 40:30.

17:23

Очень спокойно Медведев берет очко за очком на своей подаче — 40:15.

17:19

Ошибается Сонего — 4:1, с двумя брейками уже ведет россиянин во втором сете.

17:18

Эйс — 15:40, еще два брейковых мяча.

17:17

Повисает Сонего опять — 0:40, тройной брейк-пойнт!

17:16

Еще очко с приема — 0:30.

17:16

Первое в гейме очко за Медведевым — 0:15.

17:15

Гейм за Даниилом — 3:1.

17:14

А вот уже и в розыгрыше Даниил хорош — 40:15.

17:14

И еще одна отличная подача — 30:15.

17:13

Отыгрывается подачей — 15:15.

17:12

Первое очко на подаче Медведева за соперником — 0:15.

17:10

И россиянин делает брейк — 2:1!

17:09

Еще ошибка итальянца — 15:40, двойной брейк-пойнт у Медведева.

17:08

Долгий розыгрыш, Сонего решает укоротить и не перебрасывает сетку — 15:30.

17:08

Активно берет очко Сонего — 15:15.

17:07

Классно принимает подачу итальянца Даниил — 0:15.

17:06

Спокойно дожимает гейм россиянин — 1:1.

17:05

По очереди стремительно берут очки теннисисты — 40:30.

17:04

Аут с приема — 15:15.

17:04

Ошибается Медведев — 0:15.

17:02

Прием в сетку, и Сонего берет первый гейм второго сета — 0:1.

17:02

Очко с подачи — 40:30.

17:01

Аут по длине при переводе по прямой у итальянца — 30:30.

17:01

Шикарно укоротил Сонего в розыгрыше со второй своей подачи — 30:15.

17:00

Красиво отыгрывается Медведев — 15:15.

16:59

Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче в начале второй партии Сонего — 15:0.

16:57

Довольно спокойно прошла для Медведева первая партия в матче. Свою подачу он удержал в начале, а дальше взял чужую и еще постоянно на ней атаковал, уверенно доведя сет до победы.

16:55

Очко с подачи — 6:3! Первый сет за россиянином!

16:54

Вышел вперед Даниил и закрыл сетку. Лоренцо догнал мяч, но уже не попал в корт — 40:30, третий сетбол у россиянина. И первый на своей подаче.

16:54

Аут у итальянца по длине в розыгрыше — 30:30.

16:53

Долгий обмен ударами, и аут все-таки у Медведева — 15:30.

16:52

Подачей берет первое очко Даниил, но Лоренцо тут же отыгрывается красивым приемом — 15:15.

16:51

Дожимает итальянец подачей — 5:3. Но теперь на сет будет подавать уже Даниил!

16:50

Аут по длине с приема — больше.

16:49

Отыгрывается Даниил в розыгрыше — ровно.

16:49

И очко подачей — больше.

16:48

Спасает два брейковых мяча итальянец — 40:40.

16:48

Отыгрывает подачей один мяч итальянец — 30:40, есть еще сет-пойнт.

16:47

Ошибается Сонего — 15:40, двойной сет-пойнт!

16:46

Красивый розыгрыш, в котором Медведев побегал, но совсем не зря — обвел оппонента. 15:30.

16:45

Ответ подачей от Сонего — 15:15.

16:44

Отличный прием Медведева — 0:15.

16:42

Подачей и закончил гейм — 5:2.

16:42

Как из пулемета, три очка подачами взял Медведев — 40:0.

16:40

Нет приема — 4:2.

16:40

Отличное попадание от Сонего — 40:30.

16:40

Ошибается россиянин — 30:30.

16:39

Ошибка Сонего, и Даниил снова ведет на его подаче — 15:30.

16:38

Тут же отыгрывается Медведев с приема — 15:15.

16:37

Сонего пошел к сетке и все же забрал непростой первый розыгрыш на своей подаче — 15:0.

16:34

Забирает гейм россиянин — 4:1.

16:34

Еще одна классная подача — 40:15.

16:34

Нет приема — 30:15.

16:33

Двойная ошибка — 15:15.

16:33

Очко с подачи — 15:0.

16:32

Берет-таки гейм подачей итальянец — 3:1.

16:32

И еще одна ошибка россиянина — больше.

16:31

Ошибается Даниил на приеме второй подачи — ровно.

16:30

Сонего укорачивает, но Медведев догоняет и играет в угол корта, а итальянец не перекидывает сетку в ответ — меньше, брейк-пойнт.

16:29

Но Сонего мощно подал вторым мячом и затем агрессивно перевел так, что догнавший снаряд россиянин не попал по длине — ровно.

16:28

Двойная ошибка — меньше, и в этом гейме брейк-пойнт у Медведева.

16:27

Аут у Сонего — 40:40.

16:26

Не принимает по длине Медведев вторую подачу соперника — 40:30.

16:26

Красивый розыгрыш красиво выигрывает Даниил — 30:30.

16:26

Еще очко за Сонего — 30:15.

16:25

Отыгрывается Сонего подачей — 15:15.

16:25

Гейм на подаче Сонего начался с ошибки итальянца — 0:15.

16:22

Долгий обмен ударами, и в итоге попадание в сетку от Сонего — 3:0.

16:21

Не попал совсем чуть-чуть Даниил первой подачей, что вызвало гул на трибунах. Когда зрители наконец успокоились, россиянин довольно легко забрал розыгрыш со второго мяча — больше.

16:19

Добивается Даниил в напряженном розыгрыше ошибки соперника — ровно.

16:19

Сетка у россиянина после приема соперника — меньше, брейк-пойнт у Сонего.

16:18

И еще одна двойная ошибка — 40:40.

16:18

А теперь уже Даниил не попадает в корт, переводя по диагонали — 40:30.

16:17

Еще один мяч за россиянином — 40:15.

16:17

Аут с приема у Сонего — 30:15.

16:16

Двойная ошибка от Даниила — 15:15.

16:16

Мощный размен в первом розыгрыше на подаче россиянина, но в итоге Сонего не попал, переведя мяч по центру с бэкхенда — 15:0.

16:15

Аут у итальянца — 2:0! С брейком сразу повел Медведев.

16:14

Казалось, все в руках Сонего, но Медведев блестяще закрыл сетку — 30:40, брейк-пойнт.

16:14

Какая обводка свечой от Даниила! Почти в самую заднюю линию — 30:30.

16:13

Медведев выскочил к сетке, но не попал — 30:15.

16:12

Обмен ударами на подаче итальянца, и в итоге он не выдерживает диагональной перестрелки форхендами, не попадая в корт — 15:15.

16:11

Атакует итальянец со второй подачи и идет к сетке. Медведев обводит свечой, но немного не попадает в заднюю линию — 15:0.

16:10

В аут пробивает Сонего — 1:0.

16:09

Третий розыгрыш подряд берет россиянин — 40:30.

16:08

Обмен ударов остается за итальянцем. Но затем Медведев отыгрывает один мяч — 15:30.

16:09

Отыгрывается Даниил — 30:30.

16:07

Сонего берет первый розыгрыш — 0:15.

16:05

Первым подавать будет Даниил Медведев.

16:00

В матче 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, встречается с итальянцем Лоренцо Сонего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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