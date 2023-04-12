Навстречу Звереву: Медведев начинает грунтовый сезон против Сонего. LIVE

Находит вторым ударом на своей второй подаче свободную часть корта Сонего. А Медведев не бежит — 40:40.
Аут по длине у Сонего в розыгрыше — 30:30. В целом, в двух очках от победы Медведев. Если оба следующих розыгрыша выиграет.
Сонего атакует со второго мяча, потом еще бьет с лета. Медведев зажигает свечку, но потом не угадывает направление смэша — 40:30.
Довольно спокойно прошла для Медведева первая партия в матче. Свою подачу он удержал в начале, а дальше взял чужую и еще постоянно на ней атаковал, уверенно доведя сет до победы.
Вышел вперед Даниил и закрыл сетку. Лоренцо догнал мяч, но уже не попал в корт — 40:30, третий сетбол у россиянина. И первый на своей подаче.
Сонего укорачивает, но Медведев догоняет и играет в угол корта, а итальянец не перекидывает сетку в ответ — меньше, брейк-пойнт.
Но Сонего мощно подал вторым мячом и затем агрессивно перевел так, что догнавший снаряд россиянин не попал по длине — ровно.
Не попал совсем чуть-чуть Даниил первой подачей, что вызвало гул на трибунах. Когда зрители наконец успокоились, россиянин довольно легко забрал розыгрыш со второго мяча — больше.
Мощный размен в первом розыгрыше на подаче россиянина, но в итоге Сонего не попал, переведя мяч по центру с бэкхенда — 15:0.
Обмен ударами на подаче итальянца, и в итоге он не выдерживает диагональной перестрелки форхендами, не попадая в корт — 15:15.
Атакует итальянец со второй подачи и идет к сетке. Медведев обводит свечой, но немного не попадает в заднюю линию — 15:0.