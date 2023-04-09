Битва за шахматную корону: Непомнящий играет белыми с Лижэнем. LIVE

11:57

Напомним, что Непомнящий во второй раз подряд сыграет в матче на первенство мира. Причем в этот раз он выиграл турнир претендентов с рекордным результатом, взяв 9,5 очков из возможных 14-ти.

Дин Лижэнь чудом попал на турнир претендентов в некоторой степени благодаря везению: Сергея Карякина отстранили за поддержку спецоперации России на Украине, и китайца взяли вместо него благодаря высокому рейтингу.

Лижэнь сумел занять второе место на турнире благодаря ужаснейшей ошибке Хикару Накамуры в последней партии. Американцу было достаточно ничьей для участия в матче за шахматную корону, но грубая осечка привела к поражению.

Несмотря на все это везение, Лижэнь, безусловно, очень сильный шахматист. Ему принадлежит серия из 100 без поражений.