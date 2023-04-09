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Спорт

Битва за шахматную корону: Непомнящий играет белыми с Лижэнем. LIVE

Шахматы. Матч за шахматную корону. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Первая партия. ОНЛАЙН

В Астане стартовал матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой партии.
Трансляция
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12:47

Непомнящий впервые в партии надолго задумался. Игра свернула с заготовленных рельсов.

12:42

Китайский гроссмейстер подвинул ферзя вперед — на d7. Видимо, готовится подвести ладью на d8 и атаковать. Отличный ход! Компьютер предлагает этот ход первым вариантом.

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12:41

Лижэнь опять надолго задумался. Уже 20 минут уступает Яну.

12:35

Благодаря передвижению коня на d4 Непомнящий теперь может с двух сторон атаковать пешками черного слона на g4. Либо перемещать ферзя ближе к правому флангу и нацеливаться на вражеского короля — собственный конь теперь не мешает.

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12:33

Непомнящий впервые в партии задумался на несколько минут, но сходил конем на d4. Один из лучших ходов, согласно мнению компьютера.

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12:29

Дин Лижэнь выдвинул слона на g4. Основным ходом здесь считался конь е6, но китайский шахматист решил сыграть по-другому. Так раньше никто не ходил в такой ситуации. Начинается новая игра.

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12:27

У Лижэня на 23 минуты меньше, чем у Непомнящего. Россиянин ходит быстро и уверенно.

12:22

Ян отказался от размена ферзей и отступил на е3.

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12:21

Лижэнь вывел коня на с5 и заодно предложил размен ферзей.

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12:18

Ян развил слона — вывел на f4.

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12:17

Китайский шахматист рокировался.

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12:16

Непомнящий в ответ взял пешку ферзем на d4.

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12:16

Лижэнь взял своей пешкой чужую на d4.

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12:14

Непомнящий мгновенно отреагировал — отправил пешку в атаку на d4. Пока что идет повторение партии Бондаревский — Смыслов.

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12:14

Лижэнь ответил конем на d7. Так же, как сыграл Смыслов в 1946 году. Правильно все проанализировал.

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12:10

Считается, что черные могут довольно сильно ответить на задумки белых в этом варианте, однако Непомнящий все-таки рискнул его применить, видимо, рассчитывая удивить Лижэня малоизвестным дебютом. Китайский гроссмейстер думает уже около десяти минут.

Впрочем, времени много — два часа на первые 40 ходов.

12:09

Лижэнь задумался. У него сейчас на семь минут меньше, чем у россиянина.

12:08

Непомнящий пока разыгрывает партию, которая проходила в 1946 году между Бондаревским и седьмым чемпионом мира Смысловым. Лижэнь вряд ли ее изучал. Посмотрим, сможет ли Ян удивить соперника.

12:07

Ян вывел ладью на е1. Идет подготовка к атакующей игре по центру.

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12:06

Лижэнь в ответ взял слона пешкой. Пешечная структура в центре у китайского гроссмейстера теперь выглядит не очень привлекательно.

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12:05

Непомнящий неожиданно взял слоном черного коня на c6!

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12:04

Лижэнь развил коня — на f6, Непомнящий рокировался.

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12:03

Лижэнь выдвинул пешку на а6, атакуя белого слона. Непомнящий отвел фигуру на а4.

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12:02

Китайский шахматист вывел коня на с6, Непомнящий отправил слона на f5.

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12:01

Лижэнь ответил, Непомнящий быстро выдвинул коня.

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12:00

Матч начался! Ян пошел е2-е4.

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11:57

Напомним, что Непомнящий во второй раз подряд сыграет в матче на первенство мира. Причем в этот раз он выиграл турнир претендентов с рекордным результатом, взяв 9,5 очков из возможных 14-ти.

Дин Лижэнь чудом попал на турнир претендентов в некоторой степени благодаря везению: Сергея Карякина отстранили за поддержку спецоперации России на Украине, и китайца взяли вместо него благодаря высокому рейтингу.

Лижэнь сумел занять второе место на турнире благодаря ужаснейшей ошибке Хикару Накамуры в последней партии. Американцу было достаточно ничьей для участия в матче за шахматную корону, но грубая осечка привела к поражению.

Несмотря на все это везение, Лижэнь, безусловно, очень сильный шахматист. Ему принадлежит серия из 100 без поражений.

11:55

Призовой фонд матча — 2 млн евро. Чемпион получил 60%, проигравший — 40%. Если победитель будет установлен после тай-брейке, то он получит 55%, а проигравший — 45%.

11:50

Напомним правила матча на первенство мира.

1. Соперники сыграют максимум 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 61-го. Если один из шахматистов наберет больше половины очков раньше времени (например, 7,5), то матч заканчивается досрочно.

2. Если по итогам 14 партий в «классику» будет ничья, то соперники сыграют тай-брейк — четыре партии с контролем 25 минут + 10 секунд за ход.

3. Если и в этом случае будет ничья, то шахматисты сыграют две блиц-партии с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход.

4. В случае очередной ничьей соперники сыграют армагеддон: это игра в формате блица, где у белых больше времени на минуту, но в случае ничьей черным присуждается победа в мате.

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию первую партию матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Начало — в 12.00 мск.

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