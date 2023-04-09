Битва за шахматную корону: Непомнящий играет белыми с Лижэнем. LIVE

Китайский гроссмейстер подвинул ферзя вперед — на d7. Видимо, готовится подвести ладью на d8 и атаковать. Отличный ход! Компьютер предлагает этот ход первым вариантом.
Благодаря передвижению коня на d4 Непомнящий теперь может с двух сторон атаковать пешками черного слона на g4. Либо перемещать ферзя ближе к правому флангу и нацеливаться на вражеского короля — собственный конь теперь не мешает.
Непомнящий впервые в партии задумался на несколько минут, но сходил конем на d4. Один из лучших ходов, согласно мнению компьютера.
Дин Лижэнь выдвинул слона на g4. Основным ходом здесь считался конь е6, но китайский шахматист решил сыграть по-другому. Так раньше никто не ходил в такой ситуации. Начинается новая игра.
Непомнящий мгновенно отреагировал — отправил пешку в атаку на d4. Пока что идет повторение партии Бондаревский — Смыслов.
Лижэнь ответил конем на d7. Так же, как сыграл Смыслов в 1946 году. Правильно все проанализировал.
Считается, что черные могут довольно сильно ответить на задумки белых в этом варианте, однако Непомнящий все-таки рискнул его применить, видимо, рассчитывая удивить Лижэня малоизвестным дебютом. Китайский гроссмейстер думает уже около десяти минут.
Впрочем, времени много — два часа на первые 40 ходов.
Непомнящий пока разыгрывает партию, которая проходила в 1946 году между Бондаревским и седьмым чемпионом мира Смысловым. Лижэнь вряд ли ее изучал. Посмотрим, сможет ли Ян удивить соперника.
Лижэнь в ответ взял слона пешкой. Пешечная структура в центре у китайского гроссмейстера теперь выглядит не очень привлекательно.
Напомним, что Непомнящий во второй раз подряд сыграет в матче на первенство мира. Причем в этот раз он выиграл турнир претендентов с рекордным результатом, взяв 9,5 очков из возможных 14-ти.
Дин Лижэнь чудом попал на турнир претендентов в некоторой степени благодаря везению: Сергея Карякина отстранили за поддержку спецоперации России на Украине, и китайца взяли вместо него благодаря высокому рейтингу.
Лижэнь сумел занять второе место на турнире благодаря ужаснейшей ошибке Хикару Накамуры в последней партии. Американцу было достаточно ничьей для участия в матче за шахматную корону, но грубая осечка привела к поражению.
Несмотря на все это везение, Лижэнь, безусловно, очень сильный шахматист. Ему принадлежит серия из 100 без поражений.
Призовой фонд матча — 2 млн евро. Чемпион получил 60%, проигравший — 40%. Если победитель будет установлен после тай-брейке, то он получит 55%, а проигравший — 45%.
Напомним правила матча на первенство мира.
1. Соперники сыграют максимум 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 61-го. Если один из шахматистов наберет больше половины очков раньше времени (например, 7,5), то матч заканчивается досрочно.
2. Если по итогам 14 партий в «классику» будет ничья, то соперники сыграют тай-брейк — четыре партии с контролем 25 минут + 10 секунд за ход.
3. Если и в этом случае будет ничья, то шахматисты сыграют две блиц-партии с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход.
4. В случае очередной ничьей соперники сыграют армагеддон: это игра в формате блица, где у белых больше времени на минуту, но в случае ничьей черным присуждается победа в мате.