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Спорт

Новая битва: Дацик и Мондрагон сражаются друг с другом в третий раз. LIVE

ММА. Ural FC 2. Дацик — Мондрагон. ОНЛАЙН

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик

РИА «Новости»
В рамках вечера боев Ural Fghting Champioship 2 в Самаре Вячеслав Дацик и Джеронимо Мондрагон проведут третий бой своей трилогии. Пока соперники победили друг друга по разу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:36

Пояс у бойца из Соликамска! Поздравляем!

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21:33

И это нокаут!Как же задавил темпом Бизяев южноамериканца! Потерял он парочку раз равновесие по ходу второй пятиминутки, вроде бы держался неплохо, но ничего противопоставить оппоненту не сумел! Какой классный и красивый бой!

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21:29

Как же круто отработал эти три минуты 24-летний российский боец! В нокдауне побывал бразилец на второй минуте боя после пропущенного фронт-кика, но все же сумел подняться и дотерпеть до конца раунда.

21:25

Бой начался! Поехали!

21:20

В первом титульном поединке по правилам К-1 в весовой категории до 91 кг сойдутся Валерий Бизяев и Ариэл Мачадо из Бразилии!

21:12

И у нас есть первый нокаут! Боратов поймал с правого края своего оппонента и нанес точный боковой удар рукой, после которого россиянин уже не смог подняться на ноги! Браво, Хусанхон!

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21:10

Бодренько бойцы провели первый раунд, было множество точных попаданий в средний уровень, Хусанхон выглядел чуть предпочтительнее оппонента.

21:07

Поехали!

21:05

В следующем бою атлеты сразятся в мма-перчатках по правилам К-1! Хусанхон Баратов из Узбекистана сойдется в окгагоне с Шамилем Абасовым из России.

21:00

Король Севера победил! Все логично!

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20:56

Очень серьезное рассечение получил Дмитрий в концовке боя, придется эту рану хирургам зашивать. Врачи до сих пор не могут остановить кровотечение.

20:52

Полностью тактически переиграл Маслов Андрюшко в этом раунде, четко действовал на отходах после серии из двух-трех ударов, а Дмитрий уж очень примитивно шел вперед и раз за разом напарывался на удары оппонента. Ждем, что решат судьи.

20:46

Второй раунд чуть пободрее выдался, чем первый — Андрюшко в середине раунда попал неплохой прямой прямой, но это результативное действие так ни во что и не превратилось. Сложно будет судьям выбрать лучшего, если все так продолжится и дальше.

20:40

Эдакая разведка боем состоялась в первой пятиминутке, практически не было попаданий в течение первого раунда. Будем надеяться, что дальше что-то изменится.

20:35

Первый раунд стартовал! Поехали!

20:30

В первом бою сегодняшнего вечера по правилам ММА встретятся Дмитрий Андрюшко и Александр Маслов!

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20:25

На арене проходит торжественная церемония открытия турнира! Бойцы уже в октагоне!

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20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках вечера боев Ural FC в главном поединке сойдутся Вячеслав Дацик и Джеронимо Мондрагон. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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