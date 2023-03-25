Новая битва: Дацик и Мондрагон сражаются друг с другом в третий раз. LIVE

20:46

Второй раунд чуть пободрее выдался, чем первый — Андрюшко в середине раунда попал неплохой прямой прямой, но это результативное действие так ни во что и не превратилось. Сложно будет судьям выбрать лучшего, если все так продолжится и дальше.