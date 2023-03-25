Новая битва: Дацик и Мондрагон сражаются друг с другом в третий раз. LIVE

И это нокаут!Как же задавил темпом Бизяев южноамериканца! Потерял он парочку раз равновесие по ходу второй пятиминутки, вроде бы держался неплохо, но ничего противопоставить оппоненту не сумел! Какой классный и красивый бой!
Как же круто отработал эти три минуты 24-летний российский боец! В нокдауне побывал бразилец на второй минуте боя после пропущенного фронт-кика, но все же сумел подняться и дотерпеть до конца раунда.
В первом титульном поединке по правилам К-1 в весовой категории до 91 кг сойдутся Валерий Бизяев и Ариэл Мачадо из Бразилии!
И у нас есть первый нокаут! Боратов поймал с правого края своего оппонента и нанес точный боковой удар рукой, после которого россиянин уже не смог подняться на ноги! Браво, Хусанхон!
Бодренько бойцы провели первый раунд, было множество точных попаданий в средний уровень, Хусанхон выглядел чуть предпочтительнее оппонента.
В следующем бою атлеты сразятся в мма-перчатках по правилам К-1! Хусанхон Баратов из Узбекистана сойдется в окгагоне с Шамилем Абасовым из России.
Очень серьезное рассечение получил Дмитрий в концовке боя, придется эту рану хирургам зашивать. Врачи до сих пор не могут остановить кровотечение.
Полностью тактически переиграл Маслов Андрюшко в этом раунде, четко действовал на отходах после серии из двух-трех ударов, а Дмитрий уж очень примитивно шел вперед и раз за разом напарывался на удары оппонента. Ждем, что решат судьи.
Второй раунд чуть пободрее выдался, чем первый — Андрюшко в середине раунда попал неплохой прямой прямой, но это результативное действие так ни во что и не превратилось. Сложно будет судьям выбрать лучшего, если все так продолжится и дальше.
Эдакая разведка боем состоялась в первой пятиминутке, практически не было попаданий в течение первого раунда. Будем надеяться, что дальше что-то изменится.
В первом бою сегодняшнего вечера по правилам ММА встретятся Дмитрий Андрюшко и Александр Маслов!