Поход за четвертым трофеем подряд: Медведев играет с Алькарасом в финале Индиан-Уэллса. LIVE

Небольшой аут фиксирует система, и Алькарас берет гейм на своей подаче. 5:2 в первом сете в его пользу.
30:0. Нетипично для себя ошибается Даниил, снова при перестрелке ударами отправляя мяч в сетку.
Гейм под ноль берет Медведев, весьма уверенно он провел гейм на своей подаче. 4:2 в первом сете в пользу Алькараса.
Вымучивает победу на своей подаче в этом гейме Даниил, забирает первый гейм в этом матче. 3:1, впереди испанец.
40:40. Прекрасный укороченный задумал Медведев, но мяч свалился через сетку на сторону Даниила.
Шикарно Алькарас играет на приеме и весьма заслуженно делает брейк в самом начале матча. 2:0 в первом сете.
Между собой теннисисты встречались всего лишь единожды: летом 2021 года на Уимблдоне, и тогда Медведев в трех сетах одолел соперника, для которого тот турнир был первым на травяном покрытии. От того интереснее, что принесет их встреча спустя почти два года, когда Алькарас уже зарекомендовал себя.