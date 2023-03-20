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Спорт

Поход за четвертым трофеем подряд: Медведев играет с Алькарасом в финале Индиан-Уэллса. LIVE

Теннис. Турнир «Мастерс». Индиан-Уэллс. Финал. Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания). ОНЛАЙН

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Amr Alfiky/Reuters
Российский теннисист Даниил Медведев сражается за четвертый трофей подряд и играет в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе против представителя Испании Карлоса Алькараса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:44

30:0. Не самый удачный прием от Карлоса.

02:43

15:0. Мощный был форхенд у Алькараса, но мяч он отправил в сетку.

02:41

Небольшой аут фиксирует система, и Алькарас берет гейм на своей подаче. 5:2 в первом сете в его пользу.

02:40

40:30. Ошибается сам Карлос, сам себе проблемы придумывает.

02:40

40:15. Усложненный прием у Медведева получается.

02:40

40:0. Шикарный форхенд от Алькараса.

02:39

30:0. Нетипично для себя ошибается Даниил, снова при перестрелке ударами отправляя мяч в сетку.

02:39

15:0. Шикарный укороченный от Карлоса.

02:38

Гейм под ноль берет Медведев, весьма уверенно он провел гейм на своей подаче. 4:2 в первом сете в пользу Алькараса.

02:38

40:0. Подача помогает Даниилу.

02:37

30:0. Снова не особо удачный прием.

02:37

15:0. Нет приема у Алькараса.

02:34

Алькарас свою подачу забирает практически без проблем, укоротив мяч. 4:1 в первом сете.

02:33

40:15. Очень красиво действует Алькарас, забивая ударом слета.

02:32

30:15. Очень большой аут от Медведева.

02:32

15:15. Зря пытался Алькарас сильным ударом отразить кросс, попал в сетку.

02:32

15:0. После того, как Медведев достал укороченный от Алькараса, он смазал удар в сетку.

02:30

Вымучивает победу на своей подаче в этом гейме Даниил, забирает первый гейм в этом матче. 3:1, впереди испанец.

02:30

Больше. Мяч в аут от Алькараса.

02:28

Ровно. Ударом с бэкхенда по линии забивает Алькарас.

02:28

Больше. Подача помогает.

02:28

40:40. Прекрасный укороченный задумал Медведев, но мяч свалился через сетку на сторону Даниила.

02:27

40:30. Ошибается теперь и сам испанец.

02:27

30:30. Мощно пробивает Алькарас, и Медведев не справляется с эти ударом, отправляя мяч в аут.

02:26

30:15. Прекрасной обводкой попадает Алькарас. А у судьи еще и микрофон не работает.

02:26

30:0. Отличная подача.

02:26

Работает система, но нет аудио. Ну что ж, бывает.

02:25

Какая-то небольшая техническая проблема, что-то объясняет судья теннисистам.

02:25

15:0. Подача помогает.

02:23

Гейм под ноль, изумительно сейчас выглядит испанец. 3:0 в первом сете.

02:22

40:0. Ошибка на приеме у Даниила.

02:22

30:0. Прекрасный укороченный от Карлоса.

02:22

15:0. В небольшой аут отправляет мяч Медведев.

02:20

Шикарно Алькарас играет на приеме и весьма заслуженно делает брейк в самом начале матча. 2:0 в первом сете.

02:20

15:40. Двойная ошибка от Медведева, как-то пока не вошел в матч Даниил.

02:19

15:30. Не справляется с переводом Алькарас.

02:19

0:30. Медведев ошибается, срывая удар в сетку.

02:18

0:15. Великолепная атака от Алькараса с приема.

02:16

Ошибается Медведев, и первый гейм остается за Алькарасом. 1:0 в первом сете.

02:16

40:30. Трос помогает Карлосу после отличной косой подачи.

02:15

30:30. Попытка перевода с бэкхенда по линии не проходит у Карлоса.

02:14

30:15. Ошибается испанец при попытка атаковать.

02:14

30:0. Ошибается Медведев, срывая удар в сетку.

02:13

15:0. Перестучал Алькарас Медведева на задней линии.

02:13

Поехали!

02:13

Завершилась разминка. Подавать будет Алькарас.

02:07

Приветственное фото сделано, и теннисисты начинают разминку.

02:05

Появляются теннисисты на корте, совсем скоро начнем.

02:00

Ожидаемо сдвигается у нас начало матча, пока что на пять минут.

01:55

Между собой теннисисты встречались всего лишь единожды: летом 2021 года на Уимблдоне, и тогда Медведев в трех сетах одолел соперника, для которого тот турнир был первым на травяном покрытии. От того интереснее, что принесет их встреча спустя почти два года, когда Алькарас уже зарекомендовал себя.

01:50

Матч начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени.

01:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Россиянин Даниил Медведев борется за четвертый трофей подряд в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, его соперник — испанец Карлос Алькарас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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