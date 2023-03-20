Поход за четвертым трофеем подряд: Медведев играет с Алькарасом в финале Индиан-Уэллса. LIVE

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Между собой теннисисты встречались всего лишь единожды: летом 2021 года на Уимблдоне, и тогда Медведев в трех сетах одолел соперника, для которого тот турнир был первым на травяном покрытии. От того интереснее, что принесет их встреча спустя почти два года, когда Алькарас уже зарекомендовал себя.