Загитова против Медведевой и Валиевой на первом в истории турнире по шоу-программам. LIVE

17:34

Потрясающую пародию на знаменитые прокаты титулованных фигуристов показал ученик Алексея Мишина — компиляция отрывков программ Алины Загиовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина просто взорвала «Мегаспорт»! А все это было оформлено в сон у телевизора! После проката он подарил букет Татьяне Анатольевне Тарасовой, еще раз покорив публику! Это по-настоящему заявка на победу!