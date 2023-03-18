Загитова против Медведевой и Валиевой на первом в истории турнире по шоу-программам. LIVE

Сумел совместить Андрей фигурное катание и танец, пригласив на лед сразу семерых девушек на стрипах! Практически несовместимые вещи получилось соединить у Мозалева — это было очень элегантно, легко и классно!
Зажгла Лена под Шакиру, четыре минуты чистого кайфа и невероятных эмоций! С техникой и артистизмом у первой в истории двукратной чемпионки мира среди юниоров нет никаких трудностей, полностью справилась она с давлением и по-настоящему удивила зрителей!
Потрясающую пародию на знаменитые прокаты титулованных фигуристов показал ученик Алексея Мишина — компиляция отрывков программ Алины Загиовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина просто взорвала «Мегаспорт»! А все это было оформлено в сон у телевизора! После проката он подарил букет Татьяне Анатольевне Тарасовой, еще раз покорив публику! Это по-настоящему заявка на победу!
Свою версию партии из мюзикла «Шахматы» продемонстрировали нам титулованные спортсмены, разыграв своеобразный Королевский гамбит! Очень чувственно и драматично откатали призеры Олимпийских игр в Пекине, ждем оценок!
Классный, яркий и задорный танец в образе Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» продемонстрировал нам спортсмен, успев по ходу проката сменив образы Шурика и Ивана Васильевича Буншы, управдома фильма. Успел он выкрутить несколько сложных прыжков, сделал колесо и фляк — посмотрим, как его перфоманс оценят судьи.
Перед началом турнира весь зал поаплодировал и выразил слова поддержки олимпийскому чемпиону Роману Костомарову! Присоединяемся к этому посланию и мы!
Оценивать сегодняшний турнир будут:
балетмейстер Николай Цискаридзе; актер Евгений Миронов; заслуженная артистка России Алла Сигалова; народный художник России Валентин Юдашкин; народный артист России Борис Эйфман.
Ведущим шоу сегодня будет известный шоумен, вице-чемпион Высшей лиги КВН 2002 года в составе сборной Санкт-Петербурга — Дмитрий Хрусталев!