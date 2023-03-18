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Спорт

Загитова против Медведевой и Валиевой на первом в истории турнире по шоу-программам. LIVE

Фигурное катание. Турнир по шоу-программам. ОНЛАЙН

Сезон в российском фигурном катании завершается эффектным представлением: спортсмены представляют свои новые показательные номера на турнире по шоу-программам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:47

16,25 балла получает Мозалев и выбивает Елену Радионову с первой строчки в таблице!

17:47

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопоп на льду!

17:46

Сумел совместить Андрей фигурное катание и танец, пригласив на лед сразу семерых девушек на стрипах! Практически несовместимые вещи получилось соединить у Мозалева — это было очень элегантно, легко и классно!

17:42

На льду появляется Андрей Мозалев!

17:41

Ровно 16 баллов набирает Елена и поднимается на первую строчку в турнирной таблице!

17:40

Зажгла Лена под Шакиру, четыре минуты чистого кайфа и невероятных эмоций! С техникой и артистизмом у первой в истории двукратной чемпионки мира среди юниоров нет никаких трудностей, полностью справилась она с давлением и по-настоящему удивила зрителей!

17:36

Следующей на площадке появляется Елена Радионова!

17:35

14,91 балла набирает Матвей, зал гудит! Явно недовольна публика такими низкими оценками!

17:34

Потрясающую пародию на знаменитые прокаты титулованных фигуристов показал ученик Алексея Мишина — компиляция отрывков программ Алины Загиовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина просто взорвала «Мегаспорт»! А все это было оформлено в сон у телевизора! После проката он подарил букет Татьяне Анатольевне Тарасовой, еще раз покорив публику! Это по-настоящему заявка на победу!

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17:30

На льду Матвей Ветлугин!

17:29

Евгения Тарасова и Владимир Морозов набирают 15,84 балла!

17:28

Свою версию партии из мюзикла «Шахматы» продемонстрировали нам титулованные спортсмены, разыграв своеобразный Королевский гамбит! Очень чувственно и драматично откатали призеры Олимпийских игр в Пекине, ждем оценок!

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17:24

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на льду!

17:23

12,75 балла из 20 возможных набрал Макар Игнатов.

17:21

Классный, яркий и задорный танец в образе Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» продемонстрировал нам спортсмен, успев по ходу проката сменив образы Шурика и Ивана Васильевича Буншы, управдома фильма. Успел он выкрутить несколько сложных прыжков, сделал колесо и фляк — посмотрим, как его перфоманс оценят судьи.

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17:17

Первым на лед выходит Макар Игнатов!

17:16

Перед началом турнира весь зал поаплодировал и выразил слова поддержки олимпийскому чемпиону Роману Костомарову! Присоединяемся к этому посланию и мы!

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17:15

Оценивать сегодняшний турнир будут:

балетмейстер Николай Цискаридзе; актер Евгений Миронов; заслуженная артистка России Алла Сигалова; народный художник России Валентин Юдашкин; народный артист России Борис Эйфман.

17:10

Ведущим шоу сегодня будет известный шоумен, вице-чемпион Высшей лиги КВН 2002 года в составе сборной Санкт-Петербурга — Дмитрий Хрусталев!

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Пресс-служба шоу «Космос»
17:00

Зрители собрались на арене «Мегаспорт»! Совсем скоро все начнется!

16:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира шоу-программ, в котором принимают участие звезды российского фигурного катания.

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