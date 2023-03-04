Главное шоу страны: девушки выступают на финале Гран-при в Петербурге. LIVE

15:11

Начала с двойного акселя, который выполнила уверенно. Затем сделала тройной флип. Потом были вращения четвертого уровня, а вот в открывавшем вторую половину выступления каскаде упала на первом же прыжке — тройном лутце. Дорожку сделала на третий уровень, вращалась на четвертый. Хороший прокат, если бы не то падение.