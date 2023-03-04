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Спорт

Главное шоу страны: девушки выступают на финале Гран-при в Петербурге. LIVE

Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Гран-при России. Финал. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В Санкт-Петербурге проходят соревнования в короткой программе среди женщин в финале Гран-при России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:03

Чемпионка страны Софья Акатьева, воспитанница Этери Тутберидзе, катается следом.

16:02

Софья Муравьева оказывается на третьем месте. Очень сильный прокат.

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15:59

Чистые двойной аксель и тройной флип. Чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп. Вращения в основном на четвертый уровень, одно на третий. Как и дорожка шагов.

15:56

Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева на льду.

15:55

Гущина выходит на пятое место. Хороший результат.

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15:53

Начала с двойного акселя. Потом был каскад 3 флип + 3 тулуп. Во второй части проката тройной лутц. Все прыжки чисто. Вращалась на четвертый уровень. Дорожку шагов сделала на третий.

15:49

Петербурженка Ксения Гущина, ученица Кирилла Давыденко, выступает первой в этой группе.

15:44

Вот порядок выступлений.

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15:43

Участницы второй группы выходят на разминку.

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15:42

На пятом месте оказывается Фролова.

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15:40

Сделала каскад 3 лутц + 3 тулуп, отвращалась на третий уровень, потом исполнила двойной аксель — необычный порядок элементов на старте проката. Во второй части исполнила тройной риттбергер. Вращалась хорошо, а вот за дорожку шагов получила только второй уровень, пока самый низкий сегодня.

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15:37

Анна Фролова закрывает выступления в первой разминке. Ученица Сергея Давыдова.

15:36

Яметова оказывается на четвертом месте. Чуть уступила Горбачевой.

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15:33

Двойной аксель в начале проката, затем каскад 3 лутц + 3 тулуп, а уже во второй части программы был сольный тройной флип. Большинство вращений были максимального уровня, но и без третьего тоже не обошлось. Дорожка шагов тоже на третий уровень была.

15:30

На льду сейчас Вероника Яметова. Подопечная Елены Левковец. Представляет Екатеринбург.

15:29

Из-за падения Валиева не поднимается выше второго места из четырех уже выступивших участниц.

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15:28

Сразу упала с тройного акселя. Тройной флип затем сделала четко, с хорошим плюсом. Во второй части программы был чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп. Все вращения Камила выполнила на четвертый уровень, как и дорожку шагов.

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15:25

Еще одна ученица Этери Тутберидзе, прима Камила Валиева.

15:24

Хорошие баллы у Горбачевой — промежуточное второе место.

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15:22

Горбачева начинает с чистого двойного акселя, потом чисто исполняет тройной риттбергер и вращается на четвертый уровень. Во второй части проката чисто прыгнула каскад 3 лутц + 3 тулуп, потом вращалась на четвертый уровень, а дорожку шагов сделала тоже на максимум!

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15:19

Третьей выступает ученица Софьи Федченко, новоиспеченная чемпионка России Алина Горбачева.

15:17

Петросян, само собой, выходит на первое место. Блестящий результат!

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15:16

Сразу же отменный тройной аксель! Дальше выполнила чистый тройной лутц. Во второй части не без элемента борьбы, но чисто сделала каскад 3 флип + 3 тулуп. Вращалась на четвертый уровень, дорожку шагов исполнила на третий. Очень солидный прокат.

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15:14

А теперь на льду Аделия Петросян. Ученица Этери Тутберидзе.

15:13

Вот результат Самоделкиной. Мало, конечно.

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15:11

Начала с двойного акселя, который выполнила уверенно. Затем сделала тройной флип. Потом были вращения четвертого уровня, а вот в открывавшем вторую половину выступления каскаде упала на первом же прыжке — тройном лутце. Дорожку сделала на третий уровень, вращалась на четвертый. Хороший прокат, если бы не то падение.

15:07

Итак, Софья Самоделкина открывает соревнования своей короткой программой. Занимается она у Светланы Соколовской.

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15:00

Начинается первая разминка.

14:50

Наиболее интересен сегодня контент. Как известно, в короткой программе женщинам нельзя исполнять четверные прыжки. Но зато сегодня тройные аксели заявили Муравьева, Акатьева, Туктамышева, Петросян и Валиева.

14:40

Первая разминка 1. Софья Самоделкина 2. Аделия Петросян 3. Алина Горбачева 4. Камила Валиева 5. Вероника Яметова 6. Анна Фролова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина 8. Софья Муравьева 9. Софья Акатьева 10. София Захарова 11. Елизавета Туктамышева 12. Виктория Федянина

14:35

На первую разминку фигуристки выйдут в 15.00 мск. Ну а еще через минут шесть начнутся сами соревнования. Пока же поговорим о расписании и раскладах.

14:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию короткой программы среди женщин в финале Гран-при России.

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