Главное шоу страны: девушки выступают на финале Гран-при в Петербурге. LIVE

Чистые двойной аксель и тройной флип. Чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп. Вращения в основном на четвертый уровень, одно на третий. Как и дорожка шагов.
Начала с двойного акселя. Потом был каскад 3 флип + 3 тулуп. Во второй части проката тройной лутц. Все прыжки чисто. Вращалась на четвертый уровень. Дорожку шагов сделала на третий.
Сделала каскад 3 лутц + 3 тулуп, отвращалась на третий уровень, потом исполнила двойной аксель — необычный порядок элементов на старте проката. Во второй части исполнила тройной риттбергер. Вращалась хорошо, а вот за дорожку шагов получила только второй уровень, пока самый низкий сегодня.
Двойной аксель в начале проката, затем каскад 3 лутц + 3 тулуп, а уже во второй части программы был сольный тройной флип. Большинство вращений были максимального уровня, но и без третьего тоже не обошлось. Дорожка шагов тоже на третий уровень была.
Из-за падения Валиева не поднимается выше второго места из четырех уже выступивших участниц.
Сразу упала с тройного акселя. Тройной флип затем сделала четко, с хорошим плюсом. Во второй части программы был чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп. Все вращения Камила выполнила на четвертый уровень, как и дорожку шагов.
Горбачева начинает с чистого двойного акселя, потом чисто исполняет тройной риттбергер и вращается на четвертый уровень. Во второй части проката чисто прыгнула каскад 3 лутц + 3 тулуп, потом вращалась на четвертый уровень, а дорожку шагов сделала тоже на максимум!
Сразу же отменный тройной аксель! Дальше выполнила чистый тройной лутц. Во второй части не без элемента борьбы, но чисто сделала каскад 3 флип + 3 тулуп. Вращалась на четвертый уровень, дорожку шагов исполнила на третий. Очень солидный прокат.
Начала с двойного акселя, который выполнила уверенно. Затем сделала тройной флип. Потом были вращения четвертого уровня, а вот в открывавшем вторую половину выступления каскаде упала на первом же прыжке — тройном лутце. Дорожку сделала на третий уровень, вращалась на четвертый. Хороший прокат, если бы не то падение.
Итак, Софья Самоделкина открывает соревнования своей короткой программой. Занимается она у Светланы Соколовской.
Наиболее интересен сегодня контент. Как известно, в короткой программе женщинам нельзя исполнять четверные прыжки. Но зато сегодня тройные аксели заявили Муравьева, Акатьева, Туктамышева, Петросян и Валиева.
Первая разминка 1. Софья Самоделкина 2. Аделия Петросян 3. Алина Горбачева 4. Камила Валиева 5. Вероника Яметова 6. Анна Фролова
Вторая разминка
7. Ксения Гущина 8. Софья Муравьева 9. Софья Акатьева 10. София Захарова 11. Елизавета Туктамышева 12. Виктория Федянина
На первую разминку фигуристки выйдут в 15.00 мск. Ну а еще через минут шесть начнутся сами соревнования. Пока же поговорим о расписании и раскладах.