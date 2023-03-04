Русский финал в Дубае: Медведев против Рублева. LIVE

Медведев и Рублев сражаются друг с другом с детства, проведя бесчисленное количество матчей друг против друга. Но на уровне тура официально они встречались шесть раз. Баланс в пользу Медведева, который очень уверенно выиграл первые четыре матча. Но последние два остались за Рублевым.
Но дело в том, что и Рублев очень хорош. Он очень тяжело начал сезон. И хотя на Открытом чемпионате Австралии вышел в четвертьфинал, к этому турниру подошел с балансом побед и поражений 5-5. Но в Дубае Рублев сотворил настоящий подвиг в 1/8 против испанца Алехандро Давидовича Фокины, которому уступал со счетом 1:6, 6:6 и 1-6 на тай-брейке. Но россиянин затем отыграл пять матчболов, забрав в итоге семь очков подряд. И третью партию тоже взял на тай-брейке. Потом в четвертьфинале он разобрался с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом, а в полуфинале справился с сильным и крайне неудобным для себя Александром Зверевым — 6:3, 7:6 (11-9).
Медведев выиграл уже 15 матчей подряд, причем забрав по дороге два титула на турнирах АТР. А в полуфинале здесь в Дубае он накануне прервал 20-матчевую победную серию лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича — 6:4, 6:4. А ведь серб выглядел просто непобедимым в этом сезоне и уже завоевал титул на Australian Open. Но Медведев прямо сейчас даже сильнее.
Даниил Медведев посеян под третьим номером, Андрей Рублев — под вторым. Но фаворит, пожалуй, все же третья ракетка турнира...