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Спорт

Русский финал в Дубае: Медведев против Рублева. LIVE

Теннис. Турнир АТР-500 в ОАЭ. Финал. Даниил Медведев — Андрей Рублев. ОНЛАЙН

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев на ATP Cup

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев на ATP Cup

ASANKA BRENDON RATNAYAKE/Reuters
Даниил Медведев сражается в финале турнира АТР в Дубае со своим соотечественником Андреем Рублевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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17:50

Медведев и Рублев сражаются друг с другом с детства, проведя бесчисленное количество матчей друг против друга. Но на уровне тура официально они встречались шесть раз. Баланс в пользу Медведева, который очень уверенно выиграл первые четыре матча. Но последние два остались за Рублевым.

17:45

Но дело в том, что и Рублев очень хорош. Он очень тяжело начал сезон. И хотя на Открытом чемпионате Австралии вышел в четвертьфинал, к этому турниру подошел с балансом побед и поражений 5-5. Но в Дубае Рублев сотворил настоящий подвиг в 1/8 против испанца Алехандро Давидовича Фокины, которому уступал со счетом 1:6, 6:6 и 1-6 на тай-брейке. Но россиянин затем отыграл пять матчболов, забрав в итоге семь очков подряд. И третью партию тоже взял на тай-брейке. Потом в четвертьфинале он разобрался с голландцем Ботиком ван де Зандшульпом, а в полуфинале справился с сильным и крайне неудобным для себя Александром Зверевым — 6:3, 7:6 (11-9).

17:40

Медведев выиграл уже 15 матчей подряд, причем забрав по дороге два титула на турнирах АТР. А в полуфинале здесь в Дубае он накануне прервал 20-матчевую победную серию лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича — 6:4, 6:4. А ведь серб выглядел просто непобедимым в этом сезоне и уже завоевал титул на Australian Open. Но Медведев прямо сейчас даже сильнее.

17:35

Даниил Медведев посеян под третьим номером, Андрей Рублев — под вторым. Но фаворит, пожалуй, все же третья ракетка турнира...

17:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! Даниил Медведев сражается в финале турнира АТР в Дубае со своим соотечественником Андреем Рублевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.

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