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Спорт

Битва за трофей: Медведев сражается с Синнером в финале турнира в Роттердаме. LIVE

Теннис. ATP-500. Роттердам. Финал. Даниил Медведев — Янник Синнер. ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира APTP-500, который проходит в Роттердаме, сражается с представителем Италии Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:52

Меньше. Мощно ответил Синнер на свечу, выйдя к сетке.

18:52

40:40. Прямо на ракетку Синнеру сыграл Медведев.

18:51

40:30. Отличная подача от Даниила.

18:51

30:30. Теперь ошибся Синнер, срезав удар в сетку.

18:50

15:30. Эйс.

18:50

0:30. Снова ошибка от Даниила, и весьма опасно.

18:49

0:15. Слишком сильно перекинул Синнера Медведев — аут.

18:47

Синнер почти легко забирает свою подачу. 6:5 в первом сете.

18:47

40:15. Не получился прием.

18:46

30:15. Не получилось у Медведева сыграть остро, в сетку он пробил.

18:45

15:15. Забрал розыгрыш Медведев.

18:45

15:0. Отличная подача.

18:44

Все, первый гейм под ноль у нас в матче! 5:5 в первом сете становится счет.

18:43

40:0. По длине ошибается Янник.

18:43

30:0. Не получился прием у Синнера.

18:43

15:0. Прекрасная подача Медведева.

18:40

Синнер оборонялся на задней линии и в итоге перехватил инициативу, забрав своей гейм. 5:4 в первом сете.

18:39

40:30. Хороший обмен ударами у сетки, и в итоге Медведев разобрался с Синнером.

18:37

40:15. Не получилось у Синнера под ноль взять этот гейм.

18:37

40:0. Хорошая подача у итальянца.

18:36

30:0. Опять длинный обмен ударами, Медведев не сумел перебить сетку.

18:35

15:0. Шикарную диагональ сыграл Медведев, но тут же ошибся по задней линии.

18:34

Забирает Медведев свою подачу после небольшой паузы посреди гейма, и 4:4 у нас в первой партии.

18:43

Больше. А теперь уже Синнер мяч в коридор отправил.

18:33

40:40. Ошибка по длине от Даниила.

18:32

40:30. Снова затяжной мощный розыгрыш, завершился он ударом в сетку от Синнера.

18:31

30:30. Еще один шикарный прием.

18:31

30:15. Неплохо Синнер с приемом справился.

18:31

Все, поехали дальше.

18:30

Затягивается пауза. Что-то с панелью на щите, не могут ее приделать обратно.

18:27

Своим ударом Медведев немного повредил рекламный щит... Маленькая пауза.

18:27

30:0. Эйс.

18:256

15:0. Отличная подача.

18:24

Ошибается Синнер снова, и Медведев делает обратный брейк, 4:3 в первом сете!

18:23

30:40. Брейк-поинт у Медведева.

18:22

30:30. Шикарный выход к сетке от Синнера, мощно он пробил.

18:22

15:30. Цепляется за подачу соперника Медведев.

18:21

15:15. А теперь уже и ошибка от итальянского теннисиста.

18:21

15:0. Отличная подача от Синнера.

18:20

Не без труда, но взял свою подачу Даниил. 4:2 в первом сете в пользу Синнера.

18:20

40:30. Форхендом по линии отлично сыграл Медведев.

18:19

30:30. У Медведева аут по задней линии.

18:19

30:15. Не дотянулся до диагонали Синнер, сорвав удар в сетку.

18:18

15:15. И очень классно вел розыгрыш Медведев, но точности ему не хватило.

18:17

15:0. Вытянул Медведев соперника к сетке и сыграл по линии прекрасно.

18:15

Не получился прием у Медведева, и Синнер свою подачу берет. 4:1 в первом сете в пользу итальянца.

18:14

Больше. Отличный удар.

18:14

Ровно. Коротко сыграл Синнер.

18:13

Меньше. Отличный розыгрыш от Медведева, вынудил он соперника ошибиться.

18:13

40:40. Не попал Синнер по задней линии, не сумев обработать сложный удар от Медведева.

18:12

40:30. Ошибка по длине от итальянца.

18:12

40:15. Пока будто бы мяч не слушается Медведева, а Синнер свою игру нащупал.

18:10

30:15. Очень длительный розыгрыш, убаюкала будто бы игра, и в итоге Даниил ошибся: в сетку.

18:10

15:15. Добежал Медведев до мяча и вытащил укороченный от Синнера.

18:09

15:0. Прекрасный расстрельный удар получился.

18:08

Не самая удачная реализация выхода к сетке у Даниила, и Янник делает брейк: 3:1 в первом сете.

18:07

15:40. Снова мяч улетел в аут, тройной брейк-поинт получил Синнер.

18:06

15:30. Не попал Медведев по линии, а выглядело очень красиво, совсем на тоненького.

18:06

15:15. По задней линии ошибся Медведев.

18:05

15:0. Прекрасная подача от Даниила.

18:03

Шикарно по линии сыграл итальянец и забрал второй гейм на своей подаче. 2:1 в первом сете.

18:02

40:30. Отличную комбинацию разыграл Синнер, вновь выйдя к сетке.

18:01

30:30. Прекрасно к сетке вышел Синнер, сработал по высокому мячу.

18:00

15:30. И вновь у нас невынужденная ошибка, Синнер пробил в сетку.

17:59

15:15. Забежал под право Синнер и ошибся по диагонали.

17:59

15:0. Очень много длинных розыгрышей, и снова невынужденная Ошибка: Медведев сорвал удар в сетку.

17:58

Шикарной подачей завершается гейм в пользу Медведева, 1:1 в первом сете.

17:57

40:30. Не смог Медведев ответить на прием Синнера.

17:57

40:15. Синнер пытался выйти к сетке, но в итоге сорвался удар.

17:56

30:15. По высоким мячам сыграл Медведев и перебил соперника.

17:55

15:15. Не попал по линии Медведев.

17:54

15:0. Снова очень долгий розыгрыш, и Синнер ошибся — мяч в сетку.

17:53

Забирает-таки Синнер гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.

17:52

Больше. А теперь выход к сетке был удачным, четко в корт положил Янник.

17:52

Ровно. Вышел Синнер к сетке, но ошибся, отправив мяч в коридор.

17:51

Больше. Не получился прием у Медведева.

17:50

40:40. Трос сыграл за Медведева, мяч свалился на сторону Синнера.

17:50

40:30. Смазал удар в сетку Синнер.

17:49

40:15. Ответил Медведев на диагонально, но с бэкхенда ошибся.

17:48

30:15. Отличная атака по линии от Синнера.

17:48

15:15. Снова обмен ударами, и теперь невынужденная ошибка от Даниила.

17:47

0:15. Сразу же завязывается длинный обмен ударами, и Синнер ошибается, не попадая в корт.

17:47

Ну что же, поехали! Синнер начинает с подачи.

17:40

Началась разминка.

17:38

Появляются теннисисты на корте.

17:35

Идет торжественная церемония открытия финального матча.

17:30

На пять минут у нас сдвинулось начало матча, но скоро уже все начнется.

17:25

Между собой теннисисты встречались четыре раза, и Медведев одержал победы во всех матчах. Последняя их игра датирована осенью 2022 когда, тогда российский теннисист одолел представителя Италии в четвертьфинале турнира в Вене.

17:20

Поединок ориентировочно начнется в 17.30 по московскому времени.

17:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира ATP-500 в Роттердаме, где россиянин Даниил Медведев сражается с итальянцем Янником Синнером.

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