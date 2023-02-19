Битва за трофей: Медведев сражается с Синнером в финале турнира в Роттердаме. LIVE

Синнер оборонялся на задней линии и в итоге перехватил инициативу, забрав своей гейм. 5:4 в первом сете.
Забирает Медведев свою подачу после небольшой паузы посреди гейма, и 4:4 у нас в первой партии.
Не получился прием у Медведева, и Синнер свою подачу берет. 4:1 в первом сете в пользу итальянца.
Не самая удачная реализация выхода к сетке у Даниила, и Янник делает брейк: 3:1 в первом сете.
15:0. Очень много длинных розыгрышей, и снова невынужденная Ошибка: Медведев сорвал удар в сетку.
Между собой теннисисты встречались четыре раза, и Медведев одержал победы во всех матчах. Последняя их игра датирована осенью 2022 когда, тогда российский теннисист одолел представителя Италии в четвертьфинале турнира в Вене.