Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Защитить титул чемпиона UFC: Махачев против Волкановски. LIVE

ММА. UFC 284. Ислам Махачев — Алекс Волкановски. ОНЛАЙН

На турнире UFC 284 россиянин Ислам Махачев защищает титул чемпиона промоушена в легком весе в бою с австралийцем Алексом Волкановски. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:42

В поединке Крута и Менифилда, тем временем, решением большинства судей зафиксирована ничья!

06:39

Ожиданиями от боя Махачева и Волкановски с «Газетой.Ru» поделился блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов. Он выразил уверенность, что россиянин не испытает больших сложностей.

«Я жду досрочной победы Ислама Махачева — думаю, третий раунд. Ислам — очень сильный боец. Многие его недооценивали и недооценивают до сих пор. Сейчас он чемпион, и кто-то до сих пор считает, что он этого недостоин. Но я думаю, что он легко пройдет Волкановского, и это будет событие в мире ММА. Так что у меня ожидания положительные, все будет хорошо, и если ничего не случится, для Махачева это будет нетяжелый бой», — считает Тарасов.

close
100%

Боец ММА Артем Тарасов

https://www. instagram.com/artemtarasov_mma/
06:33

В клетке, между тем, неплохое рубилово идет. В первом раунде Крут потратил очень много энергии, быстро выдохся и чудом не проиграл, дотерпев до перерыва. Однако во втором раунде он, уже поплывший, сумел выкинуть боковой и потрясти соперника, после чего уже Менифилд спасся, находясь в плотном захвате, благодаря сирене.

06:30

Возвращаемся к главному событию вечера, которое может оказаться под угрозой. Некий фанат смешанных в единоборств в соцсетях распространил обещание сорвать поединок Махачева и Волкановски, используя лазерную указку — он намерен ослепить россиянина. Он пообещал опробовать прибор в бое австралийца Джека Делла Маддалены и ямайца Рэнди Брауна — эти ребята выйдут в октагон через поединок. Посмотрим, будет ли действительно происходить что-то подобное.

06:22

Но прежде отметим, что сегодняшний турнир открыл бой с участием россиянина Зубайры Тухугова. Событие оказалось во всех отношениях громким. Во-первых, это был дебют Зубайры в легком весе. Во-вторых, он провалил взвешивание и потеряет немалую часть гонорара. И в-третьих, увы, Тухугов этот бой проиграл — он уступил бразильцу Элвису Бреннеру раздельным решением судей.

06:18

Сейчас начинается первый бой основного карда турнира — австралийски полутяж Джимми Крут сражается с американцем Алонзо Менифилдом. Ну а мы пока расскажем самое главное о предстоящем поединке Ислама Махачева.

06:15

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! На турнире UFC 284 Ислам Махачев защищает титул чемпиона промоушена в легком весе и бьется с австралийцем Алексом Волкановски.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 353-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 353-й день
«Они послали Саакашвили, чтобы открыть второй фронт»
Премьер-министр Грузии Гарибашвили обвинил Киев в попытках втянуть Тбилиси в конфликт с Россией
Немецкий министр призналась, что наговорила лишнего о войне с Россией
Глава немецкого МИД Бербок признала ошибкой свои слова о войне Евросоюза против России
Экс-командир «Азова»* заявил об уничтожении лучших украинских бойцов под Артемовском
В Пентагоне раскрыли место первой фиксации неопознанного объекта, сбитого над Аляской
Президент Обрадор заявил, что Мексика станет лидером процесса снятия блокады с Кубы
В «Роскосмосе» подтвердили утечку теплоносителя на «Прогрессе МС-21»
Новости и материалы
Посол России в Бахрейне рассказал о военном сотрудничестве двух стран
Индия доставила в Сирию 23 тонны гуманитарной помощи
Специалист Бедеров объяснил, как распознать фишинговые ссылки
Сербский хавбек «Краснодара» Баньяц рассказал о реакции семьи на его переезд в Россию
В Крыму заявили о планах увеличить показатели АПК в 2023 году
Покер и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
В Пентагоне сняли запрет на полеты над Монтаной и сообщили о сбое на радаре
Стали известны результаты первого тура президентских выборов на Кипре
Обозреватель Алехин заявил, что Киев готовит два новых корпуса из самых обученных бойцов
AP: антироссийский вотум вынесут на Генассамблею ООН в годовщину СВО 24 февраля
Сенатор от Монтаны заявил о НЛО в небе над штатом
Бывший футболист «Спартака» Кечинов назвал главную интригу на вторую часть сезона РПЛ
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Посол Козлов: РФ и Саудовская Аравия продуктивно сотрудничают в области энергетики
В Бельгии 25-летний вратарь умер после того, как отразил пенальти
Форвард «Рейнджерс» Панарин забросил 200-ю шайбу в карьере в НХЛ
DPA: Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий на посту генсека НАТО
AP: власти Судана разрешат российскому флоту построить базу в Красном море
Все новости
«Я потяну время, сколько могу». Сербию вынуждают к санкциям против России
Вучич заявил, что Сербии придется ввести санкции против России из-за давления Запада
Главком ВСУ рассказал, что Россия применяет в Черном море подводные беспилотники
Главком ВСУ Залужный рассказал о применении Россией морских беспилотников
«Разделил оливковое поле надвое». После землятрясения в Турции появился гигантский разлом
Гигантский разлом шириной более 200 м обнаружили после землетрясения в турецком Хатае
Убийства, наркотики, ДТП. Как умирали русские рэперы
Почему умерли Лева Twice, Ратмир Шишков, Децл и другие хип-хоп исполнители
«Не одному Зеленскому заказывать музыку». На Западе хотят участвовать в переговорах РФ и Украины
Замглавы МИД РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий
«Участились случаи родильного туризма». Как беременные россиянки застряли в Аргентине
Власти Аргентины отзывают ВНЖ россиян, уехавших из республики после рождения ребенка
Редкие фото «гения немого кино»: 75 лет назад умер Эйзенштейн
Интервью с актрисой Марией Шумаковой — о работе с Богомоловым и картах Таро
Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала о планах снять сериал про мистический Алтай
«Представляло опасность». Военные США что-то сбили в небе над Аляской
Кирби сообщил, что американские военные по приказу Байдена сбили «высотный объект»
От детской косметики до откровенной одежды: как мировые корпорации заставляют девочек быстрее взрослеть
Итальянский психотерапевт рассказал, как мировая экономика влияет на становление девочек в будущем
Тест: писатель или серийный убийца — угадайте по портрету
Проверьте, сможете ли вы вычислить преступника по внешности
Как быстро выучить стих: лучшие способы от педагога и психолога
Психолог и педагог назвали несколько способов быстро выучить стихотворение наизусть
«Уборщица говорит — в офисе труп». Как в «Лаборатории Касперского» ловят хакеров за рубежом
Эксперт «Лаборатории Касперского» Голованов рассказал о самых необычных командировках за рубеж
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть