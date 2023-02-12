Защитить титул чемпиона UFC: Махачев против Волкановски. LIVE

Ожиданиями от боя Махачева и Волкановски с «Газетой.Ru» поделился блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов. Он выразил уверенность, что россиянин не испытает больших сложностей.
«Я жду досрочной победы Ислама Махачева — думаю, третий раунд. Ислам — очень сильный боец. Многие его недооценивали и недооценивают до сих пор. Сейчас он чемпион, и кто-то до сих пор считает, что он этого недостоин. Но я думаю, что он легко пройдет Волкановского, и это будет событие в мире ММА. Так что у меня ожидания положительные, все будет хорошо, и если ничего не случится, для Махачева это будет нетяжелый бой», — считает Тарасов.
Боец ММА Артем Тарасовhttps://www. instagram.com/artemtarasov_mma/
В клетке, между тем, неплохое рубилово идет. В первом раунде Крут потратил очень много энергии, быстро выдохся и чудом не проиграл, дотерпев до перерыва. Однако во втором раунде он, уже поплывший, сумел выкинуть боковой и потрясти соперника, после чего уже Менифилд спасся, находясь в плотном захвате, благодаря сирене.
Возвращаемся к главному событию вечера, которое может оказаться под угрозой. Некий фанат смешанных в единоборств в соцсетях распространил обещание сорвать поединок Махачева и Волкановски, используя лазерную указку — он намерен ослепить россиянина. Он пообещал опробовать прибор в бое австралийца Джека Делла Маддалены и ямайца Рэнди Брауна — эти ребята выйдут в октагон через поединок. Посмотрим, будет ли действительно происходить что-то подобное.
Но прежде отметим, что сегодняшний турнир открыл бой с участием россиянина Зубайры Тухугова. Событие оказалось во всех отношениях громким. Во-первых, это был дебют Зубайры в легком весе. Во-вторых, он провалил взвешивание и потеряет немалую часть гонорара. И в-третьих, увы, Тухугов этот бой проиграл — он уступил бразильцу Элвису Бреннеру раздельным решением судей.
Сейчас начинается первый бой основного карда турнира — австралийски полутяж Джимми Крут сражается с американцем Алонзо Менифилдом. Ну а мы пока расскажем самое главное о предстоящем поединке Ислама Махачева.