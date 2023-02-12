Защитить титул чемпиона UFC: Махачев против Волкановски. LIVE

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Ожиданиями от боя Махачева и Волкановски с «Газетой.Ru» поделился блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов. Он выразил уверенность, что россиянин не испытает больших сложностей.

«Я жду досрочной победы Ислама Махачева — думаю, третий раунд. Ислам — очень сильный боец. Многие его недооценивали и недооценивают до сих пор. Сейчас он чемпион, и кто-то до сих пор считает, что он этого недостоин. Но я думаю, что он легко пройдет Волкановского, и это будет событие в мире ММА. Так что у меня ожидания положительные, все будет хорошо, и если ничего не случится, для Махачева это будет нетяжелый бой», — считает Тарасов.