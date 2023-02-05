Финальный бой Последнего Императора: Емельяненко бьется с Бейдером. LIVE

05:10

До главного события турнира еще остается достаточно времени. Пока упомянем, что уже состоялось несколько боев с участием россиян. Никита Михайлов единогласным решением судей победил американца Дэрриона Колдуэла. Чуть сложнее пришлось Диане Авсараговой, которая взяла верх над колумбийкой Алехандрой Ларой раздельным решением.