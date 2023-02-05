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Спорт

Финальный бой Последнего Императора: Емельяненко бьется с Бейдером. LIVE

ММА. Bellator 290. Федор Емельяненко — Райан Бейдер. ОНЛАЙН

Российский боец ММА Федор Емельяненко проводит последний бой в своей карьере против американца Райана Бердера в рамках турнира Bellator 290. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:23

Завершился первый бой основного карда. Американец Бреннан Уорд нокаутировал соотечестенника Сабаха Хомаси.

05:15

Еще двое российских бойцов потерпели поражения. Мухамед Берхамов нарвался на нокаут от американца Лоренца Ларкина, а Ахмед Магомедов уступил еще одному представителю США Генри Корралесу.

05:10

До главного события турнира еще остается достаточно времени. Пока упомянем, что уже состоялось несколько боев с участием россиян. Никита Михайлов единогласным решением судей победил американца Дэрриона Колдуэла. Чуть сложнее пришлось Диане Авсараговой, которая взяла верх над колумбийкой Алехандрой Ларой раздельным решением.

05:00

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290, в рамках которого свой последний поединок в карьере проводит Последний Император — россиянин Федор Емельяненко.

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