Финальный бой Последнего Императора: Емельяненко бьется с Бейдером. LIVE

Завершился первый бой основного карда. Американец Бреннан Уорд нокаутировал соотечестенника Сабаха Хомаси.
Еще двое российских бойцов потерпели поражения. Мухамед Берхамов нарвался на нокаут от американца Лоренца Ларкина, а Ахмед Магомедов уступил еще одному представителю США Генри Корралесу.
До главного события турнира еще остается достаточно времени. Пока упомянем, что уже состоялось несколько боев с участием россиян. Никита Михайлов единогласным решением судей победил американца Дэрриона Колдуэла. Чуть сложнее пришлось Диане Авсараговой, которая взяла верх над колумбийкой Алехандрой Ларой раздельным решением.