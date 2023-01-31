Уйдет ли Малком в «ПСЖ»: заключительный день трансферного окна. LIVE

Журналист Фабрицио Романо сообщил о потенциальном новичке в стане лондонского «Арсенала». По его данным, достигнута договоренность о переходе из «Челси» полузащитника Жоржиньо за € 13,5 млн.
Игрок «Челси» Жоржиньо празднует гол в ворота «Лестера»Reuters
И вновь инсайд от The Athletic. Издание утверждает, что «Тоттенхэм» договорился со «Спортингом» о трансфере защитника Педро Пора и будет готов выложить за него € 45 млн. Отмечается, что сам 23-летний игрок и его представитель уже находятся в Лондоне.
Еще один украинский футболист продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Как утверждает инсайдер Николо Скира, «Борнмут» подписал пятилетний контракт с защитником киевского «Динамо» Ильей Забарным. По информации источника, трансфер обойдется клубу в €27 млн.
Из ожидаемых переходов стоит отметить аренду Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Баварию». Как утверждает The Athletic, клубы уже достигли договоренности, впоследствии мюнхенцы смогут выкупить защитника.
ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды. Соглашение предусматривает возможный выкуп игрока итальянским клубом.
Для российского футбола, пожалуй, главной интригой сегодняшнего дня является возможный переход форварда «Зенита» Малкома во французский «ПСЖ». Разговоры об этом трансфере идут в течение последних нескольких дней, но пока до сих пор неясно, состоится он или нет.