Уйдет ли Малком в «ПСЖ»: заключительный день трансферного окна. LIVE

12:55

И вновь инсайд от The Athletic. Издание утверждает, что «Тоттенхэм» договорился со «Спортингом» о трансфере защитника Педро Пора и будет готов выложить за него € 45 млн. Отмечается, что сам 23-летний игрок и его представитель уже находятся в Лондоне.