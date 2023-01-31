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Спорт

Уйдет ли Малком в «ПСЖ»: заключительный день трансферного окна. LIVE

Футбол. В Европе закрывается трансферное окно. ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Зенит» Малком в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)

Игрок ФК «Зенит» Малком в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)

Виталий Тимкив/РИА «Новости»
31 января — заключительный день трансферного окна в Европе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий на футбольном рынке.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:10

Журналист Фабрицио Романо сообщил о потенциальном новичке в стане лондонского «Арсенала». По его данным, достигнута договоренность о переходе из «Челси» полузащитника Жоржиньо за € 13,5 млн.

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Игрок «Челси» Жоржиньо празднует гол в ворота «Лестера»

Reuters
12:55

И вновь инсайд от The Athletic. Издание утверждает, что «Тоттенхэм» договорился со «Спортингом» о трансфере защитника Педро Пора и будет готов выложить за него € 45 млн. Отмечается, что сам 23-летний игрок и его представитель уже находятся в Лондоне.

12:40

Еще один украинский футболист продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Как утверждает инсайдер Николо Скира, «Борнмут» подписал пятилетний контракт с защитником киевского «Динамо» Ильей Забарным. По информации источника, трансфер обойдется клубу в €27 млн.

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ФК «Динамо Киев»
12:20

Из ожидаемых переходов стоит отметить аренду Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Баварию». Как утверждает The Athletic, клубы уже достигли договоренности, впоследствии мюнхенцы смогут выкупить защитника.

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Octavio Passos/Getty Images Sport/Getty Images
12:10

ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды. Соглашение предусматривает возможный выкуп игрока итальянским клубом.

12:03

Для российского футбола, пожалуй, главной интригой сегодняшнего дня является возможный переход форварда «Зенита» Малкома во французский «ПСЖ». Разговоры об этом трансфере идут в течение последних нескольких дней, но пока до сих пор неясно, состоится он или нет.

12:00

Добрый день, уважаемые читатели! В Европе 31 января закрывается трансферное окно. Вместе с вами «Газета.Ru» следит за самыми громкими переходами.

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