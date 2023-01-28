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Спорт

19-й нокаут подряд: Бетербиев сломал британца Ярда в Лондоне

Артур Бетербиев сохранил три титула чемпиона мира в полутяжелом весе

В Лондоне прошел вечер бокса, в рамках которого непобедимый россиянин Артур Бетербиев защитил свои чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:45

Спасибо за внимание и до новых встреч! Пока!

02:40

Расходятся зрители со своих мест, а это значит, что пора завершать работу и нам!

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02:30

Вот и главный кадр этого вечера, который плавно перетек в ночь! Артур Бетербиев оставил за собой все три чемпионских пояса!

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02:20

ВСЕ! Выбрасывают секунданты британца полотенце на канвас, Бетербиев одерживает 19-ю победу нокаутом подряд!

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02:18

Первый нокдаун в 8 раунде! Оказывается на коленях Энтони, судья ждет решения спортсмена.

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02:16

7 из 12! Какой размен устраивают Артур и Энтони! Публика в экстазе, просто невероятная атмосфера на «Уэмбли» сейчас!

02:12

Истекла половина боя! Начинает заплывать глаз у британца, сечка под глазом неприятная на лице у Энтони — надо дожимать Артуру!

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02:08

Пятый раунд окончен! Потерял в начале него Ярд капу, попросил заменить, а после паузы просто шикарно включился и обрушил всю мощь своих ударов на Бетербиева! Полностью раунд за британцем, полностью!

02:03

Какое бодрое начало четвертого раунда от Бетербиева! Просто роскошно включился Артур и чуть не прибил досрочно Энтони, но решил еще побиться с британцем наш боксер!

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01:59

Продолжает Артур изматывать своего соперника! За счет четкой работы ног Бетербиев спокойно переносит периодические «взрывы» от Ярда, британец пока двигается бодрее, но россиянин особо никуда не спешит.

01:55

Жесткая рубка пошла во втором раунде! Неплохой левый боковой выдал Ярд, но затем Бетербиев ответил джебом и зажал в угол оппонента!

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01:51

Первый раунд окончен! Ярд неплохо начал бой, два раза попал просто замечательно, но Бетербиев тоже выдал два классных удара — пока присматриваются друг к другу боксеры.

01:47

Вот и долгожданный гонг! Поехали!

01:45

Артур на месте!

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01:40

Ярд уже на арене!

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01:35

Близится, близится начало главного боя вечера! Спортсмены уже готовятся к выходу из раздевалок!

01:15

Завершается у нас подготовка к бою между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом! Перед ней у нас прогрев — бой взглядов между Томми Фьюри и Джейком Полом! 26 февраля боксер и блогер выяснят, кто сильнее!

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01:02

Вау, вот это да! Буквально 15 секунд прошло с начала боя, и Боде оказался в нокауте! Стремительно все кончилось!

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01:00

И еще один бой перед встречей Бетербиева и Ярда — британец Мозес Итаума и чех Марцел Боде сразятся в четырехраундовом бою в супертяжелом весе!

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00:51

Томми Флэтчер победил!

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00:48

Бой окончен! Вот примерно так и провели атлеты прошедшие 18 минут на ринге. Флэтчер, безусловно, одержит победу по очкам, но никакого удовольствия, уверен, не получит.

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00:44

Всего один раунд остается Флэтчеру и Шарпу для выяснения отношений, пока не впечатляет ни один, ни другой спортсмен.

00:40

Продолжает скучать публика, ничего интересного бойцы друг другу предложить не могут. Более молодой британец изводит своего оппонента, но все никак выдать серию из точных попаданий выдать не может. Напомним, что у противостоящего ему Шарпа 96 (!) поражений!

00:36

Половина боя позади. Разница в габаритах и тактической выученности боксеров колоссальна, однако на ринге не сказать, что Флэтчер как-то доминирует.

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00:32

Второй раунд окончен. Продолжает доминировать Флэтчер, в одном-двух ударов от досрочного завершения боя он.

00:28

Флетчер в первой трехминутке уже умудрился зажать Шарпа в самый корнер ринга и имел шансы нанести решающий панч, но не стал спешить, а решил сосредоточиться на выполнении тренерской установки.

00:25

Нас ожидают шесть раундов по три минуты. Гонг зазвенел, начинаем!

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00:20

Продолжает кард поединок между двумя британцами — Томми Флэтчера и Дэррела Шарпа.

00:10

Чемпионский пояс уезжает в Аргентину! Эзекиэль Освальдо Мадерна — новый чемпион мира WBO!

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00:08

В полном шоке и сам проигравший боксер, и вся публика на «Уэмбли»! Апсет дня, не иначе!

00:06

НОКАУТ! Вот это да, настоящая сенсация вечера! Мадерна отправляет правый прямой в голову Итаума и оформляет досрочную победу! Настоящая сенсация!

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00:04

Четвертый раунд окончен! Итаум очень неприятный удар прямо в нос умудрился получить, небольшое кровотечение зафиксировали секунданты у британского боксера. Аргентинец и не думает сдаваться!

00:00

3 из 10 раундов окончен! Вот и включился Итаум, полностью раунд забрал: грамотное движение, четкие контратаки и надежная защита — вот залог его успеха в этом отрезке.

23:56

Второй раунд окончен. И вновь Мадерна выглядит пободрее, более точные попадания по корпусу и голове он наносит, британец пока вынужден держать оборону.

23:52

Первая трехминутка окончена. Посолиднее в ней выглядел аргентинец, что не мудрено — такой опыт профессиональных боев всегда дает о себе знать!

23:48

Болельщиков ждет 10 раундов по три минуты бескомпромиссного бокса! Начинаем!

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23:40

На очереди поединок за титул WBO Inter-Continental! В нем сразятся аргентинец Эзекиэль Освальдо Мадерна и британец Кароль Итаум!

23:32

Артем Далакян сохраняет за собой титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе!

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23:29

Бой завершен! Это было напряженно! Не очень зрелищно, не слишком ярко, но очень искренне и энергично! Ждем решения судей — оно может быть абсолютно любым.

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23:25

Остался один раунд! Начали боксеры осторожничать, откровенных разменов поубавилось, да и силы на исходе у обоих. Совершенно не ясно, кому судьи отдадут победу.

23:21

Десятый раунд окончен. Продолжается рубка на «Уэмбли», поединок очень конкурентный. Попал в этом раунде Далакян ниже пояса Хименесу, но костариканец даже не дернулся.

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23:17

9 из 12 раундов. Хименес успел подвернуть в одном эпизоде ногу, подвязывают ему кроссовки специалисты в углу. Много разрывов, остановок, очень грязный бой.

23:13

Восьмой раунд позади. С большим трудом наносит удары костариканец, вряд ли движение в таком темпе позволит ему сохранить силы на финальные раунды. Продолжает он первым номером действовать, но украинец ни в чем не уступает.

23:09

7 из 12 раундов завершено. Хименес продолжает периодически взрываться, заставляя украинца держать оборону.

23:05

Сечка над левым глазом у Далакяна. Много урона друг другу наносят боксеры.

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23:04

Половина боя позади! Чуть впереди украинец идет, грамотно он отбивается от ударов своего оппонента и держится в клинче.

23:00

Появилась кровь на голове у костариканца, заплывает у него понемногу правый глаз. И уставать начинает Хименес, все же очень активно 15 минут боя он провел.

22:56

Четвертый раунд завершен! Тут поактивнее был Хименес все же, его активная позиция и желание действовать первым номером дало позитивный эффект. Но Артем успел сделать сечку, понаблюдаем за тем как она повлияет на исход.

22:52

Четверть боя позади, третий раунд окончен. Много клинча мы видим, украинец активно пытается вызывать на себя удары соперника, чтобы выдать резкий контрпанч. Получается у него это с переменным успехом.

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22:48

Хорош Далакян, старается он держать на дистанции своего оппонента, выдал пару неплохих попаданий он.

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22:44

Первый раунд окончен! Довольно равный пока бой, присматриваются друг к другу спортсмены, поэтому отдать кому-либо предпочтение трудно.

22:40

Поехали! Нас ждут классические 12 раундов по три минуты!

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22:35

Спортсмены уже в ринге! Совсем скоро начнем!

22:30

Организаторы приняли решение изменить кард турнира! Совсем скоро мы увидим бой за титул чемпиона в легком весе между украинцем Артемом Далакяном и Дэвидом Хименесом!

22:25

И не выпускает Гогосевича арбитр на второй раунд! Это досрочная победа Халида Али!

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22:20

Посмотрите, как хорвату пришлось уклоняться! Выйдет ли он на второй раунд?

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22:15

Потрясающий первый раунд 22-летний британец проводит, дважды отправляя своего оппонента в нокдаут! Если так пройдет и дальше, то явно поединок закончится досрочно.

22:10

Начинаются прелимы! В первом бою на «Уэмбли» сразятся хорват Ивица Гогосевич и британец Халид Али!

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22:00

Началась полноформатная трансляция сегодняшнего события, публика наблюдает за кадрами пресс-конференции, которая состоялась 27 января.

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21:45

Экс-чемпион мира Рикки Хаттон предрекает Бетербиеву легкую победу:

«Бетербиев — это 18 боев, 18 побед нокаутом. Мы сейчас говорим о настоящей элите бокса вне весовых категорий. Он настоящая машина для нанесения ударов.

И, хотя Энтони Ярд достаточно мускулист, рядом с Артуром он не кажется большим», — заявил Хаттон в интервью Voice from the Corner.

21:30

Чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс-младший заявил, что болеть сегодня будет не за российского боксера. «Я буду болеть за Ярда. Старость непобедима. Не за горами то время, когда Бетербиев будет выглядеть на свой возраст в ринге», — написал спортсмен в соцсетях.

21:15

А вот что думает Бетербиев по поводу возможного поединка против своего соотечественника Дмитрия Бивола, который может стать объединить все чемпионские пояса в полутяжелом весе.

«Бивол только и делает, что говорит о бое со мной. Он ничего не предпринимает. Джо Смит и Гвоздик сказали, что хотят драться, и сделали это. Но Бивол лишь говорит об этом. Нельзя говорить об одном и том же десять лет.

Он говорит о бое уже несколько лет, и за это время я завоевал два других пояса. Чемпионы вышли на бой, а что касается его… Я не знаю, о чём он думает», – приводит слова Бетербиева издание BoxingScene.

21:00

Американский боксер Маркус Браун перед боем написал в Twitter свой прогноз на главный бой сегодняшнего вечера в Лондоне. «Ярд отсосет [у Бетербиева]. Вообще без шансов», — заявил представитель США.

20:45

Перед боем Джон Скалли, тренер российского боксера Артура Бетербиева, рассказал, в чем состоит секрет успеха спортсмена, передает BoxingScene.

«Секрет успеха Бетербиева — его преданность религии. Он не пьет, не курит, не тусуется, поэтому так здорово сохранился к своему возрасту», — сказал Скалли. Напомним, что ровно неделю назад Бетербиев отметил своей 38-й день рождения.

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ESPN
20:35

Хотя до боя с Ярдом еще несколько часов, Артур уже рассуждает насчет своих будущих оппонентов. Боксер заявил, что не прочь перейти в другую весовую категорию, чтобы подраться с украинцем Александром Усиком. «Без проблем подерусь с Усиком, если вы организуете бой. Он успешен. Усик продел хорошую работу.

Он хороший боец и хорошо поработал. Меня не особо интересует его карьера. Я не слежу за Усиком или кем-то еще.

Я мог бы подняться в другой вес. Это интересно, но хорошо было бы также подраться с другим чемпионом. Я пытаюсь быть готовым ко всему», — заявил спортсмен.

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Hassan Ammar/AP
20:20

Напомним, что Бетербиев в своей профессиональной карьере не потерпел еще ни одного поражения! Более того, все свои бои он завершал досрочно!

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Артур Бетербиев — Александр Гвоздик

TB Boxing
20:10

За сутки до боя Бетербиев и Ярд приняли участие в традиционной церемонии взвешивания. Артур оказался чуть тяжелее своего оппонента — 79,2 кг против 79 к у Энтони.

19:55

Перед главным поединком вечера пройдут еще два боя: Артем Далакян выйдет в ринг против Дэвида Хименеса — два непобежденных бойца проведут встречу за чемпионский пояс по версии WBA в наилегчайшем весе. А за титул WBO Inter-Continental сразятся Эзекиэль Освальдо Мадерна и Кароль Итаума!

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса, который проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главным событием вечера станет бой россиянина Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда.

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