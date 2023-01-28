19-й нокаут подряд: Бетербиев сломал британца Ярда в Лондоне

Вот и главный кадр этого вечера, который плавно перетек в ночь! Артур Бетербиев оставил за собой все три чемпионских пояса!
ВСЕ! Выбрасывают секунданты британца полотенце на канвас, Бетербиев одерживает 19-ю победу нокаутом подряд!
Первый нокдаун в 8 раунде! Оказывается на коленях Энтони, судья ждет решения спортсмена.
7 из 12! Какой размен устраивают Артур и Энтони! Публика в экстазе, просто невероятная атмосфера на «Уэмбли» сейчас!
Истекла половина боя! Начинает заплывать глаз у британца, сечка под глазом неприятная на лице у Энтони — надо дожимать Артуру!
Пятый раунд окончен! Потерял в начале него Ярд капу, попросил заменить, а после паузы просто шикарно включился и обрушил всю мощь своих ударов на Бетербиева! Полностью раунд за британцем, полностью!
Какое бодрое начало четвертого раунда от Бетербиева! Просто роскошно включился Артур и чуть не прибил досрочно Энтони, но решил еще побиться с британцем наш боксер!
Продолжает Артур изматывать своего соперника! За счет четкой работы ног Бетербиев спокойно переносит периодические «взрывы» от Ярда, британец пока двигается бодрее, но россиянин особо никуда не спешит.
Жесткая рубка пошла во втором раунде! Неплохой левый боковой выдал Ярд, но затем Бетербиев ответил джебом и зажал в угол оппонента!
Первый раунд окончен! Ярд неплохо начал бой, два раза попал просто замечательно, но Бетербиев тоже выдал два классных удара — пока присматриваются друг к другу боксеры.
Близится, близится начало главного боя вечера! Спортсмены уже готовятся к выходу из раздевалок!
Завершается у нас подготовка к бою между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом! Перед ней у нас прогрев — бой взглядов между Томми Фьюри и Джейком Полом! 26 февраля боксер и блогер выяснят, кто сильнее!
Вау, вот это да! Буквально 15 секунд прошло с начала боя, и Боде оказался в нокауте! Стремительно все кончилось!
И еще один бой перед встречей Бетербиева и Ярда — британец Мозес Итаума и чех Марцел Боде сразятся в четырехраундовом бою в супертяжелом весе!
Бой окончен! Вот примерно так и провели атлеты прошедшие 18 минут на ринге. Флэтчер, безусловно, одержит победу по очкам, но никакого удовольствия, уверен, не получит.
Всего один раунд остается Флэтчеру и Шарпу для выяснения отношений, пока не впечатляет ни один, ни другой спортсмен.
Продолжает скучать публика, ничего интересного бойцы друг другу предложить не могут. Более молодой британец изводит своего оппонента, но все никак выдать серию из точных попаданий выдать не может. Напомним, что у противостоящего ему Шарпа 96 (!) поражений!
Половина боя позади. Разница в габаритах и тактической выученности боксеров колоссальна, однако на ринге не сказать, что Флэтчер как-то доминирует.
Второй раунд окончен. Продолжает доминировать Флэтчер, в одном-двух ударов от досрочного завершения боя он.
Флетчер в первой трехминутке уже умудрился зажать Шарпа в самый корнер ринга и имел шансы нанести решающий панч, но не стал спешить, а решил сосредоточиться на выполнении тренерской установки.
Чемпионский пояс уезжает в Аргентину! Эзекиэль Освальдо Мадерна — новый чемпион мира WBO!
НОКАУТ! Вот это да, настоящая сенсация вечера! Мадерна отправляет правый прямой в голову Итаума и оформляет досрочную победу! Настоящая сенсация!
Четвертый раунд окончен! Итаум очень неприятный удар прямо в нос умудрился получить, небольшое кровотечение зафиксировали секунданты у британского боксера. Аргентинец и не думает сдаваться!
3 из 10 раундов окончен! Вот и включился Итаум, полностью раунд забрал: грамотное движение, четкие контратаки и надежная защита — вот залог его успеха в этом отрезке.
Второй раунд окончен. И вновь Мадерна выглядит пободрее, более точные попадания по корпусу и голове он наносит, британец пока вынужден держать оборону.
Первая трехминутка окончена. Посолиднее в ней выглядел аргентинец, что не мудрено — такой опыт профессиональных боев всегда дает о себе знать!
На очереди поединок за титул WBO Inter-Continental! В нем сразятся аргентинец Эзекиэль Освальдо Мадерна и британец Кароль Итаум!
Артем Далакян сохраняет за собой титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе!
Бой завершен! Это было напряженно! Не очень зрелищно, не слишком ярко, но очень искренне и энергично! Ждем решения судей — оно может быть абсолютно любым.
Остался один раунд! Начали боксеры осторожничать, откровенных разменов поубавилось, да и силы на исходе у обоих. Совершенно не ясно, кому судьи отдадут победу.
Десятый раунд окончен. Продолжается рубка на «Уэмбли», поединок очень конкурентный. Попал в этом раунде Далакян ниже пояса Хименесу, но костариканец даже не дернулся.
9 из 12 раундов. Хименес успел подвернуть в одном эпизоде ногу, подвязывают ему кроссовки специалисты в углу. Много разрывов, остановок, очень грязный бой.
Восьмой раунд позади. С большим трудом наносит удары костариканец, вряд ли движение в таком темпе позволит ему сохранить силы на финальные раунды. Продолжает он первым номером действовать, но украинец ни в чем не уступает.
7 из 12 раундов завершено. Хименес продолжает периодически взрываться, заставляя украинца держать оборону.
Половина боя позади! Чуть впереди украинец идет, грамотно он отбивается от ударов своего оппонента и держится в клинче.
Появилась кровь на голове у костариканца, заплывает у него понемногу правый глаз. И уставать начинает Хименес, все же очень активно 15 минут боя он провел.
Четвертый раунд завершен! Тут поактивнее был Хименес все же, его активная позиция и желание действовать первым номером дало позитивный эффект. Но Артем успел сделать сечку, понаблюдаем за тем как она повлияет на исход.
Четверть боя позади, третий раунд окончен. Много клинча мы видим, украинец активно пытается вызывать на себя удары соперника, чтобы выдать резкий контрпанч. Получается у него это с переменным успехом.
Хорош Далакян, старается он держать на дистанции своего оппонента, выдал пару неплохих попаданий он.
Первый раунд окончен! Довольно равный пока бой, присматриваются друг к другу спортсмены, поэтому отдать кому-либо предпочтение трудно.
Организаторы приняли решение изменить кард турнира! Совсем скоро мы увидим бой за титул чемпиона в легком весе между украинцем Артемом Далакяном и Дэвидом Хименесом!
Потрясающий первый раунд 22-летний британец проводит, дважды отправляя своего оппонента в нокдаут! Если так пройдет и дальше, то явно поединок закончится досрочно.
Начинаются прелимы! В первом бою на «Уэмбли» сразятся хорват Ивица Гогосевич и британец Халид Али!
Началась полноформатная трансляция сегодняшнего события, публика наблюдает за кадрами пресс-конференции, которая состоялась 27 января.
Экс-чемпион мира Рикки Хаттон предрекает Бетербиеву легкую победу:
«Бетербиев — это 18 боев, 18 побед нокаутом. Мы сейчас говорим о настоящей элите бокса вне весовых категорий. Он настоящая машина для нанесения ударов.
И, хотя Энтони Ярд достаточно мускулист, рядом с Артуром он не кажется большим», — заявил Хаттон в интервью Voice from the Corner.
Чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс-младший заявил, что болеть сегодня будет не за российского боксера. «Я буду болеть за Ярда. Старость непобедима. Не за горами то время, когда Бетербиев будет выглядеть на свой возраст в ринге», — написал спортсмен в соцсетях.
А вот что думает Бетербиев по поводу возможного поединка против своего соотечественника Дмитрия Бивола, который может стать объединить все чемпионские пояса в полутяжелом весе.
«Бивол только и делает, что говорит о бое со мной. Он ничего не предпринимает. Джо Смит и Гвоздик сказали, что хотят драться, и сделали это. Но Бивол лишь говорит об этом. Нельзя говорить об одном и том же десять лет.
Он говорит о бое уже несколько лет, и за это время я завоевал два других пояса. Чемпионы вышли на бой, а что касается его… Я не знаю, о чём он думает», – приводит слова Бетербиева издание BoxingScene.
Американский боксер Маркус Браун перед боем написал в Twitter свой прогноз на главный бой сегодняшнего вечера в Лондоне. «Ярд отсосет [у Бетербиева]. Вообще без шансов», — заявил представитель США.
Перед боем Джон Скалли, тренер российского боксера Артура Бетербиева, рассказал, в чем состоит секрет успеха спортсмена, передает BoxingScene.
«Секрет успеха Бетербиева — его преданность религии. Он не пьет, не курит, не тусуется, поэтому так здорово сохранился к своему возрасту», — сказал Скалли. Напомним, что ровно неделю назад Бетербиев отметил своей 38-й день рождения.
Хотя до боя с Ярдом еще несколько часов, Артур уже рассуждает насчет своих будущих оппонентов. Боксер заявил, что не прочь перейти в другую весовую категорию, чтобы подраться с украинцем Александром Усиком. «Без проблем подерусь с Усиком, если вы организуете бой. Он успешен. Усик продел хорошую работу.
Он хороший боец и хорошо поработал. Меня не особо интересует его карьера. Я не слежу за Усиком или кем-то еще.
Я мог бы подняться в другой вес. Это интересно, но хорошо было бы также подраться с другим чемпионом. Я пытаюсь быть готовым ко всему», — заявил спортсмен.
Напомним, что Бетербиев в своей профессиональной карьере не потерпел еще ни одного поражения! Более того, все свои бои он завершал досрочно!
Артур Бетербиев — Александр ГвоздикTB Boxing
За сутки до боя Бетербиев и Ярд приняли участие в традиционной церемонии взвешивания. Артур оказался чуть тяжелее своего оппонента — 79,2 кг против 79 к у Энтони.
Перед главным поединком вечера пройдут еще два боя: Артем Далакян выйдет в ринг против Дэвида Хименеса — два непобежденных бойца проведут встречу за чемпионский пояс по версии WBA в наилегчайшем весе. А за титул WBO Inter-Continental сразятся Эзекиэль Освальдо Мадерна и Кароль Итаума!