19-й нокаут подряд: Бетербиев сломал британца Ярда в Лондоне

21:15

А вот что думает Бетербиев по поводу возможного поединка против своего соотечественника Дмитрия Бивола, который может стать объединить все чемпионские пояса в полутяжелом весе.

«Бивол только и делает, что говорит о бое со мной. Он ничего не предпринимает. Джо Смит и Гвоздик сказали, что хотят драться, и сделали это. Но Бивол лишь говорит об этом. Нельзя говорить об одном и том же десять лет.

Он говорит о бое уже несколько лет, и за это время я завоевал два других пояса. Чемпионы вышли на бой, а что касается его… Я не знаю, о чём он думает», – приводит слова Бетербиева издание BoxingScene.