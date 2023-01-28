Первый «шлем» в карьере: Соболенко обыграла уроженку Москвы Рыбакину

11:35

Нелишним будет напомнить, что Рыбакина является чемпионкой Уимблдона-2022. При этом на остальных своих турнирах Большого шлема до настоящего момента она только еще раз добиралась до четвертьфинала — на «Ролан Гаррос» в 2021-м. Ну а в четвертом круге Уимблдона-2021 ее остановила как раз Соболенко, но это мы уже отметили.

Для Соболенко тот четвертьфинал стал первым на «шлемах» и в итоге она добралась даже до полуфинала. Собственно, у белорусской теннисистки выход в четвертьфинал «мейджора» всегда означает автоматическую победу в нем: после были полуфиналы US Open в 2021 и 2022 годах. А вот финалов еще не было никогда. Сегодня — первый.