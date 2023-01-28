Первый «шлем» в карьере: Соболенко обыграла уроженку Москвы Рыбакину

Было со второго сета ощущение, что Соболенко ведет игру и держит ее в руках. В том смысле, что результат матча больше зависит от ее точности и ошибок, чем от Рыбакиной. И в итоге так и получилось. Это первая победа на турнирах Большого шлема в карьере белорусской теннисиситки — 4:6, 6:3, 6:3. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Алекснадр Седов.
Принимает Рыбакина сложную подачу, но слишком коротко — легко забивает Арина. Больше — четвертый чемпионат-пойнт.
В сетку пробивает казахстанская теннисистка — меньше, третий брейк-пойнт в гейме и четвертый в сете у Соболенко!
Соболенко в атаке разбрасывала мячи по углам, а Рыбакина тащила. Но атака в итоге победила — ровно.
Соболенко классно атакует со второго мяча соперницы и в итоге пробивает виннер с форхенда по линии — 30:40, брейк-пойнт у Арины!
Мощной второй подачей отыгрывается Соболенко, а затем выигрывает короткий розыгрыш. Совсем минимальный аут по длине у Елены — 30:15.
Очень много брейк-пойнтов было у обеих в этом сете, но брейк был только один. И Соболенко этого хватило для победы в сете. Снова у этих соперниц все решится в третьей партии.
Рыбакина принимает, а затем пользуется тем, что удар Соболенко был слишком коротким, и забивает виннер в свободный корт — 30:30.
Аут по длине у Соболенко заканчивает розыгрыш — 3:5. Снова удерживает свою подачу Елена, но теперь соперница выйдет подавать на сет.
Могучая атака Соболенко с приема, потом еще атаки, но Рыбакина со всеми справляется и красиво завершает размен коротким ударом с хафкорта — больше.
Долгий для этого матча розыгрыш после первой подачи Рыбакиной, которая и бьет в аут по длине — 0:15.
Аут с приема второй подачи — 2:4. Удержала за более чем семь минут свою подачу Рыбакина и еще сохраняет шансы в партии. Но ей надо делать брейк.
И еще один брейк-пойнт виннером в розыгрыше после второй подачи соперницы зарабатывает Соболенко — меньше.
Соболенко создает себе атакующую ситуацию, но Елена переворачивает розыгрыш, давит сама, и соперница в итоге не попадает по длине уже из обороны — больше.
Берет очко подачей Рыбакина, но Соболенко тут же отыгрывается коротким активным розыгрышем — 15:15.
Рыбакина обороняется, бегая по разным сторонам, но в итоге крученым смэшем после отскока выигрывает очко белоруска — больше.
Острейший прием Рыбакиной ставит ее в положение атакующей. Поначалу кажется, что Арина выровняет розыгрыш, но казахстанка этого не позволяет — ровно.
Рыбакина атакует, идет вперед, Арина пытается ее обвести и не попадает по ширине немного — 15:30.
Просто съедает слабую вторую подачу приемом соперница, и Рыбакина не справляется — 1:3. Соболенко повела с брейком.
Рыбакина вроде играет мощно и после второй подачи, но Соболенко — еще мощнее. И в итоге белоруска завершает дело смэшем с лета — 30:30.
Давление Соболенко в розыгрыше с приема в конце концов заканчивается аутом по длине от Рыбакиной — 0:15.
Приняла подачу казахстанка и начала гонять соперницу по корту, но Арина нашла острый ответ, и Рыбакина ударила в сетку — 15:15.
Непростой первый розыгрыш на подаче Рыбакиной, который заканчивается ее шикарным укороченным — 15:0.
Классно переигрывает Соболенко соперницу — 0:1! С приключениями, но удержала Арина свою подачу на старте второй партии.
Разводит соперницу и мяч по разным углам корта Соболенко после короткого приема — 30:40, еще один брейк-пойнт.
И снова ошибка Соболенко — аут по длине. 15:40 — с двойного брейк-пойнта Рыбакиной начинается сет!
Впервые Елена выиграла у Арины первый сет в их матчах. Во многом все из-за ошибок Соболенко. Так-то, соперницы примерно равны. А что будет со второй партией? В них всегда побеждала Рыбакина. Если так будет и сейчас, то она возьмет турнир.
Всю мощь вкладывает Соболенко в прием и атаки в розыгрыше, но в итоге это оборачивается против нее же — небольшой аут по длине. 15:0.
И двойная ошибка снова у Соболенко! 5:4 — тут же снова с брейком повела Рыбакина и сейчас выйдет подавать на сет!
Под давлением Рыбакиной пробивает в сетку в розыгрыше после своей второй подачи Соболенко — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Классно выполняет Арина вторую подачу, выбивая соперницу из корта, а вторым ударом кладет прямой виннер в свободную часть — 15:30.
Мощный прием Рыбакиной ставит Соболенко в позицию защищающейся, и белоруска не вывозит — 0:15.
Острыми ударами обмениваются соперницы после приема Соболенко, но именно атаки белоруски мощнее, и заканчивается все ее смэшем — 0:15.
С трудом принимает даже вторую подачу Рыбакина, а атака Соболенко вторым ударом укладывается в свободную часть корта — 4:3.
Важный долгий розыгрыш. Гоняла Рыбакина Арину по корту, но в итоге сама Елена ударила в сетку — 40:30.
Рыбакина принимает чужую подачу, оказывается в атаке и давит, пока соперница, догоняя, не отвечает в аут — 0:15.
Остро принимает вторую подачу Рыбакина, но Соболенко это использует и пробивает на вылет в свободный угол — 3:2.
Классно уходящую подачу приняла Соболенко, но у Рыбакиной из приседа получилось отправить мяч вторым ударом очень глубоко, и тут Арина уже не справилась — 3:1.
Обмен ударами после приема, и мощь Соболенко на этот раз приносит успех — в сетку отвечает соперница — 40:15.
Принимает Рыбакина чужую подачу, а Соболенко, атакуя форхендом, отправляет мяч в аут — 2:1, казахстанка повела с брейком!
Короткий прием мощной подачи, дальше Рыбакина угадывает направление атаки, и казахстанской теннисистке еще и трос помогает. Соболенко все равно атакует, но ответ Елены идет классно в обвод — 40:30.
Соболенко довольно мощно приняла вторую подачу Рыбакиной, но та перенаправила эту силу в свой бэкхенд по диагонали, и Арина уже не справилась с ответом — 15:0.
Нелишним будет напомнить, что Рыбакина является чемпионкой Уимблдона-2022. При этом на остальных своих турнирах Большого шлема до настоящего момента она только еще раз добиралась до четвертьфинала — на «Ролан Гаррос» в 2021-м. Ну а в четвертом круге Уимблдона-2021 ее остановила как раз Соболенко, но это мы уже отметили.
Для Соболенко тот четвертьфинал стал первым на «шлемах» и в итоге она добралась даже до полуфинала. Собственно, у белорусской теннисистки выход в четвертьфинал «мейджора» всегда означает автоматическую победу в нем: после были полуфиналы US Open в 2021 и 2022 годах. А вот финалов еще не было никогда. Сегодня — первый.
Несмотря на такой перевес в личных встречах и пятое место в рейтинге WTA против 25-го у соперницы, Соболенко сегодня все-таки не безоговорочный фаворит. Рыбакина тоже показывает очень солидный теннис в Мельбурне, так что нас ждет классный матч. Тем более в их поединках всегда было три сета. Причем Соболенко каждый раз выигрывала первый и третий, уступая во втором. Посмотрим, как будет сегодня.
Рыбакина и Соболенко играли друг с другом трижды. И во всех трех матчах побеждала представительница Белоруссии. В четвертьфинале турнира в китайской Ухани в 2019 Соболенко в их первой встрече победила со счетом 6:3, 1:6, :1. Потом в 2021-м в четвертьфинале в Абу-Даби — 6:4, 4:6, 6:3. И в том же году Арина выиграла в 1/8 финала Уимблдона — 6:3, 4:6, 6:3.