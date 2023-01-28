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Спорт

Первый «шлем» в карьере: Соболенко обыграла уроженку Москвы Рыбакину

Арина Соболенко из Белоруссии выиграла Australian Open

В финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сражаались уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, и белорусская теннисистка Арина Соболенко. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:15

Было со второго сета ощущение, что Соболенко ведет игру и держит ее в руках. В том смысле, что результат матча больше зависит от ее точности и ошибок, чем от Рыбакиной. И в итоге так и получилось. Это первая победа на турнирах Большого шлема в карьере белорусской теннисиситки — 4:6, 6:3, 6:3. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Алекснадр Седов.

14:13

АУТ ПО ДЛИНЕ У РЫБАКИНОЙ! ВСЕ! АРИНА СОБОЛЕНКО — ЧЕМПИОНКА AUSTRALIAN OPEN!

14:12

Принимает Рыбакина сложную подачу, но слишком коротко — легко забивает Арина. Больше — четвертый чемпионат-пойнт.

14:12

Аут у Соболенко по длине — ровно. Это никогда не закончится.

14:11

Не справляется Рыбакина в розыгрыше, попадая в сетку — больше, третий чемпионат-пойнт!

14:10

Не справляется с подачей Елена — ровно.

14:09

А вот перевод Рыбакиной в розыгрыше идеален — меньше, брейк-пойнт.

14:09

Вела Соболенко розыгрыш, но переводом на другую сторону не попала — ровно.

14:07

Классно после приема соперницы пробивает в угол Арина — больше, второй матч-пойнт!

14:07

Двойная ошибка — нервы. 40:40.

14:06

Добирается подачей до матч- и чемпионат-пойнта Соболенко — 40:30.

14:06

Аут по длине у Рыбакиной — 30:30.

14:05

В ноги Соболенко играет Елена, а белоруска с лета выгребает в аут — 15:30.

14:05

В сетку бьет Соболенко в розыгрыше — 15:15.

14:04

Первое очко в пользу Соболенко — 15:0.

14:02

Забирает свою подачу Елена — 4:5. Соболенко будет подавать на чемпионат!

14:02

Не перебивает сетку под давлением Соболенко Рыбакина — 40:30.

14:01

Очко с подачи — 40:15.

14:00

Соболенко давит, но не попадает по длине — 30:15.

14:00

Соболенко поработала и заставила соперницу допустить ошибку — 15:15.

13:59

Уверенно начинает свою подачу Рыбакина — 15:0.

13:58

Очко с подачи — 3:5. В одном гейме от победы Соболенко!

13:57

Нет приема — больше.

13:57

Острый прием второй подачи и аут от Арины — ровно.

13:57

Очко с подачи — больше.

13:56

Прием второй подачи на вылет — 40:40.

13:55

Срывает Соболенко форхенд после приема соперницы — 40:30.

13:55

Аут у Рыбакиной в розыгрыше — 40:15.

13:54

И снова очко с подачи — 30:15.

13:54

Очко с подачи — 15:15.

13:53

Прием на вылет — 0:15.

13:52

Дожимает Соболенко, завершая гейм смэшем — 3:4! С брейком повела в решающей партии белоруска!

13:51

В сетку пробивает казахстанская теннисистка — меньше, третий брейк-пойнт в гейме и четвертый в сете у Соболенко!

13:50

Завязывается розыгрыш, Арина атакует, а когда она точна, тут почти без шансов — ровно.

13:49

Аут по длине с приема — больше.

13:49

Аут по длине с приема — ровно.

13:49

Аут по длине под давлением у Елены в розыгрыше — меньше, снова брейк-пойнт!

113:48

Нет приема — 40:40.

13:4

Брейк-пойнт у Соболенко — 30:40.

13:47

Отыгрывается Арина — 30:30.

13:46

А теперь аут по длине у Елены после острого приема — 30:15.

13:45

Два первых очка на своей подаче уверенно забирает Рыбакина — 30:0.

13:43

Рыбакина принимает вторую подачу Арины, но в итоге не справляется с атаками соперницы — 3:3.

13:43

Эйс еще раз — 40:15.

13:43

Эйс — 30:15.

13:43

С трудом принимает подачу Рыбакина, но дальше уже без шансов — 15:15.

13:2

Соболенко начинает гейм на своей подаче мощными атаками, но в итоге не попадает в корт — 0:15.

13:40

Прием в сетку — 3:2. Удержала Елена подачу.

13:40

Ох, как ловит Рыбакина соперницу на противоходе вторым ударом, попадая в линию — больше.

13:40

Соболенко в атаке разбрасывала мячи по углам, а Рыбакина тащила. Но атака в итоге победила — ровно.

13:38

Выбивает соперницу из корта подачей казахстанка и уверенно забивает в другой угол — больше.

13:38

Аут по длине у Елены — ровно.

13:37

Нет приема — больше.

13:37

Аут по длине с приема — 40:40.

13:36

Соболенко классно атакует со второго мяча соперницы и в итоге пробивает виннер с форхенда по линии — 30:40, брейк-пойнт у Арины!

13:35

Непросто было принять Соболенко, но она сделала это так, что Рыбакина ответила в аут — 30:30.

13:35

Двойная ошибка — 30:15.

13:34

Все четко делает Елена в атаке после хорошей подачи — 30:0.

13:34

Ловит Рыбакина вторым ударом Арину на противоходе, хотя сама еле попадает — 15:0.

13:33

На кураже сложнейший удар соперницы в свой виннер превращает белоруска — 2:2.

13:32

Хороша атака Соболенко. Даже после приема второй подачи — 40:15.

13:32

Мощной второй подачей отыгрывается Соболенко, а затем выигрывает короткий розыгрыш. Совсем минимальный аут по длине у Елены — 30:15.

13:31

Берет приемом первый розыгрыш на чужой подаче Рыбакина — 0:15.

13:28

Справилась с давлением белоруски Рыбакина и смогла в итоге забрать розыгрыш — 2:1.

13:28

Красиво обманывает Елена соперницу вторым ударом с хафкорта — 40:30.

13:27

В сетку бьет Рыбакина после приема Соболенко — 30:30.

13:27

Косой эйс — 30:15.

13:26

Аут по длине в розыгрыше со второй подачи у Соболенко. Атаковала. 15:15.

13:25

Успешно атакует вторую подачу соперницы Арина — 0:15.

13:25

Едва не потянула Рыбакина мертвый мяч, но все же не перекинула сетку — 1:1.

13:24

Срывает Арина перевод по линии с форхенда — 40:15.

13:24

Пытается на вылет принять вторую подачу белоруски Рыбакина, но не попадает по ширине — 40:0.

13:23

А теперь выигрывает короткий розыгрыш. В самую линию попала — 30:0.

13:23

Соболенко набирает первое очко в гейме подачей — 15:0.

13:22

Очко с подачи — 1:0.

13:21

Опять слишком мощные атаки Соболенко. В сетку пробивает казахстанка — 40:30.

13:21

Острый прием и ответ в сетку от Елены — 40:15.

13:20

Разнообразная игра Рыбакиной приводит к ауту от соперницы — 40:0.

13:20

Прием в сетку — 30:0.

13:19

Принимает Соболенко подачу Рыбакиной, но нереально было справиться со второй атакой — 15:0.

13:18

Очень много брейк-пойнтов было у обеих в этом сете, но брейк был только один. И Соболенко этого хватило для победы в сете. Снова у этих соперниц все решится в третьей партии.

13:16

Эйс второй подачей! Подала как первую — 3:6! Нас ждет решающая партия!

13:16

Эйс — 40:30, третий сет-пойнт у белоруски, но первый на своей подаче.

13:15

Рыбакина принимает, а затем пользуется тем, что удар Соболенко был слишком коротким, и забивает виннер в свободный корт — 30:30.

13:15

Аут по длине с приема — 30:15.

13:14

Отыгрывается Елена — 15:15.

13:13

Аут по длине с приема второй подачи — 15:0.

13:1313:13

Аут по длине у Соболенко заканчивает розыгрыш — 3:5. Снова удерживает свою подачу Елена, но теперь соперница выйдет подавать на сет.

13:12

Прием в сетку — больше.

13:12

Аут у Рыбакиной по длине — ровно.

13:11

Могучая атака Соболенко с приема, потом еще атаки, но Рыбакина со всеми справляется и красиво завершает размен коротким ударом с хафкорта — больше.

13:1

Отыгрывается Рыбакина — 40:40.

13:09

Эйс — 30:40, еще один сет-пойнт.

13:09

Классно бьет по диагонали Соболенко — 15:40, двойной сет-пойнт у Арины.

13:08

Аут у Рыбакиной по длине после глубокого приема Соболенко — 15:30.

13:08

В сетку попадает Соболенко — 15:15.

13:07

Долгий для этого матча розыгрыш после первой подачи Рыбакиной, которая и бьет в аут по длине — 0:15.

13:05

Дожимает в атаке смэшем Арина — 2:5.

13:04

Аут по длине у казахстанки — 40:15.

13:03

Вторым ударом Рыбакина отправляет мяч в сетку — 30:15.

13:03

Эйс — 15:15.

13:03

Прием на вылет. В самую заднюю линию — 0:15.

13:02

Аут с приема второй подачи — 2:4. Удержала за более чем семь минут свою подачу Рыбакина и еще сохраняет шансы в партии. Но ей надо делать брейк.

13:01

Нет приема — больше.

13:01

На вылет атакует вторую подачу белоруска — ровно.

13:00

Нет приема — больше.

13:00

Аут по длине у Соболенко после второй подачи Елены — ровно.

12:59

И еще один брейк-пойнт виннером в розыгрыше после второй подачи соперницы зарабатывает Соболенко — меньше.

12:58

Угадывает Рыбакина направление атаки, но не справляется — ровно.

12:57

Соболенко создает себе атакующую ситуацию, но Елена переворачивает розыгрыш, давит сама, и соперница в итоге не попадает по длине уже из обороны — больше.

12:56

Срывает прием белорусская теннисистка — 40:40.

12:56

Очко в пользу Елены с подачи — 30:40, но есть второй брейковый мяч.

12:56

И еще один — 15:40, двойной брейк-пойнт у Соболенко!

12:55

Еще один розыгрыш за Ариной — 15:30.

12:54

Берет очко подачей Рыбакина, но Соболенко тут же отыгрывается коротким активным розыгрышем — 15:15.

12:52

Эйс от Соболенко — 1:4.

12:51

Рыбакина обороняется, бегая по разным сторонам, но в итоге крученым смэшем после отскока выигрывает очко белоруска — больше.

12:50

Острейший прием Рыбакиной ставит ее в положение атакующей. Поначалу кажется, что Арина выровняет розыгрыш, но казахстанка этого не позволяет — ровно.

12:50

Под давлением Арины срывает форхенд на бегу Елена — больше.

12:49

Хорошая вторая подача и атака на вылет вторым ударом — 40:40.

12:48

Двойная ошибка — меньше, брейк-пойнт у Рыбакиной!

12:48

А теперь белоруска срывает форхенд после приема соперницы — 40:40.

12:47

Легко забивает в свободную часть корта Соболенко после короткого приема Елены — 40:30.

12:47

Пытается укоротить с хафкорта Рыбакина, но не поднимает мяч над сеткой — 30:30.

12:46

Рыбакина атакует, идет вперед, Арина пытается ее обвести и не попадает по ширине немного — 15:30.

12:46

А теперь Арина бьет в сетку после приема соперницы — 15:15.

12:45

Подача Соболенко, короткий прием и виннер — 15:0.

12:45

Просто съедает слабую вторую подачу приемом соперница, и Рыбакина не справляется — 1:3. Соболенко повела с брейком.

12:44

Еще один розыгрыш за Ариной — меньше, второй в гейме брейк-пойнт.

12:44

Эйс — 40:40.

12:42

В самую заднюю линию принимает Соболенко, а Рыбакина отвечает в сетку — 30:40, брейк-пойнт.

12:41

Рыбакина вроде играет мощно и после второй подачи, но Соболенко — еще мощнее. И в итоге белоруска завершает дело смэшем с лета — 30:30.

12:41

Аут с приема — 30:15.

12:40

Обе остро играют после второй подачи Рыбакиной, но в итоге дожимает Елена — 15:15.

12:40

Давление Соболенко в розыгрыше с приема в конце концов заканчивается аутом по длине от Рыбакиной — 0:15.

12:38

Эйсом завершается гейм — 1:2.

12:37

Эйс — больше.

12:37

Аут у Соболенко после приема казахстанки — 40:40.

12:36

Не справляется с атаками белоруски Рыбакина — 40:30.

12:36

Аут по длине третьим ударом в розыгрыше у Соболенко с форхенда — 30:30.

12:36

Прием в сетку — 30:15.

12:35

Приняла подачу казахстанка и начала гонять соперницу по корту, но Арина нашла острый ответ, и Рыбакина ударила в сетку — 15:15.

12:35

В сетку бьет Соболенко после приема соперницы.

12:34

Подачей завершает гейм Рыбакина. И тоже с трудом, но удерживает — 1:1.

12:33

Срывает Соболенко форхенд под давлением — больше.

12:33

А вот тут прием на вылет — 40:40.

12:32

Вторую подачу Елены принимает в сетку белорусская теннисистка — 40:30.

12:32

Эту подачу не принять — 30:30.

12:31

Соболенко принимает, навязывает розыгрыш и выжимает ошибку Елены — 15:30.

12:31

Отыгрывается Соболенко блестящим виннером с форхенда в самую боковую линию — 15:15.

12:29

Непростой первый розыгрыш на подаче Рыбакиной, который заканчивается ее шикарным укороченным — 15:0.

12:2

Классно переигрывает Соболенко соперницу — 0:1! С приключениями, но удержала Арина свою подачу на старте второй партии.

12:27

Прием в сетку — больше.

12:27

Срывает Рыбакина под давлением форхенд — 40:40.

12:27

Разводит соперницу и мяч по разным углам корта Соболенко после короткого приема — 30:40, еще один брейк-пойнт.

12:26

И снова ошибка Соболенко — аут по длине. 15:40 — с двойного брейк-пойнта Рыбакиной начинается сет!

12:25

И снова Рыбакина переигрывает белоруску — 15:30.

12:25

Розыгрыш со второй подачи приводит к ошибке Арины — 15:15.

12:24

На вылет подает Соболенко на старте второй партии — 15:0.

12:21

Но пока обе соперницы покинули корт.

12:20

Впервые Елена выиграла у Арины первый сет в их матчах. Во многом все из-за ошибок Соболенко. Так-то, соперницы примерно равны. А что будет со второй партией? В них всегда побеждала Рыбакина. Если так будет и сейчас, то она возьмет турнир.

12:20

Прием в сетку — 6:4, первый сет за Рыбакиной.

12:19

Еще очко за Рыбакиной. В атаке заработала Елена — 40:0, тройной сет-пойнт!

12:18

В сетку пробивает белоруска в розыгрыше — 30:0.

12:18

Всю мощь вкладывает Соболенко в прием и атаки в розыгрыше, но в итоге это оборачивается против нее же — небольшой аут по длине. 15:0.

12:16

И двойная ошибка снова у Соболенко! 5:4 — тут же снова с брейком повела Рыбакина и сейчас выйдет подавать на сет!

12:15

Аут по длине с приема — 30:40, еще брейк-пойнт.

12:14

Под давлением Рыбакиной пробивает в сетку в розыгрыше после своей второй подачи Соболенко — 15:40, двойной брейк-пойнт!

12:13

Классно выполняет Арина вторую подачу, выбивая соперницу из корта, а вторым ударом кладет прямой виннер в свободную часть — 15:30.

12:12

Двойная ошибка — 0:30.

12:12

Мощный прием Рыбакиной ставит Соболенко в позицию защищающейся, и белоруска не вывозит — 0:15.

12:11

Дожимает Арина в розыгрыше — 4:4, есть обратный брейк.

12:10

Нет приема — 15:40, еще два брейк-пойнта.

12:10

И еще раз — 0:40, тройной брейк-пойнт у Соболенко!

12:09

Ошибается Рыбакина — 0:30.

12:08

Острыми ударами обмениваются соперницы после приема Соболенко, но именно атаки белоруски мощнее, и заканчивается все ее смэшем — 0:15.

12:07

С трудом принимает даже вторую подачу Рыбакина, а атака Соболенко вторым ударом укладывается в свободную часть корта — 4:3.

12:06

Важный долгий розыгрыш. Гоняла Рыбакина Арину по корту, но в итоге сама Елена ударила в сетку — 40:30.

12:06

Эйс — 30:30.

12:05

Двойная ошибка — 15:30.

12:04

Снова принимает Рыбакина, но вскоре пускает в аут по длине — 15:15.

12:04

Рыбакина принимает чужую подачу, оказывается в атаке и давит, пока соперница, догоняя, не отвечает в аут — 0:15.

12:03

Эйс завершает гейм — 4:2.

12:03

Аут у Сололенко в розыгрыше под давлением — 40:0.

12:02

И еще эйс — 30:0.

12:02

Мощная подача Рыбакиной — 15:0.

12:00

Остро принимает вторую подачу Рыбакина, но Соболенко это использует и пробивает на вылет в свободный угол — 3:2.

12:00

А вот тут справилась, и уже у Арины аут по длине третьим ударом — 40:15.

11:59

И снова со вторым ударом белоруски не справляется Рыбакина — 40:0.

11:59

С приемом Рыбакина справляется, но второй удар Арины слишком мощен — 30:0.

11:59

Прием в аут — 15:0 на подаче Соболенко.

11:58

Классно уходящую подачу приняла Соболенко, но у Рыбакиной из приседа получилось отправить мяч вторым ударом очень глубоко, и тут Арина уже не справилась — 3:1.

11:57

Обмен ударами после приема, и мощь Соболенко на этот раз приносит успех — в сетку отвечает соперница — 40:15.

11:57

Прием в сетку — 40:0.

11:56

Короткий розыгрыш, но снова в пользу Елены — 30:0.

11:56

Рыбакина начинает свой гейм уверенной подачей — 15:0.

11:54

Принимает Рыбакина чужую подачу, а Соболенко, атакуя форхендом, отправляет мяч в аут — 2:1, казахстанка повела с брейком!

11:53

Двойная ошибка — меньше, первый в матче брейк-пойнт.

11:53

Глубоко принимает вторую подачу Рыбакина, и Арина отправляет мяч в аут по длине — 40:40.

11:52

Короткий прием мощной подачи, дальше Рыбакина угадывает направление атаки, и казахстанской теннисистке еще и трос помогает. Соболенко все равно атакует, но ответ Елены идет классно в обвод — 40:30.

11:51

Рыбакина принимает вторую подачу соперницы на вылет — 40:15.

11:51

Эйс — 40:0. Весело пока.

11:50

Прием в аут по длине — 30:0.

11:50

Соболенко тоже берет очко подачей — 15:0.

11:49

И третий подряд — 1:1.

11:49

И еще один — 40:15.

11:49

Эйс от Рыбакиной — 30:15.

11:49

Мощный прием Соболенко — 15:15.

11:48

Соболенко довольно мощно приняла вторую подачу Рыбакиной, но та перенаправила эту силу в свой бэкхенд по диагонали, и Арина уже не справилась с ответом — 15:0.

11:47

И эйс завершает гейм — 0:1.

11:46

Аут по ширине у Рыбакиной в обмене ударами в розыгрыше — 40:15.

11:46

Мощная подача, короткий прием и хлесткий виннер Арины в противоход — 30:15.

11:45

А продолжила эйсом — 15:15.

11:45

Соболенко начала с двойной ошибки — 0:15.

11:43

Разминаются спортсменки, а подавать первой в матче будет Соболенко.

11:40

Появляются на корте теннисистки, а матч начнется где-то в 11.45 по московскому времени.

11:35

Нелишним будет напомнить, что Рыбакина является чемпионкой Уимблдона-2022. При этом на остальных своих турнирах Большого шлема до настоящего момента она только еще раз добиралась до четвертьфинала — на «Ролан Гаррос» в 2021-м. Ну а в четвертом круге Уимблдона-2021 ее остановила как раз Соболенко, но это мы уже отметили.

Для Соболенко тот четвертьфинал стал первым на «шлемах» и в итоге она добралась даже до полуфинала. Собственно, у белорусской теннисистки выход в четвертьфинал «мейджора» всегда означает автоматическую победу в нем: после были полуфиналы US Open в 2021 и 2022 годах. А вот финалов еще не было никогда. Сегодня — первый.

11:30

Несмотря на такой перевес в личных встречах и пятое место в рейтинге WTA против 25-го у соперницы, Соболенко сегодня все-таки не безоговорочный фаворит. Рыбакина тоже показывает очень солидный теннис в Мельбурне, так что нас ждет классный матч. Тем более в их поединках всегда было три сета. Причем Соболенко каждый раз выигрывала первый и третий, уступая во втором. Посмотрим, как будет сегодня.

11:25

Рыбакина и Соболенко играли друг с другом трижды. И во всех трех матчах побеждала представительница Белоруссии. В четвертьфинале турнира в китайской Ухани в 2019 Соболенко в их первой встрече победила со счетом 6:3, 1:6, :1. Потом в 2021-м в четвертьфинале в Абу-Даби — 6:4, 4:6, 6:3. И в том же году Арина выиграла в 1/8 финала Уимблдона — 6:3, 4:6, 6:3.

11:20

Матч начнется примерно в 11.40 мск.

11:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В финале Открытого чемпионата Австралии сражаются представительница Казахстана Елена Рыбакина и белорусская теннисистка Арина Соболенко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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