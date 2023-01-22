Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Вот таким получился этот вечер фигурного катания! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.
Вот таким получился этот турнир. Кубок Первого канала выиграла «Красная машина» Алины Загитовой, пролидировавшая от начала и до конца соревнований.
Сразу же чистейший тройной аксель на большой плюс. Затем четверной тулуп! И дальше каскад 4 тулуп + 2 аксель + секвенция. Потом тройной риттбергер, Во второй части каскад 3 лутц + 3 тулуп, каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов, тройной лутц. Ну и дальше вращения и дорожки. Ну что сказать, блестяще!
Их будет набирать еще одна ученица Этери Тутберидзе, новоиспеченная чемпионка России Софья Акатьева!
Туктамышева набирает очень высокие баллы. Но «Красной машине» надо 109 очков для победы в турнире!
Начала с каскада 3 аксель + 2 тулуп, затем выполнила тройной аксель с ошибкой, после чего чисто сделала тройной риттбергрер и тройной сальхов. Во второй части проката каскад 3 лутц + 3 тулуп, каскад 3 флип + 2 аксель + 2 аксель + секвенция. Дальше тройной лутц, потом вращения четвертого уровня и дорожка третьего. Достойно.
Есть тройной аксель! В каскаде с двойным и секвенцией. А затем еще один сольный тройной аксель! И тоже чисто! Дальше 3 лутц + 3 тулуп, потом тройной флип с ошибкой на выезде. Во второй части проката каскад 2 аксель + ойлер + 3 сальхов, сольный тройной лутц, тройной риттбергер. Блестящее выступление!
Есть чистый тройной аксель! А потом чистый четверной тулуп! Еще и в каскаде с двойным акселем и секвенцией. Потом двойной тулуп и тройной риттбергер. Во второй части каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов, каскад 3 флип + 3 тулуп, сольный тройной флип. Вращения четвертого уровня, дорожка шагов — третьего. Очень сильное выступление!
Тройной лутц отличный в начале проката, дальше каскад 2 аксель + 3 тулуп и каскад 3 флип + 2 тулуп + 2 риттбергер. Во второй части проката каскад 3 лутц + 2 аксель + секвенция, тройной флип, тройной риттбергер. С остальной частью проката тоже справилась четко.
Гущина начала с чистого тройного флипа, а вот тройной лутц не полуился. С двойным акселем справилась. Во второй части упала с тройного лутца, который открывал каскад. Зато сделала каскад 3 риттбергер + ойлер + 3 сальхов и каскад 3 риттбергер + 2 тулуп. Откатала достойно, особенно с учетом обстоятельств.
Четверной сальхов в самом начале выступления в каскаде с ойлером и тройным сальховом — неудачно приземлила последний прыжок. Затем упала с четверного сальхова. Сделала чистый тройной флип, потом такой же двойной аксель. Во второй части каскад 3 лутц + 3 тулуп, потом тройной флип, потом каскад 3 лутц + 2 аксель + секвенция и еще сольный тройной риттбергер! Все солидно.
Двойной сальхов в начале проката, планировалось больше оборотов. Дальше прыгнула двойной аксель, затем тройной флип. Во второй части проката каскад 3 лутц + 3 риттбергер, каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов и каскад 3 флип + 3 тулуп. Дорожку шагов оценили вторым уровнем. Не худший, но и не лучший прокат.
Впереди выступления женщин в произвольной программе, а вот положение команд в турнире.
В начале проката двойной лутц вместо четверного, но потом четверной риттбергер исполнил чисто! Потом каскад 4 сальхов + 3 тулуп. Во второй части проката чистый каскад 3 аксель + 2 аксель + секвенция. Дальше дорожка третьего уровня, чистый тройной флип, чистый тройной аксель, каскад 3 лутц + 3 риттбергер + 2 риттбергер. Неровный прокат, но смог собраться после неудачного начала.
Сразу же падение с четверного риттбергера. Затем двойной тулуп вместо четверного. Следом прыгнул двойной сальхов, но затем смог собраться, хоть и не до конца, допустив ошибочку в каскаде 3 аксель + ойлер + 3 сальхов. Во второй части каскад 3 аксель + 3 тулуп. Потом 3 флип и каскад 3 риттбергер + 2 аксель + секвенция. Ну и финальная часть проката из дорожки и вращений.
Евгений Семененко на льду. Он представляет «Нас не догонят». Все четыре балла между командами.
Сразу же чистый сложнейший каскад 4 лутц + 2 тулуп. Затем тройной лутц вместо четверного, зато тройной аксель сделал чисто. Завершил первую часть программы тройным риттбергером. Во второй упал с каскада 3 лутц + ойлер + 3 флип на последнем прыжке и тут же упал еще и с тройного акселя. Затем сделал двойной сальхов вместо тройного. Ну и закончил дорожкой и вращениями второго и третьего уровней.
Сразу же чистый четверной тулуп, а затем и такой же четверной сальхов! А потом еще каскад 4 тулуп + 3 тулуп. Двойной аксель сделал, хотя, наверное, хотел тройной. Во второй части каскад 3 аксель + ойлер + 3 сальхов, затем каскад 2 аксель 3 лутц + секвенция с падением. Ну и затем уверенно докатал дорожку и вращения. Почти без ошибок всё выступление!
Вторая разминка
5. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») 6. Александр Самарин («Красная машина») 7. Евгений Семененко («Нас не догонят») 8. Петр Гуменник («Красная машина»)
Чистый четверной сальхов, чистый каскад 4 тулуп + 2 тулуп. Потом зашел на четверной тулуп. но не вышло. Прыгнул только двойной. Дальше тройной риттбергер. Во второй части чистейший каскад 3 аксель + 2 аксель + секвенция. а потом еще и тройной аксель! Дальше каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов. Красивый и почти идеально чистый прокат!
Четверной сальхов сделан чисто! Каскад 4 тулуп + 2 тулуп — тоже чисто! Дальше тройной риттбергер, а затем ошибочка в каскаде 3 аксель + 3 тулуп. Во второй части программы исполнил чистый четверной тулуп, но затем упал с тройного акселя и тройного лутца. Ну эффектно и изящно докатал дорожку и вращения! Все сделано очень красиво и сильно!
Четверной риттбергер с ошибочкой на выезде, отличный четверной тулуп! Дальше каскад 3 аксель + 2 тулуп, а потом еще сольный тройной тулуп! И потом еще во второй части четверной сальхов в каскаде с тройным риттбергером! А вот сольный четверной риттбергер с ошибочкой вышел. Потом каскад 3 сальхов + 2 тулуп, ну и докатал вращениями. Прекрасное выступление!
К сожалению, сразу же падение с четверного риттбергера. Дальше каскад 4 сальхов + 2 тупул — чисто! А вот с тройного акселя плохо выехал и с четверного тулупа упал. Во второй части проката более-менее собрался. Сделал несколько каскадов, в том числе с четверным сальховом. Тройной риттбергер приличный. Докатал, хотя падения и морально, и физически нагрузили сильно.
Началась первая разминка у мужчин.
1. Макар Игнатов («Нас не догонят») 2. Глеб Лутфуллин («Красная машина») 3. Андрей Мозалев («Нас не догонят») 4. Артем Ковалев («Красная машина»)
Пока готовят лед к выступлению мужчин, вот положение в турнире. Команда Алины Загитовой по-прежнему впереди.
Результат Мишиной и Галлямова. Они вторые на сегодняшних соревнованиях. Два балла проиграли Бойковой и Козловскому.
Выброс тройной риттбергер с падением, а дальше сложный каскад, параллельный тройной тулуп — все сделано отлично. Выброс тройной тулуп — тоже прекрасен. И вообще очень зажигательный и интересный прокат высочайшего уровня. Ну и катились чемпионы мира и Европы! Одно падение и на вращении был рассинхрон еще, правда.
Сразу же каскад 3 сальхов + 2 аксель + 2 аксель + секвенция, затем твиззлы четвертого уровня, тройной тулуп тоже чистый. Выбросы, в том числе тройной риттбергер, были исполнены блестяще! В целом, ошибки были небольшие, но мощный прокат!
В начале качественный тройной сальхов, затем хорошие твиззлы четвертого уровня. Дальше каскад из параллельных тройного и двойного тулупов. После этого выброс тройной флип и выброс тройной риттбергер — оба на уровне. Шикарный прокат шикарной пары. Главное, что они все сделали чисто.
Ну а первыми выступят спортивные пары. Вот в каком порядке.
1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов («Нас не догонят») 2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов («Красная машина») 3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский («Нас не догонят») 4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов («Красная машина»)
Сразу же каскад 3 сальхов + ойлер + 3 сальхов, затем красивые твиззлы третьего уровня, а вот параллельный риттбергер у партнера не вышел на приземлении. Выброс тройной флип на уровне. А вот выброс тройной риттбергер прошел с ошибкой на выезде. Классеное 5 аксель лассо четвертого уровня, ну а завершили все красивые и нежные вращения.
745,68 у команды Загитовой «Красная машина», 738,31 у команды Валиевой «Нас не догонят» после первого дня соревнований.
Положение после короткой программы
1. Андрей Мозалев («Нас не догонят») – 104,36 2. Глеб Лутфуллин («Красная машина») – 94,06 3. Макар Игнатов («Нас не догонят») – 91,05 4. Александр Самарин («Красная машина») – 88,69 5. Евгений Семененко («Нас не догонят») – 88,18 6. Петр Гуменник («Красная машина») – 86,56 7. Артем Ковалев («Красная машина») – 78,15 8. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») – 68,92
Вот порядок выступлений и команды участников сегодня. Первая разминка
1. Макар Игнатов («Нас не догонят») 2. Глеб Лутфуллин («Красная машина») 3. Андрей Мозалев («Нас не догонят») 4. Артем Ковалев («Красная машина»)
Вторая разминка
5. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») 6. Александр Самарин («Красная машина») 7. Евгений Семененко («Нас не догонят») 8. Петр Гуменник («Красная машина»)