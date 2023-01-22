Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

18:23

Сразу же чистый четверной тулуп, а затем и такой же четверной сальхов! А потом еще каскад 4 тулуп + 3 тулуп. Двойной аксель сделал, хотя, наверное, хотел тройной. Во второй части каскад 3 аксель + ойлер + 3 сальхов, затем каскад 2 аксель 3 лутц + секвенция с падением. Ну и затем уверенно докатал дорожку и вращения. Почти без ошибок всё выступление!