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Спорт

Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

«Красная машина» Алины Загитовой обыграла «Нас не догонят» Камилы Валиевой

На Кубке Первого канала по фигурному катанию фигуристы показывали произвольные программы. После первого дня «Красная машина» с капитаном Алиной Загитовой опережалаоманду «Нас не догонят» с Камилой Валиевой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию состязаний.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:40

Вот таким получился этот вечер фигурного катания! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.

20:30

Вот таким получился этот турнир. Кубок Первого канала выиграла «Красная машина» Алины Загитовой, пролидировавшая от начала и до конца соревнований.

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20:18

Команда Алины Загитовой празднует победу!

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20:16

Акатьева приносит победу команде Алины Загитовой!

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20:16

Сразу же чистейший тройной аксель на большой плюс. Затем четверной тулуп! И дальше каскад 4 тулуп + 2 аксель + секвенция. Потом тройной риттбергер, Во второй части каскад 3 лутц + 3 тулуп, каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов, тройной лутц. Ну и дальше вращения и дорожки. Ну что сказать, блестяще!

20:12

Их будет набирать еще одна ученица Этери Тутберидзе, новоиспеченная чемпионка России Софья Акатьева!

20:09

Туктамышева набирает очень высокие баллы. Но «Красной машине» надо 109 очков для победы в турнире!

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19:51

Начала с каскада 3 аксель + 2 тулуп, затем выполнила тройной аксель с ошибкой, после чего чисто сделала тройной риттбергрер и тройной сальхов. Во второй части проката каскад 3 лутц + 3 тулуп, каскад 3 флип + 2 аксель + 2 аксель + секвенция. Дальше тройной лутц, потом вращения четвертого уровня и дорожка третьего. Достойно.

20:07

Есть тройной аксель! В каскаде с двойным и секвенцией. А затем еще один сольный тройной аксель! И тоже чисто! Дальше 3 лутц + 3 тулуп, потом тройной флип с ошибкой на выезде. Во второй части проката каскад 2 аксель + ойлер + 3 сальхов, сольный тройной лутц, тройной риттбергер. Блестящее выступление!

20:03

Ну а теперь на льду главный козырь «Нас не догонят» Елизавета Туктамышева!

20:01

Петросян получает высокие баллы. Отрывается «Красная машина».

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19:59

Есть чистый тройной аксель! А потом чистый четверной тулуп! Еще и в каскаде с двойным акселем и секвенцией. Потом двойной тулуп и тройной риттбергер. Во второй части каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов, каскад 3 флип + 3 тулуп, сольный тройной флип. Вращения четвертого уровня, дорожка шагов — третьего. Очень сильное выступление!

19:55

Отвечать за «Красную машину» будет ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

19:54

Блестящий результат у Муравьевой.

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19:46

Софья Муравьева выступает в заключительной разминке первой. Она из «Нас не догонят».

19:40

Начинается вторая разминка.

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19:38

Яметова существенно увеличивает преимущество «Красной машины». 146,17 — новый лидер!

19:37

Тройной лутц отличный в начале проката, дальше каскад 2 аксель + 3 тулуп и каскад 3 флип + 2 тулуп + 2 риттбергер. Во второй части проката каскад 3 лутц + 2 аксель + секвенция, тройной флип, тройной риттбергер. С остальной частью проката тоже справилась четко.

19:32

На льду Вероника Яметова из «Красной машины».

19:31

Гущина получила не самые высокие баллы, но откатала все равно достойно.

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19:29

Гущина начала с чистого тройного флипа, а вот тройной лутц не полуился. С двойным акселем справилась. Во второй части упала с тройного лутца, который открывал каскад. Зато сделала каскад 3 риттбергер + ойлер + 3 сальхов и каскад 3 риттбергер + 2 тулуп. Откатала достойно, особенно с учетом обстоятельств.

19:25

Не выступавшая в короткой программе Ксения Гущина на льду. Это «Нас не догонят».

19:24

Баллы Горбачевой позволяют «Красной машине» сохранить отрыв на солидном уровне.

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19:21

Четверной сальхов в самом начале выступления в каскаде с ойлером и тройным сальховом — неудачно приземлила последний прыжок. Затем упала с четверного сальхова. Сделала чистый тройной флип, потом такой же двойной аксель. Во второй части каскад 3 лутц + 3 тулуп, потом тройной флип, потом каскад 3 лутц + 2 аксель + секвенция и еще сольный тройной риттбергер! Все солидно.

19:17

Представляющая «Красную машину» Алина Горбачева на льду.

19:16

Очень приличное выступление Самоделкиной!

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19:14

Двойной сальхов в начале проката, планировалось больше оборотов. Дальше прыгнула двойной аксель, затем тройной флип. Во второй части проката каскад 3 лутц + 3 риттбергер, каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов и каскад 3 флип + 3 тулуп. Дорожку шагов оценили вторым уровнем. Не худший, но и не лучший прокат.

19:09

Первой выступает Софья Самоделкина. Она выступает за «Нас не догонят».

19:04

Начинается разминка у женщин.

18:50

Впереди выступления женщин в произвольной программе, а вот положение команд в турнире.

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18:46

Очень солидные прокат и результат Гуменника делают отрыв для «Красной машины»!

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18:45

В начале проката двойной лутц вместо четверного, но потом четверной риттбергер исполнил чисто! Потом каскад 4 сальхов + 3 тулуп. Во второй части проката чистый каскад 3 аксель + 2 аксель + секвенция. Дальше дорожка третьего уровня, чистый тройной флип, чистый тройной аксель, каскад 3 лутц + 3 риттбергер + 2 риттбергер. Неровный прокат, но смог собраться после неудачного начала.

18:40

Петр Гуменник из «Красной машины» завершает соревнования мужчин.

18:39

Не слишком доволен своим результатом Семененко.

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18:37

Сразу же падение с четверного риттбергера. Затем двойной тулуп вместо четверного. Следом прыгнул двойной сальхов, но затем смог собраться, хоть и не до конца, допустив ошибочку в каскаде 3 аксель + ойлер + 3 сальхов. Во второй части каскад 3 аксель + 3 тулуп. Потом 3 флип и каскад 3 риттбергер + 2 аксель + секвенция. Ну и финальная часть проката из дорожки и вращений.

18:32

Евгений Семененко на льду. Он представляет «Нас не догонят». Все четыре балла между командами.

18:31

Не самое удачное выступление Самарина практически выравнивает положение!

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18:29

Сразу же чистый сложнейший каскад 4 лутц + 2 тулуп. Затем тройной лутц вместо четверного, зато тройной аксель сделал чисто. Завершил первую часть программы тройным риттбергером. Во второй упал с каскада 3 лутц + ойлер + 3 флип на последнем прыжке и тут же упал еще и с тройного акселя. Затем сделал двойной сальхов вместо тройного. Ну и закончил дорожкой и вращениями второго и третьего уровней.

18:25

На льду Александр Самарин, который выступит за «Красную машину».

18:24

Отличный результат показывает Алиев!

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18:23

Сразу же чистый четверной тулуп, а затем и такой же четверной сальхов! А потом еще каскад 4 тулуп + 3 тулуп. Двойной аксель сделал, хотя, наверное, хотел тройной. Во второй части каскад 3 аксель + ойлер + 3 сальхов, затем каскад 2 аксель 3 лутц + секвенция с падением. Ну и затем уверенно докатал дорожку и вращения. Почти без ошибок всё выступление!

18:17 ву

Дмитрий Алиев из «Нас не догонят» начинает.

18:12

Вторая разминка

5. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») 6. Александр Самарин («Красная машина») 7. Евгений Семененко («Нас не догонят») 8. Петр Гуменник («Красная машина»)

18:11

Начинается разминка второй группы.

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18:10

Немножко отыграли «Нас не догонят».

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18:08

Чистый четверной сальхов, чистый каскад 4 тулуп + 2 тулуп. Потом зашел на четверной тулуп. но не вышло. Прыгнул только двойной. Дальше тройной риттбергер. Во второй части чистейший каскад 3 аксель + 2 аксель + секвенция. а потом еще и тройной аксель! Дальше каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов. Красивый и почти идеально чистый прокат!

18:03

Артем Ковалев, катающийся за «Красную машину», завершает выступление первой группы.

18:02

Лучший результат среди выступивших у Мозалева!

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18:01

Четверной сальхов сделан чисто! Каскад 4 тулуп + 2 тулуп — тоже чисто! Дальше тройной риттбергер, а затем ошибочка в каскаде 3 аксель + 3 тулуп. Во второй части программы исполнил чистый четверной тулуп, но затем упал с тройного акселя и тройного лутца. Ну эффектно и изящно докатал дорожку и вращения! Все сделано очень красиво и сильно!

17:55

Андрей Мозалев из «Нас не догонят» Валиевой на льду.

17:54

Очень хороший результат, а перевес «Красной машины» увеличивается!

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17:52

Четверной риттбергер с ошибочкой на выезде, отличный четверной тулуп! Дальше каскад 3 аксель + 2 тулуп, а потом еще сольный тройной тулуп! И потом еще во второй части четверной сальхов в каскаде с тройным риттбергером! А вот сольный четверной риттбергер с ошибочкой вышел. Потом каскад 3 сальхов + 2 тулуп, ну и докатал вращениями. Прекрасное выступление!

17:48

Глеб Лутфуллин из «Красной машины» на льду. Сейчас должны быть четыре четверных!

17:47

Не тот, конечно, результат, который хотелось Игнатову.

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17:45

К сожалению, сразу же падение с четверного риттбергера. Дальше каскад 4 сальхов + 2 тупул — чисто! А вот с тройного акселя плохо выехал и с четверного тулупа упал. Во второй части проката более-менее собрался. Сделал несколько каскадов, в том числе с четверным сальховом. Тройной риттбергер приличный. Докатал, хотя падения и морально, и физически нагрузили сильно.

17:41

Макар Игнатов, представляющий команду «Нас не догонят», на льду.

17:34

Началась первая разминка у мужчин.

1. Макар Игнатов («Нас не догонят») 2. Глеб Лутфуллин («Красная машина») 3. Андрей Мозалев («Нас не догонят») 4. Артем Ковалев («Красная машина»)

17:21

Заливают лед пока.

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17:20

Пока готовят лед к выступлению мужчин, вот положение в турнире. Команда Алины Загитовой по-прежнему впереди.

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17:17

Результат Мишиной и Галлямова. Они вторые на сегодняшних соревнованиях. Два балла проиграли Бойковой и Козловскому.

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17:15

Выброс тройной риттбергер с падением, а дальше сложный каскад, параллельный тройной тулуп — все сделано отлично. Выброс тройной тулуп — тоже прекрасен. И вообще очень зажигательный и интересный прокат высочайшего уровня. Ну и катились чемпионы мира и Европы! Одно падение и на вращении был рассинхрон еще, правда.

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17:11

На льду Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

17:10

Переиграли Тарасову и Морозова! «Нас не догонят» приближаются к «Красной машине».

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17:07

Сразу же каскад 3 сальхов + 2 аксель + 2 аксель + секвенция, затем твиззлы четвертого уровня, тройной тулуп тоже чистый. Выбросы, в том числе тройной риттбергер, были исполнены блестяще! В целом, ошибки были небольшие, но мощный прокат!

17:03

На льду Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из «Нас не догонят».

17:02

Отличный результат. И снова «Красная машина» впереди.

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17:00

В начале качественный тройной сальхов, затем хорошие твиззлы четвертого уровня. Дальше каскад из параллельных тройного и двойного тулупов. После этого выброс тройной флип и выброс тройной риттбергер — оба на уровне. Шикарный прокат шикарной пары. Главное, что они все сделали чисто.

16:55

134,29 — оценки первой пары. Естественно, «Нас не догонят» выходят вперед.

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16:56

Ну а теперь Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Это уже «Красная машина» на льду.

16:35

Ну а первыми выступят спортивные пары. Вот в каком порядке.

1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов («Нас не догонят») 2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов («Красная машина») 3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский («Нас не догонят») 4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов («Красная машина»)

16:52

Сразу же каскад 3 сальхов + ойлер + 3 сальхов, затем красивые твиззлы третьего уровня, а вот параллельный риттбергер у партнера не вышел на приземлении. Выброс тройной флип на уровне. А вот выброс тройной риттбергер прошел с ошибкой на выезде. Классеное 5 аксель лассо четвертого уровня, ну а завершили все красивые и нежные вращения.

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16:46

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов начинают сегодняшние соревнования.

16:40

Началась шестиминутная разминка.

16:30

Очень скоро все начнется.

16:25

745,68 у команды Загитовой «Красная машина», 738,31 у команды Валиевой «Нас не догонят» после первого дня соревнований.

16:15

Положение после короткой программы

1. Андрей Мозалев («Нас не догонят») – 104,36 2. Глеб Лутфуллин («Красная машина») – 94,06 3. Макар Игнатов («Нас не догонят») – 91,05 4. Александр Самарин («Красная машина») – 88,69 5. Евгений Семененко («Нас не догонят») – 88,18 6. Петр Гуменник («Красная машина») – 86,56 7. Артем Ковалев («Красная машина») – 78,15 8. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») – 68,92

16:05

Вот порядок выступлений и команды участников сегодня. Первая разминка

1. Макар Игнатов («Нас не догонят») 2. Глеб Лутфуллин («Красная машина») 3. Андрей Мозалев («Нас не догонят») 4. Артем Ковалев («Красная машина»)

Вторая разминка

5. Дмитрий Алиев («Нас не догонят») 6. Александр Самарин («Красная машина») 7. Евгений Семененко («Нас не догонят») 8. Петр Гуменник («Красная машина»)

16:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго соревновательного дня Кубка Первого канала, сегодня фигуристы покажут произвольные программы.

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