Самого титулованного футболиста мира арестовали по обвинению в изнасиловании

Защитник сборной Бразилии по футболу и бывший игрок «Барселоны» Даниэл Алвес арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии. По решению суда футболист отправлен в тюрьму без права на внесение залога.

Самый титулованный из ныне играющих футболистов мира бразилец Даниэл Алвес попал в скандальную историю, которая обернулась для него тюремным заключением.

Футболист мексиканского «Пумас» и сборной Бразилии был арестован в Барселоне по обвинению в сексуальном насилии.

Изначально появилась информация о том, что 39-летний игрок задержан полицией после заявления некой девушки. По ее словам, игрок без разрешения прикоснулся к ней в ночном клубе Барселоны.

По решению суда игрок был отправлен за решетку, причем без права внесения залога.

Обвинившая спортсмена девушка дала показания. По словам пострадавшей, 30 декабря около двух часов ночи она вместе с двумя подругами пришла в ночной клуб Sutton. В танцевальной зоне к ним подошла компания мужчин мексиканского происхождения, предложив пройти с ними в VIP-зону, на что девушки согласились.

Там подошедший официант сообщил, что девушек хочет пригласить за свой столик еще один клиент заведения. Подруги сначала отказались, но после возвращения официанта, сообщившего, что приглашающий гость является его другом, они проследовали к его VIP-столику.

По словам пострадавшей, там находились двое мужчин и две женщины, которые покинули столик при виде подошедших подруг. За столом располагались как раз Алвес и его друг.

Футболист представился как «Дани — игрок в петанк», однако мужчины из компании мексиканцев, пригласивших девушек первыми, сообщили, что узнали звезду футбола, рассказав, кто это такой.

23-летняя заявительница рассказала, что Алвес хотел угостить подошедших шампанским и с ходу принялся флиртовать со всеми тремя, приставая и трогая девушек.

Затем экс-игрок «Барселоны» встал позади жертвы и начал говорить ей что-то на неизвестном для нее языке, вероятно, португальском. Кроме того, он крепко схватил руку жертвы и дважды поднес ее к своему пенису, несмотря на сопротивление девушки.

После этого футболист якобы указал на дверь и пригласил испанку пройти вслед за ним, что она и сделала. Поняв, что оказалась в туалете, девушка сразу попыталась уйти, но Алвес ей сделать этого не позволил, закрыв дверь на замок.

Далее, по словам девушки, звезда футбола сел на унитаз, задрал ее платье и потребовал, чтобы она назвала себя «его маленькой сучкой», заставив пострадавшую сесть на него сверху.

После игрок сборной Бразилии повалил девушку на пол, заставил, несмотря на сопротивление, сделать ему минет, ударил и затем изнасиловал.

По словам пострадавшей, выйдя из ванной комнаты, она увидела, что в VIP-зоне осталась только одна ее подруга. На выходе из клуба девушка расплакалась, после чего сотрудники заведения поинтересовались, что случилось, оказали ей помощь и вызвали полицию со скорой помощью.

Врачи направили пострадавшую в больницу, где ее обследовали на наличие биологического материала футболиста, чтобы получить возможные доказательства изнасилования. Также были зафиксированы повреждения, свидетельствующие о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию. Она передала в правоохранительные органы медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ночь инцидента.

После этого и началось расследование, приведшее к аресту. При этом сам Дани Алвес все обвинения категорически отрицает.

Игрок пришел в полицейский участок утром 20 января для допроса, после чего был арестован и доставлен в суд, где и было вынесено решение об аресте.

За футболиста вступилась его супруга, испанская топ-модель Хоанна Санс.

«Я знаю своего мужа. Я знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял ко мне никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах», — приводит As слова жены Алвеса.

Мексиканский «Пумас» не стал ждать завершения истории и расторг соглашение с защитником.

«Этим решением клуб подтверждает приверженность к нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей, — заявил президент «Пумас» Леопольдо Силва.

— Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира.

Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране».

За «Пумас» Дани Алвес провел в текущем сезоне 13 матчей, отметившись в них пятью результативными передачами.