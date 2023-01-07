Игровой день НХЛ: юбилей Кучерова и отложенный рекорд Овечкина

Никита Кучеров провел 600-й матч в Национальной хоккейной лиге и отметил его заброшенной шайбой, а вот Александр Овечкин был остановлен «Нэшвиллом», в составе которого блестящую игру показал Яков Тренин. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3

«Вашингтон» подошел к домашнему матчу против «Нэшвилла» в прекрасной форме. «Кэпиталз» брали очки в девяти встречах подряд (7-0-2) и одержали победу накануне. Кроме того, Александр Овечкин шел на серии из четырех игр с заброшенными шайбами подряд (7 голов), а у Евгения Кузнецова было 11 баллов (2+7) в семи предыдущих поединках.

Правда, в этот раз коса нашла на камень, поскольку «Предаторз» и сами сейчас в очень хорошей форме. В последних восьми встречах у них было 5-1-2, причем к вояжу в столицу они подошли на серии из двух викторий. Последнюю они тоже одержали как раз накануне, выиграв в гостях у «Каролины» (5:3). Тот матч примечателен блестящим достижением вратаря Юусе Сароса, отразившего аж 64 броска по своим воротам (третий результат в истории лиги для матчей регулярного чемпионата).

Естественно, главные тренеры после выигранных днем ранее сражений на второй матч бэк-ту-бэка поставили запасных голкиперов. Ворота «Кэпс» охранял Чарли Линдгрен, место в створе «хищников» занял Кевин Ланкинен. Оба смотрелись по игре неплохо, отразив 29 и 19 бросков соответственно, но главными героями в этот раз стали полевые игроки.

Одним из них выступил, конечно же, российский нападающий. Только не тот, от которого этого больше всех ждали. И даже не Кузнецов. Блестяще проявил себя Яков Тренин из «Нэшвилла».

Вообще Тренин является прекрасным командным игроком, в первую очередь очередь оборонительного плана. Его много используют для нейтрализации лидеров соперника и в меньшинстве. Но и в чужой зоне он полезен и особенно хорош в борьбе и периодически совершаемых им вдохновенных проходах. Именно в этом он себя и проявил в отчетном матче.

Сначала Яков здорово выиграл борьбу у борта во владениях «Вашитнгтона» и отбросил шайбу Томасу Новаку. Ну а американский форвард продвинулся по свободному льду и попал в ворота, оформив четвертый гол и седьмое очко в своем девятом матче сезона после вызова из фарм-клуба! Интересно, что, дебютировав в сильнейшей лиге мира в прошлом чемпионате, нападающий набрал те же семь баллов, но за 21 матч, забив при этом только раз.

Через примерно шесть минут равновесие восстановил Сонни Милано, и форварду, который после довольно приличного сезона оказался совершенно не нужен «Анахайму», в качестве одного из ассистентов помог российский защитник Дмитрий Орлов.

Но еще до перерыва Тренин снова сказал свое громкое слово. Он продрался с шайбой в чужую зону, обыграл защитника «спинорамой» и остался в выгодной позиции, когда шайба все же сошла у него с крюка в борьбу. В итоге партнеры смогли снова доставить диск россиянину, и он расстрелял Линдгрена по-бейсбольному поймав шайбу налету и оформив свой пятый гол и 12-е очко в в сезоне!

Задав планку красоты, команды выдержали ее и в дальнейшем, хотя голевых свершений во втором и третьем периодах было совсем немного — по одному в каждом.

Во втором отрезке матча чудесный проход совершил Николас Обе-Кубел. Нападающий подхватил шайбу в центре площадки, выиграв борьбу за нее, заложил вираж, набрал скорость, ворвался в зону, эффектно объехал пытавшегося ему помешать Нино Нидеррайтера и вонзил снаряд в сетку между щитками Линдгрену.

Для Обе-Кубела эта шайба стала второй в сезоне, причем отличается он два дня подряд. Интересно, что форвард является обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и до того свой последний гол забил как раз в составе «Эвеланш» еще в апреле. Начинал Обе-Кубел нынешний сезон в «Торонто», но после шести безголевых матчей оказался в «Вашингтоне», где не отличался еще в 12 поединках. В этом бэк-ту-бэке он вообще не должен был играть, но получил шанс, так как Ник Дауд отправился к своей жене, которая должна родить их второго ребенка. Жизнь пишет лучшие сценарии...

Ну а в матче решилось все в третьем периоде, и решилось шикарным голом защитника Райана Макдоны, который после передачи Мэтта Дюшена оказался с глазу на глаз с Линдгреном и эффектно обыграл его, положив в ворота в падении.

Этот гол стал для звездного игрока обороны первым в составе «Предаторз», где он оказался после летнего обмена из «Тампа-Бэй», с которой успел в предыдущие сезоны взять два Кубка Стэнли.

Играть оставалось чуть больше трех минут, и команда Лавиолетта ничего не успела сделать. Таким образом, серии Овечкина и Кузнецова прервались, так как оба не совершили никаких результативных действий.

Капитан был весьма активен, за 22:29 на льду отметившись четырьмя бросками, пятью силовыми приемами и одним блоком. А вот повторение рекорда Майка Гартнера откладывается как минимум на один матч: следующий гол станет для Александра Великого 30-м в нынешней кампании, и тогда он будет вторым хоккеистом в истории НХЛ, кто проведет 17 сезонов с минимум 30 заброшенными шайбами.

«Виннипег Джетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2

Матч против «Виннипега» был особенным для российского лидера «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, потому что эта была его шестисотая игра в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Отметил он ее очередной заброшенной шайбой, здорово сориентировавшись в чужой зоне и моментальным хлестким броском со средней дистанции прошив Коннора Хеллибака.

Это взятие ворот помогло «Лайтнинг» выйти в матче во второй и последний раз вперед, а самому Никите — набрать уже 16 (3+13) очков в последних 11-ти матчах.

Правда, выиграть «молнии» не удалось. Как и в первом случае после гола Энтони Сирелли, равновесие восстановил оформивший таким образом дубль Пьер-Люк Дюбуа. У него тоже был юбилей — 400-й матч в лиге.

Ну а в третьем периоде Кайл Коннор вывел «Джетс» вперед в большинстве, после чего Морган Бэррон поразил уже оставленные Андреем Василевским ворота в концовке. Причем в этой встрече российский голкипер совершил только 16 спасений, капитулировав трижды. Ну а «Виннипег» подтвердил свою отличную форму, одержав четвертую победу подряд.

Другие матчи

«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» — 2:3

«Чикаго Блэкхоукс» — «Аризона Койотис» — 2:0

«Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1

«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:4 ОТ

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