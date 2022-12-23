Скандал после финала ЧМ: повар-мем прорвался к Месси, забрал кубок и кусал медаль Франко Армани

Международная федерация футбола (ФИФА) признала факт вопиющего нарушения правил после финала чемпионата мира: всемирно известный повар по прозвищу Salt Bae («красавчик с солью») выбежал на поле, приставал к Лионелю Месси и даже отобрал у футболистов Кубок мира, что строжайше запрещено. При этом на шее у турецкого повара оказалась аккредитация ФИФА. Пользователи соцсетей обвинили в инциденте президента ФИФА Джанни Инфантино, который поддерживал дружеские отношения с Salt Bae, но отписался от него в соцсетях, как только разгорелся скандал.

Турецкий повар курдского происхождения Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae отпраздновал победу Аргентины в финале чемпионата мира так, словно сам являлся футболистом.

Он прорвался на поле, взял кубок у игроков и сделал с ним фото, что является грубым нарушением правил ФИФА.

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Согласно регламенту, прикасаться к кубку мира имеют право только члены победившей сборной, президент ФИФА и главы государств. Всем остальным делать это строго запрещено — в том числе ради сохранности драгоценного трофея, который непрерывно передается от одного победителя ЧМ к другому с 1974 года.

Учитывая, что кубок изготовлен из золота 18 карат с малахитовыми полосами в основании, такие меры предосторожности точно не лишние. Но Salt Bae правила ФИФА не остановили.

Помимо инцидента с кубком, турецкий повар также доставил неудобство Лионелю Месси, настойчиво требуя его внимания: трогал аргентинца за плечо и почти насильно пожимал руку, когда тот пытался уйти.

В конце концов Salt Bae все-таки заставил Лионеля Месси сделать совместное фото, хотя было очевидно, что капитан «альбиселесте» весьма недоволен этим фактом.

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Другие футболисты сборной Аргентины оказались более благосклонны к неожиданному визитеру: с ним сфотографировались Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Леандро Парадес, Кристиан Рамирес.

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А вратарь Франко Армани даже позволил Нусрету Гекче укусить свою медаль (хотя вероятно, что Salt Bae не спрашивал разрешения).

Однако все равно остается вопрос: каким образом повар, пусть и очень знаменитый, получил право выйти на поле после финала чемпионата мира? Футбольные фанаты считают, что Нусрет Гекче воспользовался своими связями с Инфантино.

Рестораны Salt Bae регулярно посещают мировые звезды, а в январе 2021 года к нему заглянул и президент ФИФА. Инфантино был восхищен работой повара и произнес на видео: «Мистер Нусрет — это легенда номер один. Лучший из лучших. Я провел незабываемый вечер в Дубае и обязательно вернусь».

На старте чемпионата мира, 3 декабря, Salt Bae выложил совместное фото с Инфантино, Роналдо, Роберто Карлосом и Кафу из вип-ложи. Судя по всему, повар действительно воспользовался своей дружбой с президентом ФИФА, чтобы получить аккредитацию с самым высоким уровнем доступа, что и позволило ему затем выбежать на поле после финала ЧМ.

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«Это коррупция», — пишут пользовали соцсетей под совместным фото Salt Bae с Инфантино.

Однако повара это нисколько не смущает. Более того, он выложил множество фото и видео с кубком мира в руках и с футболистами сборной Аргентины, которые до сих пор висят на странице как очевидное доказательство нарушения правил ФИФА. Несмотря на масштабную критику, Нусрет ничего не удаляет.

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А подвергшийся публичному осуждению Инфантино уже успел отписаться от повара в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пресс-служба ФИФА в комментарии Sportsmail заявила, что проведет разбирательство: «После проверки ФИФА выяснила, как люди получили неправомерный доступ к выходу на поле на стадионе «Лусаил» 18 декабря. Будут предприняты соответствующие внутренние действия».

Salt Bae всемирно известен — на его соцсети подписаны более 50 млн человек, а цена стейка в его заведении доходит до 1000$.

Нусрет Гекче приобрел известность в 2017 году благодаря необычному способу посыпания мяса солью: Нусрет поднимает щепотку в воздух на уровень плеча и располагает кисть так, чтобы минералы сначала упали на его локоть, а затем — на блюдо. Также повар очень искусно перебрасывает ножи в воздухе и режет мясо пластичными движениями, превращая подачу блюда в настоящее шоу.

Видео с его трюками завирусились в сети и принесли ему славу, позволив открыть сеть заведений по всему миру.