«Нечестно!»: зрители возмущены оценками фаворитов, которые упали два раза. LIVE

10:00

К сожалению, одна из самых ярких пар сезона Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол снялись с турнира. Об этом стало известно в ночь перед ритм-танцем. Партнер написал такой пост в своем Telegram-канале (позже информацию подтвердила и Федерация фигурного катания на коньках России):

«К сожалению, сейчас я обращаюсь к вам не с очень хорошей новостью! Мы вынуждены сняться с чемпионата России по состоянию здоровья. К сожалению, при подготовке Василисе стало плохо, и до сегодняшнего дня мы не можем справиться с болезнью.

Мы сейчас в ближайшее время вернемся в Москву и начнем еще более активное лечение для того, чтобы как можно раньше выйти на лед и готовиться к предстоящим турнирам. Такое у нас впервые, мы всегда откатывали соревнования, даже если не все гладко, но сейчас такой возможности просто нет.

Прошу прощения у каждого, кто приехал поболеть за нас или хоть как-то задействован в поддержке на трибунах, я обещаю, что мы вернемся и выступим в два раза лучше, чем выступили бы сейчас».