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Спорт

«Нечестно!»: зрители возмущены оценками фаворитов, которые упали два раза. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России — 2023. Ритм-танец, короткая программа мужчин и пар. ОНЛАЙН

В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый день соревнований спортивные пары и мужчины показывают короткую программу, а представители танцев на льду — ритм-танец. Елизавета Худайбердиева упала на колено и чуть не завалилась на спину во время выступления в ритм-танце с Егором Базиным, но дуэт все равно получили очень высокие оценки. Это вызвало гневную реакцию зрителей, которые прокричали «Нечестно!». Базин в ответ послал воздушный поцелуй. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:18

У нас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступления заключительной разминки в танцах на льду и узнаем, сместит ли кто-нибудь Худайбердиеву и Базина с первого места.

11:17

Усова и Антонов получили за свой ритм-танец 63,77 балла.

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100%
11:15

Но в целом Усова и Антонов выступили вполне неплохо. По крайней мере, это была латина, а не борьба с элементами.

11:15

К сожалению, твиззлы синхронными не получились от слова «совсем». Возможно, под конец выступления ребята уже устали и немного потеряли концентрацию.

11:14

Сразу видно, что эти фигуристы владеют коньком на хорошем уровне: они скользят по льду легко, непринужденно и на высокой скорости, по очереди исполняя сольные вращения и тут же объединяясь вновь для парного движения.

11:13

Завершают выступления второй группы участников Полина Усова и Михаил Антонов из Москвы. Они катаются под Aventura — Dile Al Amor.

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11:11

Кириллова и Чегодаев получили за ритм-танец 49,69 балла. Это самый низкий результат на данный момент.

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100%
11:07

На двух из трех твиззлов Кириллова и Чегодаев разошлись по сихронности. В целом выступление прошло тяжеловато — партнер с трудом поднимал девушку в высокие поддержки, и весь темп выступления был довольно низким. Зажигательного духа латины не чувствовалось.

11:06

Следующими выступают Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев из Нижегородской области. Они катаются под Ryan Castro — Mujeriego.

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11:05

16-летние Матвейшина и Субботин получили за ритм-танец 55,99 балла. Пока это последний результат, но все впереди!

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11:03

Матвейшина и Субботин показали незатейливую программу на средней скорости, но зато исполнили то, что умеют, без сучка без задоринки. Очень красиво, просто и без ошибок. В любом случае оставили приятное впечатление.

11:02

Видно, что фигуристы пока довольно молодцы. Традиционные для латины движения (вроде провести рукой по бедру) выглядят у них максимально невинно и даже как-то неловко. Пока латина не смотрится на них. Но и хорошо, наверное, что они не пытаются изображать из себя взрослую роковую пару — это выглядело бы вульгарно.

11:01

Ух ты! Совсем юные ребята из Кировской области исполнили очень синхронные и быстрые твиззлы в самом начале выступления. Правда, не было никаких усложнений в виде движений рук, например.

11:00

Следующими выступают Яна Матвейшина и Тимофей Субботин из Кировской области. Они катаются под Girl, You'll Be A Woman Soon (G.Waters).

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10:57

Миронова и Устенко получили за ритм-танец 71,06 балла. Отличные баллы для них!

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10:51

Твиззлы исполнены без рассинхронности, но они были не самыми сложными.

Отличная поддержка! Устенко подхватил Миронову под одно бедро, поднял на уровень своей груди и на огромной скорости закружился вокруг своей оси, а девушка в это время раскинула руки в стороны, словно Роза на «Титанике».

10:56

Жирный лайк ребятам за необычные костюмы. Может, не столь элегантно, но зато как ярко и просто — прямо какой-то дух свободы чувствуется в широченной рубашке Устенко.

10:55

Следующими выступают Екатерина Миронова и Евгений Устенко из Санкт-Петербурга. Они катаются под La Lupe — Puro Teatro.

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10:53

Пасечник и Некрасов получили за ритм-танец 79,48 балла! Они вторые на данный момент после Худайбердиевой и Базина.

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10:51

Фигуристы продемонстрировали великолепное скольжение — с красивыми, очень низкими дугами. И в целом отлично передали настроение латины. А уж какие интересные элементы и фишки они нашли — прямо внесли свежее дыхание.

10:50

Ух ты, Некрасов подхватил Пасечник сразу после твиззлов и перекрутил ее в воздухе перед собой — сальто! Зрители аплодируют вовсю и даже скандируют что-то в их поддержку. Всех сильно завела хорошо знакомая Gasolina.

10:49

С твиззлами Пасечник и Некрасов справились без видимых проблем, хотя и не на самой высокой скорости.

10:48

Ребята вызвали аплодисменты зрителей эффектной поддержкой: партнер сел в глубокий кораблик, а девушка всем телом улеглась на его бедро, и оба легко и непринужденно скользили в таком положении.

10:47

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов открывают прокаты второй группы. Они выступают под Bonga — Paxi Ni Ngongo, Yankee — Gasolina.

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10:42

Началась разминка второй группы участников!

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10:40

Худайбердиева и Базин получают огромные оценки за свой прокат с двумя явными ошибками Худайбердиевой — 83,70. Зрители кричат им: «Нечестно!». Елизавета отводит глаза и уходит, Егор в ответ посылает саркастичный воздушный поцелуй.

Что ж, видимо, отлично исполненные элементы перевесили совершенные ошибки. В остальном Худайбердиева и Базин действительно были прекрасны.

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10:39

К сожалению, все впечатление немного портит грубейшая ошибка Худайбердиевой в самом начале проката: она упала на колено на простом повороте. А затем где-то в середине партнерша опять чуть не упала во время движения спиной вперед.

Елизавета чуть не плачет после выхода со льда.

10:36

Худайбердиева и Базин идеально передали настроение латины — столько пластичных, кошачьих движений, столько небольших фишек, которые придают особый шарм выступлению (например, Егор успевал поправлять свою прическу и красоваться перед партнершей как заправский латиноамериканский мачо).

Ну и впечатляющая поддержка, когда Егор держит Елизавету на весу в горизонтальном шпагате и с огромной скоростью вращается на льду.

10:36

Ребята показали лучшие твиззлы на данный момент — невероятно скоростные и безумно синхронные! Причем довольно сложные и не в начале выступления, а ближе к концовке.

10:33

Следующими выступают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — одни из главных фаворитов чемпионата России! Они катаются под California Dreaming и I Like It Like That (Cardy B).

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10:32

Кравченко и Шустицкий получили за ритм-танец 67,65 балла.

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10:29

Кравченко и Шустицкий показали отличное по настроению выступление — размашистое, солидное в каждом движении и с хорошим запасом энергии. Ребята покрывали своим скольжением весь каток и заряжали зал харизматичной латиной.

К сожалению, по технике были некоторые ошибки — в частности, сильное расхождение на твиззлах. В целом пара молодая, и ребята еще будут во многом расти.

10:21

Следующими выступают Влада Павленина и Александр Алексанян. Они катаются под Hips Don't Lie, Deja Vu и Waka Waka Шакиры.

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10:28

Следующими выступают Александра Кравченко и Александр Шустицкий из Москвы. Они катаются под спокойную Soha - Mil Pasos и зажигательную J Balvin — Mi Gente.

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10:27

Павленина и Алексанян получили за ритм-танец 61,81 балла.

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10:24

В финальной позе партнер едва удержался на ногах — девушка держалась за одно его бедро, оттягивая его вниз. И Алексанян чуть не упал! Видно, что паре пока не хватает сил, чтобы выкатывать эту загруженную программу на такой высокой скорости. Почти все они делали через силу, прямо боролись за элементы.

10:20

Хавронина и Чиризано получили за ритм-танец 72,27 балла.

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10:17

Хавронина и Чиризано показали явно более высокий класс, чем предыдущие выступающие. Скорость была еще выше, и выступление смотрелось на одном дыхании — без единой запинки. Все разыграно как по нотам, включая самые сложные элементы (не считая тех злосчастных твиззлов).

Ирина даже расплакалась от эмоций после завершения программы. Зрители от всей души аплодируют фигуристам за блестящее выступление.

Им действительно удалось передать настроение зажигательной латины и попасть в музыку каждым своим движением.

10:16

Эх, танцоры явно разошлись на первых же твиззлах...

10:15

Танцоры сразу поразили зрителей и судей сложнейшей поддержкой: Чиризано «солнышком» покрутил Хавронину перед собой на 360 градусов, а потом какое-то время подержал верхом на своей шее, причем все это выглядело легко и элегантно.

10:22

Павленина и Алексанян не потеряли синхронность на твиззлах, но стоит признать, что этот элемент был у них не самым сложным — меньше движений во время поворотов, да и скорость не самая высокая.

10:14

Следующими выступают Ирина Хавронина и Дарио Чиризано! Они катаются под саундтрек к фильму «Да здравствуют женщины!».

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10:14

Жданова и Бабаев-Смирнов получили за ритм-танец 64,21 балла.

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10:11

Ребята задали отличный старт чемпионату России. Не допустили грубых ошибок, откатались на хорошей скорости, завели зал латинскими ритмами.

Пока немногочисленные зрители даже аплодировали в такт их композиции в концовке выступления.

Единственное: Жданова и Бабаев-Смирнов сильно разошлись на твиззлах. Но это была лишь одна очевидная ошибка в этом выступлении.

10:10

Жданова и Бабаев-Смирнов катаются под яркую композицию, в которую смешались латинские и африканские этнические элементы — Africano, Samba de Janeiro (A.Fortuna).

10:09

Соревнования начинаются! Первыми на лед выходят Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов из Москвы. Напомним, в ритм-танце этого сезона обязательная тема — латина. Ждем зажигательных программ!

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10:04

Уже вовсю идет разминка первой группы выступающих:

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10:00

К сожалению, одна из самых ярких пар сезона Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол снялись с турнира. Об этом стало известно в ночь перед ритм-танцем. Партнер написал такой пост в своем Telegram-канале (позже информацию подтвердила и Федерация фигурного катания на коньках России):

«К сожалению, сейчас я обращаюсь к вам не с очень хорошей новостью! Мы вынуждены сняться с чемпионата России по состоянию здоровья. К сожалению, при подготовке Василисе стало плохо, и до сегодняшнего дня мы не можем справиться с болезнью.

Мы сейчас в ближайшее время вернемся в Москву и начнем еще более активное лечение для того, чтобы как можно раньше выйти на лед и готовиться к предстоящим турнирам. Такое у нас впервые, мы всегда откатывали соревнования, даже если не все гладко, но сейчас такой возможности просто нет.

Прошу прощения у каждого, кто приехал поболеть за нас или хоть как-то задействован в поддержке на трибунах, я обещаю, что мы вернемся и выступим в два раза лучше, чем выступили бы сейчас».

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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступают с произвольной программой

Александр Вильф/РИА «Новости»
09:55

Открывают первый день танцы на льду. Порядок выступлений:

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09:50

Расписание на сегодня (мск):

10.00 — танцы на льду, ритм-танец 12.30 — мужчины, короткая программа 16.00 — пары, короткая программа

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Владимир Астапкович/РИА Новости
09:45

Доброе утро! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата России по фигурному катанию, который стартует в Красноярске!

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