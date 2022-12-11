Пояс остался вакантным: бой Анкалаева и Блаховича признан ничейным

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Почти весь раунд бойцы провели в стойке, при этом удары Блаховича чаще достигали цели. Вновь он несколько раз ощутимо пробил по уже поврежденной ноге россиянина, а затем провел удачный боковой, после чего под глазом Анкалаева открылось рассечение. На последней минуте Магомед впервые за бой провел тейкдаун, но у него не оставалось времени на то, чтобы извлечь из этого преимущество.