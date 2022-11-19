UFC Fight Night 215: Салихов дерется с Фиалью, бой Спивака отменен. LIVE

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Завершился первый раунд боя Джонсона с Жумагуловым, и длился он гораздо больше пяти минут — дважды американец нанес удары не по правилам, и Жалгасу было нужно время восстановиться. В целом, очень неплохо выглядел казахстанский боец, 42-26 счет по ударам в его пользу.