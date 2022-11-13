Императрица Туктамышева против звезды Тутберидзе: женщины разыгрывают медали на Гран-при. LIVE

Вторая группа выходит разминаться: Мария Парамонова, Агнета Латушкина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева.
Прокат Ребровой оценен в 108,90 балла, а итоговый результат — 167,43. Несмотря на ошибки, Мария становится промежуточным лидером.
С досады стукнула Мария ладонью по льду после падения с тройного флипа. Действительно, обидно: несколько раз смазала она приземления, хотя при этом не потеряла уверенности в движениях и страсти, с которой она погрузилась в музыкальное сопровождение с первых нот.
Оценка Ромасюк за произвольную программу — 99,81. Сумма баллов — 157,68, промежуточное второе место.
Очень красивый прокат высокой, статной спортсменки под нежную и лиричную музыку из «Интерстеллара». Увы, без падений и степ-аутов не обошлось.
За произвольную программу Екатерина получает 109.73, а сумма — 163,36. Пока она — промежуточный лидер.
Динамичный и уверенный прокат в исполнении Анисимовой. К сожалению, допустила она ряд ошибок, в том числе упала с каскада тройной флип — тройной тулуп.
105,04 балла — такой результат Виктории за прокат. Признаться, ожидалась более высока оценка. Но таково судейское решение. Сумма — 154,38.
Блестяще! Очень чистый прокат исполнила Виктория, практически ни одной мелкой помарки не допустила. Уверенный тройной риттбергер, отличные каскады — из двух тройных тулупов, а также тройной флип — двойной аксель — двойной тулуп.
Упала с тройного лутца Арина. Если не считать этого, очень красочное выступление на восточные мотивы представила спортсменка, хорошо интерпретировала музыку. Ждем оценки.
Очень эффектное выступление под композицию Be Italian в исполнении Fergie. Сложная и насыщенная программа у Ангелины, и если бы не досадное падение с каскада двойной аксель — ойлер — тройной сальхов, это был бы действительно великолепный прокат.
На разминку выходят участницы первой группы спортсменок. Ангелина Козырева, Арина Онищенко, Виктория Дорошевская, Екатерина Анисимова, Анна Ромасюк и Мария Реброва.
После короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева, набравшая 84,05 балла. Второй идет воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева с результатом 83,39. Замыкает тройку ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева — 82,24 балла.