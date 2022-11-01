Первый шаг к трофею сделан: Рублев легко разобрался с Иснером в Париже

Матч продолжался всего один час и одну минуту. При этом соперники Рублева по третьему кругу турнира пока не определились. Путевку оспаривают пары Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция) и Хольгер Руне (Дания) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Со счетом 6:2, 6:3 выигрывает Андрей Рублев матч у Джона Иснера. Сложно даже сказать, что российский теннисист был очень хорош и не оставил сопернику шансов, быстрее, американский спортсмен провел далеко не свой лучший матч, ошибался много и в простых моментах, буквально подарив сопернику эту победу.
Прием срывает Андрей, и Иснер гейм на своей подаче забирает. 5:3, Рублев идет подавать на матч.
30:15. А вот теперь ошибается Рублев, мяч летит в сетку. Даже ворот футболки пожевал от негодования.
Спокойно совершенно берет свой гейм Рублев. Как-то совсем плохо сегодня играет Иснер, ничего не получается у него на корте. 4:1 во втором сете.
Первый гейм под ноль в матче! Рублев без проблем берет чужую подачу в этом гейме и теперь ведет во втором сете 3:1.
0:30. Какие-то совсем непонятные удары у американца. Не справляется он с ударом Андрея, мяч снова в аут.
В коридор попадает Иснер, и Рублев делает еще один брейк. Это победа в первом сете и весьма уверенная — 6:2.
Не особо проходит прием у Иснера, не попадает он в корт. Как итог, 5:2 в первом сете в пользу Рублева.
В аут пробивает Иснер после розыгрыша, и Рублев почти спокойно берет гейм на своей подаче. 4:1.
Тут же эйсом исправляется Рублев. Третий гейм берет он, 3:0 в первом сете ведет российский теннисист.
Попробовал обвести Иснер Рублева, но не удалось у него. Брейк делает Андрей и берет второй гейм в первом сете.
Между собой теннисисты встречались трижды, и каждый раз победа доставалась американскому спортсмену. Примечательно, что все три матча Рублев и Иснер провели в рамках турниров серии «Мастерс» — в Майами в 2015 году и в 2021 в Мадриде и Канаде.