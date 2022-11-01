Спорт

Первый шаг к трофею сделан: Рублев легко разобрался с Иснером в Париже

Андрей Рублев в двух сетах переиграл Джона Иснера во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже

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Isabel Infantes/Reuters
Во втором круге «Мастерса» в Париже россиянин Андрей Рублев встретился с американцем Джоном Иснером. Победа досталась российскому теннисисту в двух сетах со счетом 6:2, 6:4, а игра продолжалась на одну минуту больше часа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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14:30

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

14:20

Матч продолжался всего один час и одну минуту. При этом соперники Рублева по третьему кругу турнира пока не определились. Путевку оспаривают пары Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция) и Хольгер Руне (Дания) — Стэн Вавринка (Швейцария).

14:15

Со счетом 6:2, 6:3 выигрывает Андрей Рублев матч у Джона Иснера. Сложно даже сказать, что российский теннисист был очень хорош и не оставил сопернику шансов, быстрее, американский спортсмен провел далеко не свой лучший матч, ошибался много и в простых моментах, буквально подарив сопернику эту победу.

14:13

В аут пробивает Иснер, и на этом завершается и гейм, и сет, и матч!

14:13

40:15.

14:12

30:15. Две отличные подачи подряд.

14:12

0:15. Интересное начало, хороший прием выходит у Иснера.

14:11

Прием срывает Андрей, и Иснер гейм на своей подаче забирает. 5:3, Рублев идет подавать на матч.

14:10

40:30. По линии играет Иснер.

14:10

30:30. Хорошая подача.

14:10

15:30. Снова разводит Рублев Иснера и мяч, отличная игра в противоход.

14:09

15:15. Хороший прием.

14:08

15:0. Со второй подачи справляется американец.

14:06

Нет приема. 5:2 ведет Рублев и находится в гейме от победы в этом матче.

14:06

40:15. Мяч попадает в сетку от Иснера и не переваливается на сторону Андрея.

14:05

30:15. А вот теперь ошибается Рублев, мяч летит в сетку. Даже ворот футболки пожевал от негодования.

14:05

30:0. Прекрасная подача.

14:05

15:0. Длительный розыгрыш завязывается, Рублев бьет по линии, и не попадает в ответ Иснер.

14:04

Таки добивает Иснер гейм на своей подаче. 4:2 во втором сете.

14:03

40:30. В аут отправляет мяч Рублев и очень недоволен этим фактом.

14:03

30:30. Еще одна отличная подача.

14:03

15:30. Эйс.

14:02

0:30. Не пытается даже бежать за мячом Иснер.

14:02

0:15. Прекрасный прием Рублева.

14:00

Спокойно совершенно берет свой гейм Рублев. Как-то совсем плохо сегодня играет Иснер, ничего не получается у него на корте. 4:1 во втором сете.

14:00

40:15. Со второй подачей не справляется Иснер, просто отправляя мяч на трибуны.

14:00

30:15. Подача помогает.

13:59

15:15. Нет приема.

13:59

0:15. Какое-то непонятное движение совершает Рублев, отправляя мяч в парижское небо.

13:58

Первый гейм под ноль в матче! Рублев без проблем берет чужую подачу в этом гейме и теперь ведет во втором сете 3:1.

13:57

0:40. И снова невынужденная ошибка. Три брейк-поинта у Рублева.

13:57

0:30. Какие-то совсем непонятные удары у американца. Не справляется он с ударом Андрея, мяч снова в аут.

13:56

0:15. В коридор отправляет мяч Иснер.

13:54

Не без проблем, но берет Рублев гейм на своей подаче. 2:1 во втором сете.

13:54

40:30. Получается удар навылет у американца.

13:53

40:15. Цепляет заднюю линию Иснер, челлендж это подтверждает.

13:52

40:0. Рублев играет по линии, Иснер дотягивается, но отправляет мяч в коридор.

13:52

30:0. И еще одна невынужденная ошибка — мяч в сетку летит.

13:52

15:0. Не справляется с приемом американец.

13:51

Отправляет мяч Рублев в аут, и Иснер выигрывает гейм на своей подаче. 1:1 во втором сете.

13:51

40:30. А вот тут с ударом Рублева не справляется Иснер — мяч в сетку летит.

13:50

40:15. И еще один эйс.

13:50

30:15. Подача помогает.

13:50

15:15. Мощный эйс.

13:48

0:15. Сетка играет на стороне Рублева, мяч переваливается на сторону Иснера.

13:48

Эйсом завершает первый гейм во втором сете. 1:0.

13:47

40:15. Догоняет Иснер мяч, но снова бьет в очень большой аут.

13:47

30:15. Не попадает по линии американец.

13:47

15:15. Обводит Иснер Рублева.

13:47

15:0. Прекрасная подача.

3:46

Второй сет с подачи Рублева начинается.

13:44

В коридор попадает Иснер, и Рублев делает еще один брейк. Это победа в первом сете и весьма уверенная — 6:2.

13:43

15:40. Шикарно Андрей разводит мяч и соперника.

13:43

15:30. Очередной аут за заднюю линию.

13:43

15:15. Эйс.

13:42

0:15. Будто бы замедленная реакция у Иснера.

13:40

Не особо проходит прием у Иснера, не попадает он в корт. Как итог, 5:2 в первом сете в пользу Рублева.

13:39

40:30. И снова как-то странно ошибается Рублев, снова мяч летит в сетку.

13:39

40:15. А вот и невынужденная ошибка от Рублева, мяч летит в сетку.

13:39

40:0. Шикарный эйс.

13:38

30:0. Совершенно спокойно подает Рублев.

13:38

15:0. Отлично играет под заднюю линию Андрей.

13:37

Буквально вымучивает гейм на своей подаче Иснер и таки выигрывает его. 4:2 в первом сете.

13:37

Больше. Отличная подача.

13:36

Ровно. Эйс. Первый затяжной розыгрыш у нас.

13:36

Меньше. Еще одна невынужденная ошибка — срыв удара в сетку.

13:36

Ровно. Вообще решает не бежать за этим мячом Иснер.

13:35

Больше. Еще одна хорошая подача.

13:34

Ровно. Эйс.

13:34

Меньше. И снова в розыгрыше оказывается сильнее Рублев.

13:33

Ровно. Не успевает Андрей к укороченному.

13:32

Меньше! Шикарно навылет играет Рублев.

13:32

Ровно. Как-то не идут совсем розыгрыши у Иснера.

13:32

Больше. Мощный эйс.

13:31

40:40. Очередной аут после розыгрыша от Иснера.

13:31

40:30. Срывает прием Рублев.

13:31

30:30. Отлично выходит к сетке Иснер.

13:30

15:30. Подача помогает.

13:30

0:30. Шикарно в противоход играет Рублев.

13:29

0:15. На второй подаче завязывается розыгрыш, но снова ошибается американец — аут.

13:27

В аут пробивает Иснер после розыгрыша, и Рублев почти спокойно берет гейм на своей подаче. 4:1.

13:26

40:15. Двойная ошибка у Андрея.

13:26

40:0. Отличный выход к сетке у Рублева.

13:25

30:0. Отличная подача.

13:25

15:0. Не успевает Иснер до мяча.

13:24

Не справляется с приемом Рублев, и Иснер берет гейм на своей подаче. 3:1 в первом сете.

13:24

40:30. Эйс.

13:24

30:30. Не смог американец перекинуть сетку.

13:23

30:15. Многовато ошибается Иснер. С розыгрыша в аут отправляет он мяч.

13:23

30:0. Эйс.

13:22

15:0. Сетка играет за Иснера.

13:21

Тут же эйсом исправляется Рублев. Третий гейм берет он, 3:0 в первом сете ведет российский теннисист.

13:20

40:15. Двойная ошибка от Рублева.

13:20

40:0. Шикарный удар по линии от Андрея.

13:20

30:0. Отличная подача.

13:19

15:0. Срывается у Иснера прием.

13:19

Попробовал обвести Иснер Рублева, но не удалось у него. Брейк делает Андрей и берет второй гейм в первом сете.

13:18

15:40. Мощный эйс.

13:18

0:40. Четко по линии попадает Рублев. Три брейк-поинта у Андрея.

13:17

0:30. Долгий розыгрыш завязывается и заканчивается аутом от Иснера.

13:17

0:15. Ошибается Иснер на своей подаче.

13:16

Не выходит прием у Иснера, и первый гейм на своей подаче берет Рублев.

13:15

40:30. Эйс.

13:15

30:30. Ошибается американец, мяч переваливается с сетки на его половину.

13:14

15:30. Иснер берет челлендж, чтобы доказать, что Рублев попал в аут.

13:13

15:15. Невынужденная ошибка от Андрея, срывает он удар в сетку.

13:12

15:0. Со второй подачи разводит Рублев мяч и соперника по корту.

13:12

Начинается матч! Рублев на подаче.

13:06

Начали разминаться теннисисты.

13:05

Появились теннисисты на корте. Скоро начнется разминка.

13:00

На пять минут сдвинулось начало матча.

12:55

Между собой теннисисты встречались трижды, и каждый раз победа доставалась американскому спортсмену. Примечательно, что все три матча Рублев и Иснер провели в рамках турниров серии «Мастерс» — в Майами в 2015 году и в 2021 в Мадриде и Канаде.

12:50

Матч поставлен первым запуском и начнется около 13.00 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого круга «Мастерса» в Париже между россиянином Андреем Рублевым и американцем Джоном Иснером.

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