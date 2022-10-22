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Бой за титул в легком весе UFC: Махачев бьется с Оливейрой. LIVE

MMA. UFC 280. Чарльз Оливейра — Ислам Махачев. ОНЛАЙН

Добрый день, уважаемые любители смешанных единоборств. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию турнира UFC 280, где Петр Ян померится силами с Шоном О'Мэлли, а в главном бою вечера Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой за пояс в легком весе.
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21:38

Единогласным решением судей Фиро одержала победу.

21:36

К середине третьего раунда Фиро чуть больше попадала по сопернице, но в октагоне происходило мало интересных событий. Зрители на стадионе начали свистеть соперницам. Это был не самый зрелищный бой. За минуту до конца Фиро перевела Чукагян в партер, правда американка быстро поднялась на ноги. Посмотрим, кому отдадут победу судьи. Кажется, раздельным решением должна победить Фиро.

21:30

Начало второго раунда осталось за Фиро, она больше попадала, хоть и не идя в активные атаки. Но сам поединок не изобиловал интересными моментами. Казалось, что спортсменки хотят все решить в третьем раунде. Запомнились только «двойки» в исполнении Фиро.

21:23

Чикагян и Фиро достаточно резво начали бой, обменявшись ударами. Чуть лучше выглядела Чукагян, но поединок был достаточно равным. Чикагян стремилась больше сближаться с Фиро, навязывая свой стиль ведения боя. Но и Фиро старалась отличать. Сложно в первом раунде отдать кому-то преимущество. Впереди второй раунд из трех.

21:15

В основном карде будет пять боев. Петр Ян и Шон О'Мэлли выйдут третьими, а Ислам Махачев и Чарльз Оливейра закроют турнир.

21:13

В первом бою основного карда будут выяснять отношения девушки: Кэтлин Чукагян сразится с Манон Фиоро. Это наилегчайший вес.

20:45

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию турнира UFC 280.

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