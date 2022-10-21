Американец жестко впечатал Овечкина в борт. Россиянин с треском провалился в матче НХЛ

В матче очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» одержала первую победу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата благодаря голу Кирилла Капризова в овертайме. Форвард «Каролины» Андрей Свечников оформил первый хет-трик в заокеанской карьере, а лидер «Вашингтона» Александр Овечкин не спас свою команду от поражения в матче с «Оттавой» и попал под жесткий силовой прием американца. «Газета.Ru» — о главных событиях в НХЛ с участием россиян.

«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 (ОТ)

Арена «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле принимала матч двух неудачников Западной конференции, проваливших старт «регулярки». «Миннесота» проиграла три матча кряду, а «Ванкувер», выдавая в целом неплохую игру и практически в каждой встрече ведя в счете, подошел к противостоянию с «дикарями» с четырьмя поражениями подряд в пассиве. Из остальных команд лиги аналогично кошмарный старт выдал только «Сан-Хосе», но «акулы» слегка исправили ситуацию, о чем расскажем позже.

Финальная сирена констатировала: от статуса лузера избавилась «Миннесота». Хотя в очередной раз «Кэнакс» упустили преимущество, которое получили по ходу матча. На гол Матса Цуккарелло в дебюте встречи (1:0) «Ванкувер» ответил шайбами Бо Хорвата и Нильса Омана (1:2). До первого перерыва Сэм Стил с передачи Кирилла Капризова сумел сравнять счет (2:2), но во второй 20-минутке Дакота Джошуа вновь вывел «Ванкувер» вперед (3:2).

С таким раскладом был категорически не согласен Капризов, который стал главным героем концовки матча.

На 49-й минуте он помог реализовать большинство тому же Цуккарелло, а уже в овертайме завершил длинную смену великолепным броском с нулевого угла. Было видно, насколько россиянин устал к этому моменту, но здесь он все же позволил себе эмоции: дело сделано, можно выдохнуть.

Капризов был признан первой звездой матча. Сам он признался, что и его, и партнеров по команде тяготила безвыигрышная серия.

«Мы провели три очень тяжелых матча без побед. Каждая смена выматывает, когда ты делаешь много ошибок, не отрабатываешь качественно в своей зоне. Ты стараешься, работаешь, чтобы почувствовать себя хоть немного лучше.

После победы, конечно, больше нет давления. Стало полегче»,

— приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Российский форвард также установил личное достижение, выдав лучший старт за карьеру в НХЛ. На старте сезона он набрал шесть очков (3+3). Кроме того, он впервые набрал очки в четырех матчах подряд.

Выезд в Эдмонтон оказался неудачным для одного из лидеров Востока — «Каролины», которая потерпела первое поражение в сезоне. Впрочем, неудача не должна обесценивать личный успех российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова.

Россиянин стал автором первых трех шайб своей команды, оформив свой первый хет-трик за карьеру в НХЛ.

При этом с каждым его голом гости вынуждены были отыгрываться или догонять соперника. Сначала Андрей на старте второго периода сравнял счет после шайбы Зака Хаймана (1:1). Затем «нефтяники» увеличили отрыв до двух шайб благодаря голам Райана Маклауда и Эвандера Кейна (3:1), на что Свечников ответил точным броском на 33-й минуте (3:2). А в третьем периоде он снова сократил отставание «Каролины» до гола после того, как красный свет за чужими воротами зажег Райан Нюджент-Хопкинс (4:3).

Увы, усилий Андрея оказалось недостаточно. Вскоре Райан Нюджент-Хопкинс реализовал большинство, сделав счет 5:3. И хотя три минуты спустя Мартин Нечас подарил гостям надежду (5:4), точку в матче поставил Коннор Макдэвид, поразивший пустые ворота (6:4).

Нюджент-Хопкинс благодаря голу и трем ассистам стал первой звездой матча, Макдэвид — третьей, а Свечников расположился между ними. Но самого Андрея это не особенно радует. Он констатировал: хет-трик приятен, но он не помог команде.

«Хет-трик — это здорово, но поражение — отстой.

Партнеры отлично мне пасовали, а я просто делал свою работу и бросал по воротам, старался забивать. В нашем звене есть «химия», надо продолжать в том же ключе. Это тяжелое поражение. В составе «Эдмонтона» есть элитные хоккеисты, но мы не можем позволять им забрасывать шесть шайб. Мы должны были выигрывать с четырьмя голами — увы, не получилось», — заявил россиянин.

Свечников, однако, покорил еще одно достижение, которое нельзя обойти вниманием. Он установил клубный рекорд по голам на старте сезона.

В четырех матчах он забросил в общей сложности шесть шайб. Ранее рекордсменами «Каролины» были Рон Фрэнсис, Джефф Сандерсон и Эрик Стаал, на счету которых после четырех стартовых игр было по пять голов.

«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2

Прервав безголевую серию в предыдущей игре, лидер «Вашингтона» Александр Овечкин, к огорчению его поклонников, вновь выдал матч без результативных действий. «Столичные» откровенно блекло выступили в Оттаве, где проиграли местным «сенаторам».

Гости попросту разбазарили комфортное преимущество, добытое на 11-й минуте, когда Ти Джей Оши и Энтони Манта в течение 34 секунд забросили по шайбе. И если первый период закончился со счетом 2:0 в пользу «Вашингтона», то во второй 20-минутке дубль Дрейка Баттерсона вернул команды на исходные позиции (2:2).

В третьем периоде Шейн Пинто вывел хозяев вперед (3:2). А потом тренерский штаб «Кэпс» снял с игры голкипера Дарси Кемпера, за что «столичные» и поплатились, пропустив в пустые ворота еще дважды (5:2).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут, но ничем не смог помочь своей команде, завершив матч с коэффициентом полезности «-2».

Тогда как болельщики ждут от него привычной голевой феерии — нет нужды напоминать об эпичной погоне Александра за вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Овечкин никогда не испытывал проблем с хладнокровием — выдержит ли он теперь такое психологическое давление извне? Следующий матч «Вашингтон» проведет дома против «Лос-Анджелеса» — это новый шанс для Ови.

Стоит отметить, что россиянин лишь раз сорвал овации зрителей в этом матче — когда его грубо впечатал в борт американский защитник «Оттавы» Джейк Сандерсон.

Даже несмотря на «пустой» матч, Овечкин установил очередное достижение. Он провел 1979-ю игру в заокеанской лиге, повторив тем самым результат Брайана Троттье. Следующий матч позволит Овечкину сравняться по количеству игр в НХЛ с Жаном Рателлем и Джеймсом Патриком, которые по этому показателю делят 74-е место.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 ОТ

«Рейнджеры» потерпели второе поражение в сезоне. На седьмой минуте форвард гостей Логан Кутюр открыл счет (1:0), и «акулы» лидировали до конца первого периода. Во второй 20-минутке Филип Хитил сравнял счет (1:1), а затем Артемий Панарин вывел хозяев вперед (2:1).

Но радовались они недолго. Четыре минуты спустя Радим Шимек восстановил равенство (2:2), и оно держалось до истечения основного времени. А в овертайме «Сан-Хосе» понадобилось меньше минуты, чтобы вырвать победу — решающую шайбу забросил Эрик Карлссон (3:2). «Сан-Хосе» одержал первую победу в шести матчах.

При этом Панарин оказался косвенным виновником неудачи своей команды. Именно его Карлссон обошел в голевой атаке, и именно Артемий не сумел затем накрыть бросок шведа.

Но для российских болельщиков все равно важно, что Панарин не ушел со льда без гола. Он набрал очки уже в пятом матче подряд со старта «регулярки», сейчас на его счету 11 баллов (3+8). Россиянин стал первым игроком команды за последние 11 лет, которому удалось набирать очки в первых пяти играх чемпионата кряду. Последним, кто смог сделать подобное, был Брэд Ричардс в сезоне-2011/12.

Также Панарин повторил клубный рекорд Рода Жильбера, установленный в сезоне-1971/72.

Он первым после знаменитого канадца набрал 11 очков в пяти стартовых играх. У Жильбера тогда также было три гола и восемь ассистов.

«Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:1

«Питтсбург» на своем льду играючи разделался с «королями» с побережья Калифорнии. К 45-й минуте хозяева вели 6:0 и лишь в концовке позволили соперникам послабление — подсластил пилюлю для гостей Карл Грундстрем (6:1).

У «пингвинов» первую шайбу забросил Ян Рутта, а ассистировал ему Евгений Малкин.

таким образом, россиянин набрал очки в четырех матчах подряд на старте регулярного чемпионата.

В последний раз подобное ему удавалось восемь лет назад: в сезоне-2014/15 он в 11 играх кряду набрал 16 очков (5+11).

«Коламбус Джекетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3

«Нэшвилл» на выезде потерпел поражение от «Коламбуса», но в составе гостей стоит выделить российского форварда Якова Тренина.

На четвертой минуте он ассистировал Таннеру Жанно, а во втором периоде отличился сам, бросив от борта под дальнюю штангу.

В свою очередь, в составе «Коламбуса» два ассиста сделал российский дебютант НХЛ Егор Чинахов. Его одноклубник Владислав Гавриков результативными действиями не отметился, но провел на льду больше 22 минут и завершил игру с коэффициентом полезности «+2».