«Я гей»: Касильяс шокировал болельщиков заявлением и получил поцелуй от партнера по сборной

Легенда мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс заявил в соцсетях о своей гомосексуальности, но удалил это признание спустя час. Заявление Касильяса успел поддержать в комментариях бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль, который призвал раскрыть правду об их романтических отношениях.

«Я надеюсь, что вы проявите ко мне уважение. Я гей», — написал Касильяс в социальных сетях и добавил хэштег «счастливого воскресенья».

Его поддержал в комментариях экс-капитан «Барселоны» и защитник сборной Испании Карлес Пуйоль, с которым Касильяс до сих пор поддерживает теплые отношения, несмотря на многолетнее соперничество в составе клубов.

«Настала пора рассказать о нас, Икер», — написал Пуйоль, добавив эмодзи алого сердца и поцелуя.

Все это изначально было похоже на шутку, особенно учитывая ответ Пуйоля, который находится в отношениях с моделью Ванессой Лоренцо, счастливо воспитывает двоих дочерей и не делал заявлений о расставании со своей спутницей или о негетеросексуальной ориентации.

В статье испанской газеты Marca утверждается, что таким образом Касильяс просто выразил свою усталость от многочисленных слухов по поводу его возможных отношений.

Например, пресса писала, что он якобы встречается с Шакирой, поскольку футболист подписался на ее соцсети после того, как певица рассталась с Жераром Пике.

Также в последнее время активно пишут, что он якобы вступил в отношения с актрисой Алехандрой Оньевой. Mediaset сообщал, что пара встречается по несколько раз в неделю.

«Касильяс устал от слухов», — говорится в заголовке статьи газеты AS.

Спустя час после публикации вратарь удалил скандальный пост. Вероятно, это действительно была лишь неудачная шутка над прессой.

На данный момент доподлинно известно лишь об одном романе в жизни Касильяса — он 12 лет был в отношениях с испанской журналисткой и телеведущей Сарой Карбонеро.

Пара познакомилась в 2009 году на Кубке конфедераций в ЮАР, где футболист выступал в составе сборной Испании, а журналистка освещала турнир. Молодые люди начали переписываться, и вскоре общение перешло в романтические отношения.

На чемпионате мира — 2010 в Южной Африке Карбонеро снова работала в качестве журналистки, и именно там случился самый знаменитый момент их отношений.

Касильяс поцеловал девушку прямо во время послематчевого интервью — его настолько переполняли эмоции от победы в финале над сборной Нидерландов (1:0).

«Я просто хочу поблагодарить всех своих близких людей, которые всегда поддерживали меня. Моих родителей, моего брата…» — сказал Касильяс, после чего слезы помешали ему продолжить.

«Все нормально, давай поговорим о матче», — предложила Карбонеро.

Вместо этого вратарь поцеловал ее в губы и закончил на этом интервью. Раздались аплодисменты других журналистов.

Спустя шесть лет, в январе 2015 года, Карбонеро родила Касильясу первого сына — Мартина. Через год после этого пара поженилась. Церемония была скромной: присутствовали только сами молодожены, их ребенок и два свидетеля. Еще несколько месяцев спустя у супругов родился второй сын — Лукас.

Вместе они пережили много трудностей. В 2019 году Касильяса увезли в больницу прямо с тренировки его клуба «Порту» — сердечный приступ. Карбонеро поддерживала его в клинике, однако вскоре помощь понадобилась ей самой: врачи диагностировали рак яичников.

К счастью, болезнь была обнаружена на начальной стадии, и операция помогла справиться с недугом.

После таких сложностей Карбонеро признавалась, что стала совсем по-другому смотреть на жизнь и ценить каждый ее миг. Касильяс тоже явно переосмыслил свою жизнь. Вскоре пара объявила о расставании.

«Мы с Икером очень гордимся семьей, которую создали. Теперь наши пути расходятся, но не кардинально, поскольку мы продолжим быть родителями для наших детей. Это продуманное решение, которое мы приняли совместно. Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда», — написали экс-супруги в социальных сетях.